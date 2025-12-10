US Open: Wall Street vyčkává na Fed 🗽GE Vernova roste, akcie AeroVironment klesají

Nálada na Wall Street je před otevřením amerických trhů velmi klidná, investoři čekají na rozhodnutí Fedu, které (spolu s ekonomickými projekcemi) bude zveřejněno v 19:00. Šéf Fedu Jerome Powell promluví ve 20:00. Futures na index S&P 500 (US500) přidávají jen 0,1 %, zatímco US100 mírně klesá. Akcie Nvidie mírně rostou, podpořeny zprávami o možných velkých objednávkách od ByteDance a Alibaba poté, co prezident USA Donald Trump schválil vývoz AI čipů H200 do Číny.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
-
Braze, provozovatel platformy pro zákaznický engagement, v premarketu posílil o více než 15 % po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání. Tržby činily 191 milionů USD oproti konsenzu 184 milionů USD dle LSEG. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,06 USD, což odpovídalo očekávání, ale silný růst tržeb podpořil růst akcií.
-
AeroVironment se dostal pod tlak, akcie klesly o více než 4 % poté, co výrobce dronů vykázal výrazně horší než očekávaný zisk. Společnost reportovala zisk 0,44 USD na akcii za fiskální 2. kvartál, což je hluboko pod očekáváním analytiků (0,78 USD). Slabý zisk zastínil jinak stabilní provozní komentář.
-
GameStop oslabil přibližně o 6 % po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí, které ukázaly na pokračující slabost tržeb. Společnost oznámila upravený zisk 0,24 USD na akcii při tržbách 821 milionů USD, čímž zaostala za očekáváním alespoň jednoho analytika (900+ milionů USD). Výsledky potvrzují přetrvávající problémy s oživením hlavní části byznysu navzdory úsporným opatřením.
-
Blue Owl Capital přidal přibližně 3 % poté, co jej Raymond James zvýšil z „Market Perform“ na „Strong Buy“. Analytička Wilma Burdis uvedla, že rizika spojená s odkupy se zdají být „zvládnutelná“ a firma je v pozici splnit požadavky investorů na výběry – což odstranilo jeden z hlavních negativních faktorů, který tlačil na sentiment.
-
Cracker Barrel klesl o zhruba 9 % v poobchodní fázi poté, co výsledky za první fiskální čtvrtletí zaostaly za očekáváním. Tržby činily 797,2 milionu USD oproti odhadu 800,3 milionu USD (FactSet). Navzdory slabším tržbám byl upravený ztrátový výsledek menší, než se obávalo.
-
GE Vernova výrazně posílila, akcie vzrostly o 8 % poté, co společnost oznámila, že tržby za rok 2025 směřují k horní hranici výhledu. Firma zároveň zdvojnásobila čtvrtletní dividendu z 25 na 50 centů za akcii.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Před rozhodnutím Fedu
Od Fedu se všeobecně očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů, což by byl třetí krok v řadě. Čeká se holubičí rétorika, ale jestřábí nádech v tzv. dot plotu, který může omezit počáteční rally. Narážky na změnu v rozvaze (nákupy pokladničních poukázek) tiše podporují likviditu a riziková aktiva. Skutečným tržním hnacím motorem nebude samotné snížení, ale to, jak holubičí bude znít Powell a jak rozdělený bude výbor. Slabé údaje z Béžové knihy a ADP dávají Powellovi prostor pro obhajobu uvolnění. Na tiskové konferenci lze očekávat, že:
-
zdůrazní změkčující se podmínky na trhu práce
-
poukáže na omezený inflační tlak
-
uzná, že někteří členové výboru jsou stále proti dalšímu snižování
Tato kombinace – holubičí sdělení s přiznáním existence jestřábů – je klíčová pro náladu na trzích.
Rozdělený FOMC: Viditelný a „tichý“ nesouhlas
Očekává se jeden otevřený nesouhlas (Schmid z Kansas City, zastánce ponechání sazeb).
Až pět dalších představitelů může tiše naznačit nesouhlas prostřednictvím dot plotu.
Tato dynamika „jestřábí menšina vs. Powellova holubičí koalice“ bude určovat, jak trhy vyhodnotí budoucí směřování sazeb.
Aktualizovaný dot plot: Ne tak holubičí, jak si trhy přejí?
Fed pravděpodobně zachová výhled:
-
75 bazických bodů snížení v roce 2025
-
pouze jedno snížení o 25 bps v roce 2026
-
další 25 bps snížení v roce 2027
Trhy aktuálně očekávají mnohem více uvolnění. Jakýkoli rozdíl mezi dot plotem Fedu a tržním oceněním může vyvolat volatilitu, zejména u:
-
amerických sazeb (2Y, 5Y)
-
měnových párů s USD
-
akcií citlivých na duraci (technologické, růstové)
Inflace se zlepšuje & trh práce změkčuje: Holubičí vstup
Základní PCE pro 2025 bude pravděpodobně revidován dolů na 2,9 % (z 3,1 %). Nižší inflace + rostoucí očekávání nezaměstnanosti = lépe obhajitelná cesta k uvolnění.
Projekce nezaměstnanosti pro rok 2026 mírně stoupnou a prohlášení pravděpodobně zdůrazní:
-
míru nezaměstnanosti nad trendem
-
jasné známky ochabujícího trhu práce
Tento posun směrem k řízení rizik zaměstnanosti posiluje holubičí narativ.
Politika rozvahy: Nenápadná, ale důležitá
Od ledna 2026 Fed pravděpodobně:
-
zahájí nákupy pokladničních poukázek (~10–15 mld. USD měsíčně)
-
bude se snažit udržet rezervy „dostatečné“, protože nyní se blíží „nedostatečným“
To v praxi znamená pomalý odklon od kvantitativního zpřísňování (QT) a podporu:
-
likviditních podmínek
-
peněžních trhů
-
rizikových aktiv obecně
Tento faktor může být pro akcie a úvěrové trhy „skrytým“ býčím impulsem.
Prohlášení FOMC: Minimální změny (ale s mírnějším tónem o inflaci)
Pravděpodobná změna formulace:
-
Inflace „zůstává mírně zvýšená“, místo dřívějšího „se zvýšila“
-
Přiznání ochabujícího trhu práce
-
Důraz na rostoucí rizika pro zaměstnanost – hlavní opodstatnění pro uvolnění
Trhy by to měly číst jako mírně více holubičí postoj.
Powellovo budování konsenzu bude klíčové pro reakci trhu
I když Powell může být v menšině těch, kteří chtějí dále snižovat sazby v příštím roce, slabá data posilují jeho pozici.
Pokud se mu podaří navodit dojem jednoty i přes jestřábí tábory uvnitř Fedu, trhy to vyhodnotí jako:
-
nižší sazby po delší dobu zůstávají ve hře
-
pokud bude rozdělení příliš výrazné: krátkodobé výnosy mohou vyskočit, USD může posílit
Snížení o 25 bps je již započítáno – tón rozhodne o tržní reakci.
Očekávaný silnější růst a klesající inflace mohou stále podpořit sentiment na Wall Street.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Denní shrnutí: Konec týdne v červených číslech, technologická rally slábne
Tři trhy, které je třeba sledovat příští týden (12. 12. 2025)
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.