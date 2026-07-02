US100 klesá téměř o 2 % 🚩 Polovodičové akcie se propadají, SanDisk ztrácí 13 %

- Polovodičové akcie jsou pod silným prodejním tlakem, přičemž SanDisk se propadá o více než 13 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) klesly během necelé hodiny téměř o 700 bodů a prohloubily ztráty téměř na 2 %.
- S&P 500 ztrácí 0,4 %, zatímco Dow Jones Industrial Average roste o více než 0,6 %, což ukazuje na zhoršující se šířku trhu, protože akcie „staré ekonomiky“ stále více překonávají technologický sektor.
- Farmaceutické, zábavní, obranné a ropné a plynárenské společnosti výrazně překonávají širší trh uprostřed výprodeje v technologickém sektoru.
- Polovodičové akcie jsou pod silným prodejním tlakem, přičemž SanDisk se propadá o více než 13 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) klesly během necelé hodiny téměř o 700 bodů a prohloubily ztráty téměř na 2 %.
- S&P 500 ztrácí 0,4 %, zatímco Dow Jones Industrial Average roste o více než 0,6 %, což ukazuje na zhoršující se šířku trhu, protože akcie „staré ekonomiky“ stále více překonávají technologický sektor.
- Farmaceutické, zábavní, obranné a ropné a plynárenské společnosti výrazně překonávají širší trh uprostřed výprodeje v technologickém sektoru.
Technologické akcie se během čtvrteční odpolední seance dostaly pod silný prodejní tlak, přičemž pokles vedly polovodičové společnosti. Nvidia a TSMC ztrácejí téměř 2 %, zatímco SanDisk a Micron klesly přibližně o 13 %, respektive 6,5 %. Tesla rovněž ztratila více než 8 %, protože téměř 25% meziroční nárůst dodávek vozidel nedokázal udržet býčí sentiment. Futures na Nasdaq 100 mezitím nečekaně klesly o více než 700 bodů zhruba na 29 500, zatímco některé polovodičové tituly utrpěly ještě výraznější ztráty. Například Applied Materials (AMAT) od 29. června klesla o více než 20 %.
- Meta Platforms ztrácí téměř 4,5 %, zatímco slabost se šíří napříč velkou částí dodavatelského řetězce elektronických komponentů, od Dellu po Arm Holdings. Na druhé straně Apple překonává trh a roste téměř o 5 % spolu s Microsoftem, zatímco farmaceutické, zdravotnické, IT služby a obranné akcie, jako Lockheed Martin a RTX Corp., se obchodují výše.
- Navzdory dnešnímu výprodeji HSBC zdvojnásobila cílovou cenu pro Intel ze 100 USD na 200 USD a zopakovala doporučení Buy. Banka očekává silnější dodávky serverových CPU a rostoucí poptávku po službách Intel Foundry. Zároveň předpokládá od druhé poloviny roku 2026 rostoucí závazky zákazníků, které by měly dlouhodobě podporovat růst zisků. Akcie Intelu však dnes ztrácejí více než 5 % a obchodují se pod 120 USD.
- Dodatečný tlak na polovodičový sektor mohly přinést zprávy zveřejněné včera, podle nichž Apple zvažuje nákup paměťových čipů od čínských výrobců. Takový krok by mohl vyvolat obavy o dlouhodobou konkurenční pozici amerických, jihokorejských a tchajwanských dodavatelů pamětí. Podle Bloombergu Apple jedná se společnostmi ChangXin Memory Technologies (CXMT) a Yangtze Memory Technologies (YMTC), aby diverzifikoval svůj dodavatelský řetězec a zmírnil dopady globálního nedostatku pamětí, přestože obě společnosti figurují na černé listině Pentagonu kvůli údajným vazbám na čínský vojenský sektor.
- Bloomberg také uvedl, že Apple požádal Trumpovu administrativu o podporu, aby snížil možné politické důsledky takové spolupráce. Rozšíření dodavatelské základny by Applu pomohlo zajistit dostupnost paměťových čipů a zároveň omezit nákladové tlaky, které společnost v poslední době přiměly zvýšit ceny u části svého produktového portfolia.
Volatilita S&P 500
Zdroj: xStation 5
Na hodinovém časovém rámci klesl RSI indexu US100 těsně pod 30 bodů, což signalizuje silně přeprodané podmínky. Index zároveň nedokázal udržet obchodování nad 50periodovým ani 200periodovým EMA, což naznačuje, že býčí momentum výrazně oslabilo. Stojí však za zmínku, že polovodičové a paměťové akcie v posledních měsících zaznamenaly zisky v řádu několika stovek procent a v některých případech více než 1 000 % za poslední rok (včetně SanDisku a Micronu). Zároveň vykazovaly rekordní růst tržeb a zisků, v některých případech meziročně o několik stovek procent. Současný pokles se tak nakonec může ukázat spíše jako zdravé vybírání zisků než jako začátek dlouhodobého medvědího trendu.
Zdroj: xStation 5
SanDisk a Micron (D1)
ETF Roundhill Memory ETF (DRAM), které poskytuje expozici vůči odvětví paměťových polovodičů, během zkráceného obchodního týdne klesá téměř o 20 % po mimořádné rally, během níž ETF od svého uvedení 2. dubna do maxima na konci června téměř ztrojnásobilo hodnotu. Za stejné období Micron klesl téměř o 15 %, zatímco SanDisk se během pouhých dvou obchodních seancí propadl o více než 20 %.
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Zdroj: xStation 5
Jeden z nejsilnějších titulů v paměťovém sektoru nyní zažívá prudký obrat, přičemž vybírání zisků převažuje nad nákupním zájmem navzdory tomu, že společnost nedávno reportovala rekordní kvartální výsledky a výrazně zvýšila svůj budoucí výhled. Akcie se vrátily na úrovně naposledy zaznamenané 11. června.
Zdroj: xStation 5
Tesla pod tlakem, akcie klesají o 7 %
Tesla ztrácí více než 7 % navzdory mimořádně silným údajům o dodávkách za druhé čtvrtletí. Společnost dodala 480 126 vozidel, výrazně nad konsensuálním odhadem Wall Street ve výši 406 600, zatímco výroba dosáhla 451 758 vozů. Negativní reakce trhu může odrážet vybírání zisků poté, co akcie Tesly během předchozích čtyř obchodních seancí vzrostly o více než 13 %. Přestože se nasazení systémů pro ukládání energie Tesly zlepšilo na 13,5 GWh, výsledek zaostal za prognózou William Blair ve výši 20,6 GWh.
Z technického pohledu akcie Tesly klesly pod 200denní EMA (červená linie). Pokud akcie uzavře pod 403 USD, mohlo by to potvrdit medvědí obrat trendu.
Zdroj: xStation 5
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