Forex a trh s úrokovými sadzbami

Finančný trh je komplikovaným miestom s mnohými vnútornými prepojeniami. Situácia na najväčších burzách môže mať dopad na meny, ale meny môžu tiež ovplyvňovať akcie. Existuje však jeden špecifický segment finančného trhu, ktorý má veľký dopad práve na forex – trh s úrokovými sadzbami. Určite ste počuli, že trh už zahrnul niečo do ceny, že obchodníci sú pripravení na kroky centrálnych bánk alebo že konkrétna mena už má niečo zahrnuté v cene. Možno ste premýšľali, prečo je to pre trading dôležité. Teraz je čas zistiť, prečo.

Čo je trh s úrokovými sadzbami?

Trh s úrokovými sadzbami, ako názov napovedá, je segment trhu, na ktorom sa obchodujú úrokové sadzby. Nie nutne sadzby ako také, ale dlhopisy, forwardy a ďalšie kontrakty, ktoré sú založené na úrokových sadzbách. Úrokové sadzby sú dôležitou súčasťou nášho života. Umožňujú vytváranie kapitálu a majú hlboký dopad na všetko od individuálnych investičných rozhodnutí až po vytváranie pracovných miest, menovú politiku a firemné zisky.

Trhové úrokové sadzby majú tendenciu sa zvyšovať, keď dlhopisoví investori veria, že sa zvýši inflácia. Ale to nie je jediný dôvod pre zvýšenie sadzieb. Vyšší ekonomický rast, ktorý generuje väčšie zisky, by mohol byť dôvodom pre zvýšenie výnosov. Taktiež jastrabie centrálne banky, ktoré sprísňujú svoju politiku viac, ako trhy očakávajú, môžu byť dôvodom pre zvyšovanie sadzieb. Výsledkom je, že dlhopisoví investori požadujú vyššiu návratnosť svojich investícií, a preto požadujú vyššie úrokové sadzby. Na druhej strane majú úrokové sadzby tendenciu klesať, keď ekonomika spomaľuje, inflácia spomaľuje a centrálne banky sú viac holubičie (menej inklinujú k zvyšovaniu sadzieb). Riziko nesolventnosti by tiež mohlo mať významný dopad na sadzby. Aj keď je v našej analýze vzťahu medzi úrokovým trhom a forexom tento dôvod skôr menej dôležitý, stále stojí za spomenutie.

Ako sadzby ovplyvňujú meny?

Teraz vieme, čo môže ovplyvňovať sadzby a prečo sa môžu meniť v oboch smeroch. Faktom je, že trhové sadzby, nie sadzby centrálnych bánk, sa menia každý deň. Je to preto, že investori spracovávajú prichádzajúce dáta a správy a musia ich vyhodnotiť. Pozrime sa na krátky príklad. Predstavme si, že inflácia v USA prudko vzrástla, omnoho rýchlejšie, ako trhy a FED očakávali. Dáta ukazujú ročný rast o 2,5 %, zatiaľ čo všetci čakali 1,5 %. Čo bude nasledovať? Po prvé, oficiálne FOMC sadzby sa nezmenia ihneď po vyhlásení, ale trhové sadzby určite áno. Obchodníci sa budú snažiť odhadnúť, čo v nasledujúcich mesiacoch urobí centrálna banka. Výnosy z dlhopisov a krátkodobé sadzby vzrastú, rovnako ako americký dolár. Ale prečo presne vzrastie USD? Pretože úrokové sadzby sú nákladom meny. Ak si chcete požičať doláre, musíte zaplatiť úroky podľa amerických sadzieb, nie európskych alebo britských. Takže úrokové sadzby sú hodnotou meny. Čím sú vyššie, tým je mena silnejšia.

