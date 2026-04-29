🔥USA se připravují na úder proti Íránu? Trump odmítá kompromis. Ropa Brent vystřelila nad 110 USD!

Na Blízkém východě nyní probíhá velká eskalace „studené války“. Jak informovaly Axios a izraelská stanice N12, prezident Donald Trump oficiálně odmítl íránský návrh na otevření Hormuzského průlivu a místo toho zvolil strategii „maximálního uškrcení“ a přípravy na přímé vojenské údery. Přestože příměří technicky stále platí, současná komunikace naznačuje, že obnovení nepřátelských akcí je jen otázkou času. Nejviditelnější je to na ropném trhu; ropa Brent prorazila nad 110 USD za barel a při pohledu na nejaktivnější kontrakty existuje šance na rekordní závěr od začátku konfliktu. Za zmínku stojí i expirující červnový kontrakt, který se obchoduje na 118 USD za barel a dostal se až na 119,4 USD, tedy velmi blízko březnového rekordu (ačkoli tehdy byl benchmarkem květnový kontrakt).
Červnový kontrakt na Brent pravděpodobně uzavře na rekordním maximu. Prosincový kontrakt navíc překonává nedávná maxima z března. Zdroj: Bloomberg Finance LP
„Krátká a silná vlna úderů“
Podle nejnovějších zpráv USA připravily plán na „krátkou, ale silnou“ vlnu úderů proti cílům uvnitř Íránu. Strategie Washingtonu je jasná: nejprve zasáhnout infrastrukturu a poté donutit Teherán vrátit se k jednacímu stolu za amerických podmínek.
Prezident Trump v rozhovoru pro N12 nevolil mírná slova a přirovnal ekonomickou situaci Íránu k „dusícímu se vykrmenému praseti“. Podle Trumpa je námořní blokáda účinnější než bomby, protože vedla k fyzickému přeplnění íránských skladovacích kapacit a ropovodů, které, jak prezident tvrdí, „jsou blízko explozi“, protože země už nemá kam ukládat neprodanou ropu. Zároveň se však objevily zprávy naznačující, že Írán by pravděpodobně raději vypouštěl vytěženou ropu do pouště, než aby zastavil těžbu na klíčových vrtech, protože to by mohlo vést k tak závažným geologickým změnám, že by obnovení produkce bylo nemožné.
Tření v Teheránu a mlčení nejvyššího vůdce
Vnitřní situace v Íránu se zdá být mimořádně napjatá a roztříštěná:
- Armáda a radikálové: Zprávy naznačují, že íránská armáda je připravena k boji a odmítá jakoukoli kapitulaci pod tlakem blokády.
- Diplomacie: Íránský náměstek ministra zahraničí veřejně prohlásil, že země nechce válku, což naznačuje poslední pokus o záchranu situace.
- Paralýza rozhodování? Nejvíce znepokojivý je nedostatek oficiálního vyjádření nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Mlčení na nejvyšší úrovni v takto kritickém okamžiku (včetně neaktivity na X a v oficiálních médiích) může znamenat buď přípravy na odvetu, nebo hlubokou rozhodovací patovou situaci uvnitř režimu.
Co to znamená pro ropný trh?
Reakce trhu byla okamžitá a prudká. Ceny ropy WTI během dnešní seance vzrostly o téměř 6–7 USD, prorazily nad hranici 106 USD za barel, zatímco Brent se už obchoduje nad 111 USD za barel. Klíčové závěry:
- Riziková válečná prémie se vrací v plné síle. Trh přestal věřit v diplomatické řešení krize v Hormuzském průlivu. Trumpovo odmítnutí íránského návrhu znamená, že blokáda — přes kterou prochází 20 % globální spotřeby ropy — nebude v dohledné době zrušena. Investoři nyní započítávají reálné riziko zničení íránské produkční infrastruktury.
- Riziko trvalého poškození ropných polí. Trumpův argument o „explodujících ropovodech“ má technický základ. Pokud bude Írán nucen náhle zastavit těžbu kvůli nedostatku skladovacích kapacit, mohlo by dojít k nevratným změnám tlaku v ropných polích, což by trvale snížilo jejich budoucí produktivitu. To je dlouhodobě býčí scénář pro ceny, protože omezuje globální produkční kapacitu na celé roky.
- USA jako „jediný bezpečný dodavatel“. Dnešní data EIA ukazující masivní pokles amerických zásob (-6,2 milionu barelů) v kombinaci s blokádou Íránu naznačují, že globální ekonomika „vysává“ každý dostupný barel z Ameriky. Pokud k úderům dojde, poptávka po ropě z USA a dalších regionů mimo Perský záliv ještě vzroste, což by mohlo vytlačit WTI směrem k 115–120 USD. Export americké ropy dosáhl absolutního rekordu 6 milionů bpd a spolu s rafinovanými palivy se dostal na nová maxima 14 milionů bpd.
- „Sell the News“, nebo další rally? Nyní se nacházíme ve fázi eskalace. Ropa vstoupila do téměř neprobádané zóny, ve které se v minulosti udržela jen krátce během několika seancí. Uzavření nad 111–112 USD u Brentu a 107 USD u WTI otevírá nový prostor pro růst. Tyto úrovně je však stále nutné vnímat jako oblasti silné nabídky, i když se ceny ropy přibližují úrovním diktovaným fyzickým trhem. Za zmínku stojí i to, že spekulanti zatím na ropném trhu nejsou výrazně přítomni.
Je obtížné tvrdit, že na ropném trhu nyní existuje velké spekulativní zapojení. Long pozice zůstávají zvýšené, ale v letech 2023 nebo 2025 byly vyšší. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Shrnutí
Situace je mimořádně binární. Pokud USA skutečně udeří, ropa WTI by mohla během několika hodin otestovat úroveň 110 USD. Pokud však Chameneího mlčení skončí náhlým ústupkem, hrozí prudká korekce směrem ke 100 USD. Prozatím Trumpův „jestřábí“ postoj drží nabídku pod kontrolou.
