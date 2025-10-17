US100 se pokouší o zotavení 🗽 Výprodej zasáhl uranové akcie

- US100 mírně roste po otevření amerického trhu
- Uranové akcie pod tlakem po telefonátu Trump–Putin
- Akcie Progyny klesají o více než 10 %
- Niles Investment Management nevidí opakování scénáře z roku 2008
- Moody’s: žádné známky systémové úvěrové nákazy v USA
- US100 mírně roste po otevření amerického trhu
- Uranové akcie pod tlakem po telefonátu Trump–Putin
- Akcie Progyny klesají o více než 10 %
- Niles Investment Management nevidí opakování scénáře z roku 2008
- Moody’s: žádné známky systémové úvěrové nákazy v USA
Americké indexy v pátek mírně rostou, přičemž regionální banky se pomalu zotavují po předchozích propadech. Index US100 si připisuje 0,1 % a drží se nad 50denním EMA (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
Trumpova iniciativa v oblasti IVF může mít „následky s nuancemi“ pro akcie Progyny, které klesají o 13 %. Ve čtvrtek Trumpova administrativa oznámila iniciativu na rozšíření přístupu k procedurám umělého oplodnění (IVF). Jejich využití bylo dosud omezeno vysokými náklady a tím, že nejsou vždy hrazeny ze zdravotního pojištění.
- V reakci na zprávu se akcie společnosti Progyny, která se specializuje na benefity v oblasti reprodukční medicíny, v pátek dopoledne propadly o 13 %, zatímco investoři zvažovali možné důsledky oznámení.
- Podle Bank of America jsou kroky prezidenta potenciálně pozitivní pro Progyny, ale „skutečný dopad může být složitější.“
Lutz upozornil, že návrh vlády zatím postrádá detaily a není jasné, zda případné snížení nákladů skutečně povede k vyššímu počtu zákroků a zvýšené poptávce po pojistném krytí.
Jako lídr trhu s širokým geografickým záběrem je Progyny podle Lutz dobře pozicovaná k tomu, aby těžila z případného růstu dostupnosti a poptávky po IVF. Doporučení „koupit“ na akcii bylo potvrzeno.
Zdroj: xStation5
Uranium Energy Corp. (UEC.US) klesá o více než 10 %, zatímco celý uranový sektor se dostává pod tlak — od kazašské Kazatomprom (KAP.UK) až po kanadskou Cameco (CCJ.US) — což naznačuje, že poklesy nejsou omezeny pouze na americký trh. Kromě výběru zisků po rekordním růstu cen může být výprodej spojen také s obnovením kontaktů mezi Trumpem a Putinem, což by mohlo signalizovat nepřítomnost přísných sankcí na ruský uran a zpracovatelské kapacity. To by mohlo vést ke snížení spotových cen.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trhy vyčkávají na výsledky Netflixu
OpenAI ohrožuje dominanci Googlu. Akcie Alphabet pod tlakem
UnitedHealth investuje do AI. Cena akcií roste!
⏬Zlato ztrácí více než 5 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.