US100 roste před víkendem o 2,7 % 🚀

Futures na Nasdaq 100 (US100) rostou téměř o 2,7 % a obchodují se jen několik bodů pod nedávno dosaženým historickým maximem kolem 30 790 bodů. Mírová dohoda mezi USA a Íránem snižuje geopolitickou rizikovou prémii a přesměrovává kapitál zpět do rizikovějších akciových aktiv.
Zdroj: xStation5
Risk-on nálada podporuje technologie
Technologický sektor prakticky sám táhl dnešní růst Nasdaqu 100, když posílil o 2,34 % a zajistil většinu pozitivního příspěvku indexu. Tento růst vedený hardwarovými společnostmi stál především na polovodičových gigantech Broadcom (+4,14 %) a Nvidia (+1,94 %), které bez problémů vykompenzovaly mírný pokles Microsoftu (-0,89 %). Další podporu poskytly sektory komunikačních služeb (+0,69 %) a spotřebního zboží (+0,55 %), zejména díky akciím Amazonu (+1,97 %), což převážilo slabost v energetickém sektoru (-2,30 %) a zdravotnictví (-0,78 %).
Výkonnost akcií Nasdaq 100 dnes. Zdroj: XTB Research
🚀 Top 5 růstových titulů (rally polovodičů a paměťových čipů)
Žebříčku dne dominovali výrobci čipů a paměťových řešení, podpoření silnou nákupní aktivitou v technologickém hardwaru:
- Marvell Technology: +11,44 % – nejvýkonnější titul celého indexu, který pokračuje ve svém výrazném letošním růstu.
- Sandisk: +10,41 % – následuje těsně za Marvelem a navyšuje svůj letošní výnos na více než 812 %.
- Intel: +8,30 % – silný jednodenní růst umožnil překonat důležité rezistenční úrovně.
- Western Digital: +8,22 % – těžil z obdobného růstu poptávky jako Sandisk.
- KLA Corporation: +7,77 % – výrazné oživení navzdory stále negativnímu střednědobému vývoji za poslední měsíc i od začátku roku.
Mezi další výrazně rostoucí hardwarové společnosti patřily Micron Technology (+7,62 %), Monolithic Power Systems (+6,31 %) a ARM Holdings (+5,86 %).
📉 Top 5 ztrátových titulů (software a služby pod tlakem)
Zatímco hardware výrazně rostl, společnosti zaměřené na IT poradenství, podnikový software a některé zdravotnické firmy čelily prodejnímu tlaku:
- Cognizant Technology Solutions: -9,17 % – nejhorší výkon dne, což dále prohloubilo letošní ztrátu na -46,8 %.
- Strategy: -4,55 % – pokračující pokles stlačil roční výkonnost pod -70 %.
- Palantir Technologies: -3,38 % – oslabil v rámci rotace investorů v technologickém sektoru, přičemž se stále obchoduje při vysokém P/E 141,1.
- AppLovin: -3,21 % – pokles posunul akcii do záporného výkonu za aktuální měsíc, přibližně -31 % od začátku roku.
- Datadog: -3,12 % – oslabil navzdory stále silné roční výkonnosti (+75,6 %).
Přehled nejlepších a nejhorších titulů dne. Zdroj: XTB Research
Deeskalace konfliktu mezi USA a Íránem a odeznění tlaku po Fedu
Geopolitické napětí výrazně polevilo poté, co prezident Trump a jeho íránský protějšek nečekaně urychlili harmonogram jednání a již ve středu podepsali memorandum o prozatímní mírové dohodě.
Dohoda, která vstoupila v platnost ve čtvrtek, otevírá cestu k obnovení komerční dopravy v klíčovém Hormuzském průlivu a k postupnému zmírnění sankcí na íránskou ropu. Složitější otázky, jako je íránský jaderný program, byly odloženy do 60denního vyjednávacího období.
Tento nečekaný posun směrem k diplomacii rychle odstranil válečnou prémii z cen ropy. Cena ropy Brent proto klesla až o 3 % směrem k úrovni 78 USD za barel a na Wall Street odstartovala výrazná růstová vlna, když investoři přesouvali prostředky z energetických zajištění zpět do akcií.
Dalším podpůrným faktorem bylo nedávné zasedání FOMC, které odstranilo nejistotu ohledně jestřábího postoje měnového výboru. První tisková konference Kevina Warsha však byla poměrně stručná a zdrženlivá.
Index amerického dolaru (USDIDX) tento týden vzrostl o 1 % na nejvyšší úroveň od května 2025, podpořen jestřábím vyzněním prvního zasedání FOMC pod vedením Kevina Warsha. Na druhé straně desetileté americké státní dluhopisy reagovaly bez výraznější volatility (kontrakt TNOTE, žlutá křivka v inverzním zobrazení).
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