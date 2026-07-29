US OPEN: Wall Street zadržuje dech před rozhodnutím Fedu a výsledky technologických gigantů

Americké akciové trhy se připravují na jednu z nejdůležitějších seancí letošního léta. Hlavní indexy otevírají výrazně v červených číslech a pozornost investorů na Wall Street se dnes soustředí na dva významné zdroje volatility.
Zaprvé ve 20:00 oznámí Fed své rozhodnutí o úrokových sazbách. Následovat bude očekávaná tisková konference předsedy Kevina Warshe.
Zadruhé bezprostředně po uzavření hlavní obchodní seance zveřejní výsledky technologičtí giganti Microsoft a Meta Platforms. Jejich reporty mohou určit krátkodobý i střednědobý směr celého sektoru umělé inteligence.
Situace na trhu a klíčové indexy
Na trhu je patrné rozdělení mezi technologickým sektorem, který se pokouší o oživení, a slábnoucím tradičním průmyslem. Dnes sledujeme výrazné oslabení „staré ekonomiky“, které ilustruje prudký pokles indexu Dow Jones Industrial Average.
Výrazně však ztrácí také Nasdaq 100, zatímco největší pokles v rámci hlavních indexů zaznamenává S&P 500.
- S&P 500 (US500): Futures kontrakty ztrácejí přibližně 0,8 %. Široký tržní index se pokoušel stabilizovat, po první hodině obchodování však výrazně oslabil a klesl na nejnižší úrovně od konce června. Opční trhy zaceňují pohyb indexu S&P 500 po rozhodnutí Fedu přibližně o 0,8 %. Podle analytiků JPMorgan připisují trhy 28% pravděpodobnost holubičího ponechání sazeb beze změny, což by představovalo nejlepší scénář pro býky a mohlo by vyvolat růst indexu o 0,5 až 1,0 %. Stále však existuje více než třetinová pravděpodobnost jestřábího zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.
- Nasdaq 100 (US100): Technologický index po úvodním oživení během dne již ztrácí přibližně 1,4 %. Trh dnes reaguje také na výrazný propad jihokorejského indexu KOSPI, který souvisí s oznámenými vysokými kapitálovými výdaji společnosti SK Hynix. Investoři se zároveň připravují na večerní výsledky společností Microsoft a Meta.
Přestože byly akcie Teradyne při otevření trhu nejsilnějším titulem, aktuálně se nacházejí na 4. místě. Od začátku roku však stále posilují o více než 260 %.
Zdroj: XTB
- Dow Jones (US30): Index blue-chip společností je dnes nejslabším článkem trhu. Při otevření ztrácel přibližně 0,6 %, přičemž později se pokles prohloubil až na 1,4 %. Index zatěžují zklamávající výhledy a slabý začátek obchodování průmyslových a spotřebitelských společností, včetně Caterpillaru a Procter & Gamble.
Akcie Chevronu dnes výrazně rostou díky vývoji cen ropy. Na druhém místě se po včerejších výsledcích nachází Coca-Cola.
Zdroj: XTB
- Russell 2000 (US2000): Index menších společností klesá o 1,25 %.
Technická analýza US100
Při pohledu na ocenění technologického indexu Nasdaq 100 sledují techničtí i fundamentální investoři především korelovaný Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Index SOX se přibližuje ke klíčové úrovni ocenění. Jeho forward P/E kleslo z téměř 28 na 19,8. V minulosti, konkrétně na minimech v dubnu 2025 a 2026, tato úroveň fungovala jako silná podpora a zastavila výprodeje. Dnešní seance bude pro býky na indexu US100 důležitým testem. Index klesá pod 7 430 bodů, tedy pod spodní knoty posledních svíček, a dostává se na nejnižší úrovně od 29. června. Návrat nad podporu by byl možný v případě výrazně lepších výsledků společností Big Tech. Po minulém týdnu a výsledcích společností Alphabet a Tesla to však bude velmi obtížný úkol.
Klíčové informace o společnostech
- Avis Budget (CAR.US): Akcie autopůjčovny prudce klesají o téměř 11,8 %. Zisk i tržby za druhé čtvrtletí zaostaly za očekáváním analytiků z Wall Street.
- Procter & Gamble (PG.US): Akcie společnosti oslabují o 2,6 % po zveřejnění velmi opatrného výhledu pro aktuální fiskální rok. Vedení upozornilo na problémy spojené s omezováním výdajů spotřebitelů, kteří čelí rostoucímu finančnímu tlaku.
- Vertiv Holdings (VRT.US): Poskytovatel infrastruktury pro datová centra ztrácí až 13,0 %. Čisté tržby za druhé čtvrtletí zaostaly za odhady a problémy v dodavatelském řetězci začínají ohrožovat růstový potenciál segmentu AI.
- Humana (HUM.US): Akcie zdravotní pojišťovny klesají o 7 %. Přestože společnost vykázala lepší než očekávaný zisk, investoři negativně reagovali na ponechání celoročního výhledu beze změny. V této fázi výsledkové sezony trh očekával jeho zvýšení.
- Caterpillar (CAT.US): Akcie průmyslového giganta oslabují o 4,8 % poté, co analytici společnosti Baird snížili doporučení na „Neutral“. Důvodem jsou rostoucí zásahy státních úřadů zaměřené na datová centra, která byla v posledních měsících jedním z hlavních motorů růstu společnosti.
- GE Healthcare (GEHC.US): Společnost po první hodině obchodování posiluje o 12 %. Výrobce zdravotnického vybavení vykázal upravený zisk na akcii, který výrazně překonal odhady Wall Street.
- Teradyne (TER.US): Technologická společnost patří mezi nejvýraznější růstové tituly. Při otevření trhu akcie vyskočily o více než 10 %, později však růst zmírnily na přibližně 5 %. Podporou byly velmi solidní finanční výsledky a silný výhled na další čtvrtletí.
- Akcie Microsoftu (MSFT.US) a Mety (META.US) se několik hodin před zveřejněním výsledků obchodují velmi blízko včerejších závěrečných hodnot.
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