US500 ztrácí 1 % před zveřejněním zápisu

Situace na Wall Street před dnešním zveřejněním zápisu z červnového zasedání FOMC je mimořádně napjatá. US500 ztrácí zhruba 1 % a investory znepokojuje návrat inflačních obav, zejména kvůli silnému oživení cen ropy po eskalaci situace na Blízkém východě. Nedávná studie NY Fedu navíc ukazuje, že téměř polovina společností zasažených cly stále plánuje další zvyšování cen.
Prohloubí dnešní zápis tento výprodej? Vše bude záviset na tom, zda větší počet členů Fedu vidí rostoucí inflační rizika a skutečně vnímá šance na návrat ke zvyšování úrokových sazeb.
Rozdělení v dot-plotu: jestřábí remíza
Červnové zasedání přineslo jednomyslné rozhodnutí ponechat úrokové sazby na úrovni 3,75 %, ale dot-plot odhalil hluboké rozdělení uvnitř Fedu:
- 9 z 18 členů se vyslovilo pro alespoň jedno zvýšení sazeb v letošním roce, pokud inflace zůstane nad 2 %.
- 8 členů se vyslovilo pro ponechání sazeb beze změny a pouze 1 počítal se snížením.
- Sám Kevin Warsh svou prognózu nepředložil, což jen posiluje auru tajemství kolem jeho skutečné pozice.
Zápis ukáže, jak silné bylo odhodlání tábora požadujícího další zpřísnění a zda boj s inflací, která je už pět let nad cílem, zcela zastínil obavy o trh práce.
Graf ukazuje rozložení očekávaných úrokových sazeb podle členů FOMC.
Polovina členů FOMC letos očekává zvýšení sazeb a polovina nikoli. Vše bude záviset na vývoji inflace a ekonomiky. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Warshův efekt: méně slov, vyšší volatilita
Nový šéf Fedu okamžitě přistoupil k radikální reformě komunikace centrální banky. Červnové prohlášení zkrátil z více než 300 slov na pouhých zhruba 130 slov a zcela upustil od tradičního forward guidance. To může znamenat, že centrální banky budou méně závislé na příchozích datech, a ještě více na prognózách. Jejich rozhodnutí o změnách parametrů měnové politiky tak budou častější a hůře předvídatelná.
James Bullard však varoval, že tento nový styl připomínající éru Alana Greenspana by mohl trhy posunout směrem k vyšší volatilitě. Existuje významné riziko, že dnešní zápis bude kratší a mnohem méně podrobný než obvykle. Pro panikařící trh je absence jasných vodítek ideální záminkou k dalšímu útěku od rizika.
Prohloubí zápis poklesy na akciovém trhu?
Klíčem k posouzení situace je časový nesoulad. Dnešní zápis odráží rozpoložení výboru z poloviny června, kdy byly obavy z přetrvávající inflace, podporované mimo jiné napětím v Íránu a cenami energií, na vrcholu.
Co se stalo později?
- Sintra přinesla úlevu: Minulý týden na sympoziu ECB v Sintře Kevin Warsh zmírnil svůj tón a uvedl, že inflační rizika v poslední době klesla. Podobně se vyjádřil také John Williams z NY Fedu.
- Pozicování trhu: Obchodníci s opcemi dokonce začali sázet na to, že trh hraje až příliš jestřábí scénář a že ocenění zvyšování úrokových sazeb bylo přehnané.
- Návrat eskalace na Blízkém východě: Donald Trump tvrdí, že příměří neplatí, a oznamuje další útoky na Írán, což zvyšuje ceny ropy téměř na 80 USD za barel.
Wall Street už silně krvácí kvůli čerstvým inflačním obavám a jestřábí tón poznámek z poloviny června dopadá na velmi úrodnou půdu a může prohloubit poklesy. Trh získá černé na bílém důkaz, že Fed byl blízko zvýšení sazeb. Pokud se ceny ropy vrátí k růstu, ocenění zvýšení sazeb v září se může znovu stát reálným, i když by to znamenalo krok, který si Trump před volbami v polovině funkčního období nepřeje. Nadějí pro akciové býky je scénář, ve kterém zápis ukáže výbor jako vyváženější a nakloněný kompromisu. To by mohlo přinést úlevu trhu se sazbami a dodat akciím prostor k růstu. Sentiment by jistě mohl zlepšit také fakt, že dnes večer ani v noci nedojde k útoku na Írán.
US500 však ztrácí více než 1 % a zaznamenává nejnižší úrovně od 29. června. Prolamuje úroveň 7500 bodů a 38,2% retracement poslední růstové vlny. Pokud zápis ukáže sílu jestřábů, bude možný návrat k 7400 bodům. Pokud se však zápis ukáže jako vyvážený a USA nezaútočí na Írán, cena se může vrátit nad 7500 bodů a vyslat jasný signál pokračování uptrendu.
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