📈US100 reaguje na rozhodnutí Fedu

Federální rezervní systém snížil sazby o 25 bazických bodů na 3,75 %, což odpovídá očekávání Wall Street. Hlavní pozornost trhů však poutají aktualizované projekce PCE inflace, na které trh reaguje opatrným optimismem. Poměr hlasování 9–3 ukazuje na rostoucí názorové rozdíly uvnitř Fedu.
Snížení dlouhodobé projekce PCE inflace je pozitivní zprávou pro růstové akcie, protože snižuje riziko trvale vyšších výnosů. Nicméně různorodé výhledy pro rok 2026 naznačují:
-
Růst nejistoty ohledně měnové politiky
-
Ostré tržní reakce na každá nová data o inflaci a trhu práce
-
Rizika v oblasti zaměstnanosti budou pravděpodobně ovlivňovat rozhodování Fedu i v dalších letech
Futures na Nasdaq 100 (US100) po rozhodnutí Fedu vyskočily téměř o 100 bodů. Wall Street nyní čeká na projev předsedy Fedu Powella, naplánovaný na 20:30. Volatilita může přetrvávat a konečná reakce trhu na dnešní rozhodnutí zůstává nejistá. Přesto pozorujeme jasně holubičí signály s možností významného obratu politiky v roce 2026.
Zdroj: xStation5
Nižší projekce PCE = Akciové trhy to vítají
Klíčový faktor pro akciové trhy:
-
PCE inflace ke konci roku 2026: 2,4 % (dříve 2,6 %)
-
Jádrová PCE pro rok 2026: 2,5 % (dříve 2,6 %)
- Tento posun je symbolický, ale významný – Fed tím vyjadřuje vyšší důvěru v proces dezinflace.
- Výsledkem je růst futures na Nasdaq 100 (US100), kdy růstové a technologické tituly těží z mírnějšího dlouhodobého inflačního výhledu.
Projekce sazeb
Pro rok 2026:
-
Fed udržuje medián pouze jednoho 25bodového snížení
-
7 členů očekává žádné snížení
-
4 členové předpokládají minimálně tři snížení
-
Další 4 členové očekávají dvě snížení
- Toto je největší názorové rozptýlení od pandemie.
- Jasný vzkaz trhu: Éra jednotného a předvídatelného Fedu skončila.
Dlouhodobé projekce:
-
Sazby v roce 2026: 3,4 %
-
Sazby v roce 2027: 3,1 %
-
Sazby na konci roku 2028: 3,1 %
Trh práce: známky slábnutí
-
Mediánová projekce nezaměstnanosti pro 2025: 4,5 %
-
Pro rok 2026: 4,4 %
- Fed explicitně uznává rostoucí rizika na trhu práce.
„Nezaměstnanost mírně vzrostla“ – toto konstatování je jasně holubičí.
Obavy o zaměstnanost zvyšují ochotu Fedu k dalšímu uvolňování politiky, pokud to bude nutné.
Ekonomika: mírný růst
-
HDP 2025: 1,7 %
-
HDP 2026: 2,3 %
- Fed očekává stabilní, ale nijak závratné tempo expanze.
- „Mírné tempo“ zůstává hlavním heslem výhledu.
Rozvaha Fedu
Fed oznámil výrazné navýšení nákupů krátkodobých státních dluhopisů:
-
40 miliard USD v T-bills během příštích 30 dní
-
Zvýšené nákupy v nadcházejících měsících
-
Zrušení provozních limitů pro overnight repo operace
„Tempo nákupů rezerv bude výrazně sníženo“ – ale až v pozdější fázi
- To připomíná formu měkkého kvantitativního uvolňování (quasi-QE), i když Fed se tomuto termínu vyhýbá.
- Akciové i dluhopisové trhy to vnímají jako signál podpory likvidity.
