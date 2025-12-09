US Open: US100 klesá o 0,3 % v premarketu 🗽 Nvidia roste po rozhodnutí Trumpa o vývozu AI čipů do Číny

Futures na index S&P 500 (US500) jsou v úterý mírně v záporu, protože investoři se před nadcházejícím rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách zdráhají otevírat větší pozice. Futures na Nasdaq 100 klesají o 0,3 %, ale akcie Nvidia v premarketu posilují poté, co prezident Donald Trump povolil společnosti vývoz AI čipu H200 do Číny výměnou za 25% přirážku. Trhy nyní čekají na zveřejnění dat JOLTS v 16:00 SEČ.
- ADP NER Pulse signalizoval, že soukromí zaměstnavatelé přidávali v průměru 4 750 pracovních míst týdně.
- Generální ředitel Wells Fargo Scharf uvádí: „Vánoční výdaje v USA jsou v prvních týdnech meziročně mírně vyšší. Spotřebitelské výdaje zůstávají silné.“
- Podle údajů FactSet k 4. prosinci překonalo 83 % společností z indexu S&P 500 očekávání zisků za 3. čtvrtletí; nejrychleji rostoucím ze všech 11 sektorů indexu byly informační technologie (+29 % meziročně).
- FactSet dále uvádí, že ve 3. čtvrtletí došlo k průměrnému meziročnímu růstu zisků o 13,4 %, zatímco samotný index S&P 500 za stejné období vzrostl o 13,1 % meziročně; znamená to další čtvrtletí dvojciferného růstového momenta v USA.
- Index podnikatelského optimismu NFIB v USA dosáhl 99 bodů oproti očekávaným 98,3 a předchozí hodnotě 98,2.
Tento index je jedním z klíčových ukazatelů americké ekonomiky, protože malé podniky v USA zaměstnávají téměř 50 % všech pracovníků. Zlepšení nálady pramení především ze snižování úrokových sazeb a očekávání dalšího poklesu sazeb v roce 2026. Futures na index Russell 2000 (US2000), který zahrnuje menší americké společnosti (byť stále příliš velké na to, aby podávaly zprávy NFIB), se obchodují poblíž svých historických maxim.
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
-
Akcie Almonty Industries klesají o 18 % po ocenění 18 milionů akcií na 6,25 dolaru v rozšířené emisi v hodnotě 112,5 milionu dolarů (ALM.US).
-
Ares Management roste o 7,7 % poté, co S&P Dow Jones Indices oznámily, že akcie nahradí Kellanovu v indexu S&P 500 k 11. prosinci (ARES.US).
-
CVS Health posiluje o 3,1 % po zvýšení výhledu upraveného zisku a tržeb pro rok 2025 a oznámení růstových cílů do roku 2028 (CVS.US).
-
FMC Corp. oslabuje o 1,2 % poté, co Barclays snížila doporučení na „underweight“ z „equal weight“ s odkazem na očekávaný tlak na marže v roce 2026 (FMC.US).
-
Galaxy Digital roste o 1,7 % poté, co Citizens zahájili pokrývání akcie s doporučením „market-outperform“ a cílovou cenou 60 dolarů (nejvyšší na trhu) (GLXY.US).
-
Geopark klesá o 12 % poté, co Parex Resources ukončila jednání o možné akvizici (GPRK.US).
-
Graphic Packaging oslabuje o 5,6 % poté, co společnost snížila výhled upravené EBITDA, přičemž střední hodnota zůstala pod očekáváním analytiků (GPK.US).
-
PepsiCo posiluje o 0,1 % po dohodě s aktivistickým investorem Elliott Investment Management o 20% snížení produktového portfolia v USA a větším důrazu na cenovou dostupnost (PEP.US).
-
RPM International roste o 0,7 % poté, co RBC Capital Markets zvýšila doporučení na „outperform“ ze „sector perform“, s odkazem na zlepšující se vývoj (RPM.US).
-
Toll Brothers klesá o 5,5 % poté, co luxusní developer zveřejnil výhled dodávek pro rok 2026, který zaostal za konsensem (TOL.US).
-
Viking Holdings posiluje o 2,2 % poté, co Goldman Sachs zvýšil doporučení z „neutral“ na „buy“ (VIK.US).
-
Wave Life Sciences roste o 8 % a navazuje tak na pondělní prudký nárůst o 147 %, po zvýšení doporučení od RBC Capital Markets díky „působivým“ klinickým údajům týkajícím se obezity (WVE.US).
Nvidia (NVDA.US, D1 interval)
Akcie Nvidia se přibližují k 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (oranžová linie) a oznámení prezidenta Trumpa může být důležitým impulsem, který podpoří pozitivní sentiment vůči této akcii.
Zdroj: xStation5
