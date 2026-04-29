⬇️US500 zaznamenává korekci od března

Futures na S&P 500 (US500) zažívají výrazný pullback poté, co poslední zasedání vedené Jeromem Powellem přineslo trhům v podobě jestřábího vyznění „studenou sprchu“. Přestože Powell odchází, jestřábí křídlo Fedu (mimo jiné reprezentované Hammackovou, Kashkarim a Loganovou) jasně ukázalo, že inflace — poháněná energetickými šoky a rostoucími cenami ropy — zůstává příliš vysokým rizikem na to, aby bylo možné uvažovat o uvolnění politiky.
Investory znepokojuje vnitřní rozkol uvnitř výboru, který naznačuje, že éra po Powellovi by mohla přinést ještě restriktivnější přístup k úrokovým sazbám. Tato měnová nejistota dopadá na trhy v nejhorší možný okamžik — těsně před zveřejněním klíčových finančních výsledků Big Tech.
Je však třeba poznamenat, že hlavním zdrojem nervozity na Wall Street nejsou nutně samotné výsledky, ale spíše „dechberoucí“ kapitálové výdaje (CapEx) na rozvoj AI. Trh úzkostlivě sleduje investiční plány největších technologických firem a obává se o krátkodobou ziskovost tváří v tvář dramaticky rostoucím výdajům.
Alphabet (Google):
- Očekávaný CapEx pro rok 2026: 175–185 miliard USD, tedy téměř dvojnásobek už tak masivních výdajů roku 2025 (91,4 miliardy USD).
- Reakce trhu: Investoři horečně hledají jakékoli signály směrem dolů revidovaného výhledu kvůli obavám z dopadu na marže.
Microsoft:
- Odhadovaný CapEx pro aktuální čtvrtletí: ohromujících 35,2 miliardy USD.
- Signály managementu: Prohlášení, že výdaje ve druhé polovině roku překročí první polovinu, vyvolala obavy z dalšího „růstu“ těchto výdajů v příštích letech.
- Klíčový problém: Nedostatek vlastních AI čipů znamená, že každý dolar investovaný do infrastruktury je zatížen vysokými maržemi klíčových dodavatelů (Nvidia).
Meta:
- Plánovaný CapEx pro rok 2026 (Mark Zuckerberg): 115–135 miliard USD, oproti méně než 70 miliardám USD v roce 2025.
- Celkové provozní náklady: Mohly by dosáhnout nepředstavitelné částky 169 miliard USD.
Shrnutí
Současný pullback na US500 je výsledkem „dvojitého úderu“. Na jedné straně může jestřábí Fed omezit naděje na levnější kapitál, na druhé straně Big Tech vstupuje do fáze bezprecedentních výdajů, které mohou „spalovat“ hotovost rychleji, než AI generuje skutečné zisky. Pokud dnešní reporty potvrdí, že technologické zbrojení bude stát více, než naznačovaly i ty nejpřehnanější scénáře — a pokud neuvidíme výraznou návratnost těchto investic — support na úrovni 7 100 bodů na US500 může být výrazně otestován. Zároveň by snížení těchto výdajů mohli investoři vnímat jako známku slabosti; jedinou cestou z této situace je proto prokázat vysokou návratnost a rostoucí uživatelskou základnu.
US500 ustupuje druhý den v řadě, což by mohlo znamenat největší korekci od konce března. Naposledy index zaznamenal dva po sobě jdoucí dny poklesu právě tehdy. První významný support leží na 7 100, následovaný úrovní 7 000 na 23,6% Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
