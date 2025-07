⏫USDJPY dosahuje úrovní z počátku dubna

Jen oslabuje a důvěra v dolar roste v důsledku širšího odklonu investorů od japonského jenu jako bezpečného aktiva a rostoucí důvěry v americký dolar.

Měnová politika a obchodní války

Úrokové sazby v USA zůstávají delší dobu beze změny a neočekává se, že by došlo ke změně před zářím. Mírně vyšší hodnota inflace v USA, která čím dál více odráží dopad cel, snižuje šanci na agresivnější snižování sazeb, a to i přes tlak administrativy Donalda Trumpa na Federální rezervní systém. Naopak Japonsko zatím neukazuje žádné známky plánovaného zvýšení sazeb. Riziko stagflace v Japonsku však roste, zejména kvůli zavedení 25% cel ze strany USA.





Ačkoli výnosy japonských dluhopisů rostou, není to kvůli očekávání vyšších sazeb, ale kvůli klesající důvěře ve fiskální stabilitu země. Na druhé straně americké výnosy rostou kvůli absenci bezprostředního snižování sazeb. Výnosový spread se v poslední době stabilizoval. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Za zmínku stojí, že Japonsko nedávno oznámilo stimulační balíček ve výši 900 miliard jenů, což výrazně zvýší potřebu financování a může ohrozit fiskální stabilitu. Trumpova cla navíc pravděpodobně přispějí k oslabení jenu, aby se zvýšila konkurenceschopnost japonského exportu.

Investoři odcházejí od jenu

Během obratu od amerického dolaru a v očekávání zvýšení sazeb ze strany Fedu jsme zaznamenali rekordní nárůst long pozic na jenu. Zdálo se také, že investoři masivně uzavírají carry trade pozice. V poslední době se však pravděpodobně vrací poptávka po financování v jenech, zejména v očekávání jeho dalšího oslabení.





Došlo k jasnému obratu v long pozicích a nárůstu short pozic. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Pozorujeme také výrazný posun na trhu s opcemi. Rozdíl mezi out-of-the-money (OTM) call a put opcemi roste na nejvyšší úroveň od roku 2022. Cenová výhoda put opcí je v tuto chvíli jen minimální. Podobné pohyby byly zaznamenány v roce 2022, kdy pár zaznamenal velmi silný růst. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Technický výhled

Pár USD/JPY zažívá třetí silně býčí seanci v řadě, a blíží se k úrovni 149 a k 200dennímu klouzavému průměru, který byl naposledy proražen v březnu. Od začátku měsíce pár již posílil o 3,5 %. Cílovou oblastí vzhledem k aktuálnímu růstu by mohla být zóna mezi 150 a 151. Je však důležité zmínit, že jen čelí i politickému riziku spojenému s volbami do horní komory parlamentu, které proběhnou tuto neděli. Pokud by slabost jenu přetrvala, bude klíčová oblast rozmezí 155–160, kde naposledy zasahovala japonská centrální banka (BoJ). Naopak, pokud by došlo k pullbacku, nachází se nejbližší podpora na úrovni 38,2% Fibonacci retracementu – tedy 147,3.

