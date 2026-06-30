⬆️US100 na konci 2. čtvrtletí roste o 1,6 %

Americké indexy zakončují čtvrtletí ve velmi silné náladě, podporované odolností ekonomiky a pokračujícím boomem v technologickém sektoru. Navzdory lokálním geopolitickým otřesům zůstává strategie „buying the dips“ dominantním přístupem investorů.
Klíčové informace z dnešní seance a posledního čtvrtletí
- Nejlepší čtvrtletí za několik let: S&P 500 zakončuje své nejlepší čtvrtletí za šest let. Tříměsíční růst cen zvýšil tržní hodnotu tohoto indexu o působivých 8 bilionů dolarů. Optimismus investorů podporuje silný trh práce a dobrý spotřebitelský sentiment.
- Technologický sektor a AI v ofenzivě: Nasdaq 100 (US100) roste o 1,6 %. Index výrobců polovodičů (Philadelphia Semiconductor Index) mezitím směřuje k nejlepšímu čtvrtletí ve své historii, podporovaný silnými fundamenty a strukturálním trendem rozvoje umělé inteligence (AI).
- Červnové oslabení: Navzdory skvělému čtvrtletí přinesl samotný červen dočasné zhoršení statistik: index S&P 500 tento měsíc ztratil přibližně 0,8 %, stále však jde o zmírnění poklesu z téměř -5 %. Důvodem je rotace kapitálu směrem k menším společnostem (small caps) a přirozené vybírání zisků po masivním, více než 5% růstu indexu v květnu.
- Geopolitika a klesající ceny ropy: Trhy pozorně sledují mírová jednání mezi USA a Íránem, která probíhají v Kataru. Naděje na trvalou dohodu a vyšší průtoky přes Hormuzský průliv způsobily, že ropa směřuje k největšímu čtvrtletnímu poklesu od pandemie.
- US100 výrazně roste druhou seanci v řadě a od historických maxim jej dělí pouze 1,5 %. Zdroj: xStation5
US500 zůstává v červnu v mírné ztrátě. Zdroj: xStation5
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