Majte ale na pamäti, že to, či mena vzrastie, záleží na situácii. Ak sadzby vzrastú kvôli zvýšenej pravdepodobnosti bankrotu niektorej krajiny (a obchodníci chcú vyššie zisky z investícií do dlhopisov), hodnota meny bude klesať. Vráťme sa k nášmu príkladu. Inflácia 2,5 % je pre dolár pozitívna, ale čo ak by bola 250 %? Taktiež to povedie k zvýšeniu sadzieb, ale mena bude padať. Tak razantný nárast cien je pre ekonomiku zásadný a má negatívny dopad na finančný systém. Viedlo by to k prepadu meny, teda dolára. Aj keď sa takéto situácie stávajú zriedka, je dôležité na nich pamätať pri vyhodnocovaní sadzieb.

Čo očakáva trh?

Centrálne banky sú najväčšími a najdôležitejšími hráčmi na finančných trhoch. Keď FOMC (Federal Open Market Committee) nastaví cieľ pre federálne sadzby, za ktoré si banky vzájomne požičiavajú, má to reťazový efekt naprieč celou americkou ekonomikou, o americkom dolári nehovoriac. Teoreticky by mohol byť rast sadzieb pre dolár pozitívny. Avšak takéto rozhodnutie môže viesť aj k poklesu USD. Prečo? Kvôli očakávaniam trhov. Ak trhy nečakajú taký pohyb, dolár vzraste. Ale ak to všetci čakajú, mena začne padať, pretože traderi už tento predpoklad zahrnuli do ceny. To znamená, že sadzby sa zvýšia ešte pred stretnutím FOMC a rovnako tak hodnota dolára.

Investori sa snažia predvídať, čo by sa mohlo stať na zasadaniach centrálnych bánk, čo sa odráža v cene finančného inštrumentu. Pozrite sa na tabuľku nižšie. Ukazuje percentuálnu pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb FEDu na nadchádzajúcich zasadaniach.

Všimnite si, že v čase písania tohto článku trh videl malú šancu na zvýšenie sadzieb v júli a v septembri, ale pred septembrom 2018 bola šanca vyššia. To znamená, že ak má USD posilniť kvôli sprísneniu FEDu, trh musí byť presvedčený, že počas analyzovaného obdobia sa stane niečo viac.

Navyše môžu byť tieto očakávania viazané na určité zasadanie. Pozrime sa na tabuľku nižšie, ktorá ukazuje konsenzus pred rozhodnutím Bank of Canada o úrokových sadzbách. Ako je možné vidieť, väčšina ekonómov očakávala od BoC zvýšenie sadzieb, ale niektorí nie.

BoC skutočne sadzby navýšila a to viedlo k rastu kanadského dolára. Pretože nie všetci ekonómovia toto čakali, tento krok centrálnej banky mene pomohol. A navyše banka poslala jastrabiu správu, ktorá nútila obchodníkov predpokladať, že v budúcnosti dôjde k ďalšiemu zvyšovaniu. Vyššie sadzby tlačili CAD ešte vyššie, čo bola klasická reakcia na zvýšenie sadzieb centrálnou bankou.

Ale v skutočnosti to nie je také jednoduché, ako ukazuje náš príklad. Pozrime sa teraz na Európsku centrálnu banku. V marci 2016 musela centrálna banka rozšíriť uvoľňujúce opatrenia, pretože sa zhoršil výhľad pre infláciu. Od ECB sa očakávalo, že zníži sadzby a rozšíri QE (Quantitative Easing), k čomu skutočne došlo. Ale euro po tomto rozhodnutí raketovo vzrástlo, ako ukazuje graf nižšie. Prečo? Všetci totiž ďalšie uvoľňovanie čakali, takže vyhlásenie nebolo pre nikoho veľkým prekvapením. Ale centrálna banka urobila niečo, čo nikto nečakal. Povedala, že to je koniec uvoľňovania, aspoň zatiaľ. To viedlo k prudkému vzrastu sadzieb a výsledkom bolo posilnenie eura. Traderi sa snažia byť vždy rýchlejší ako trhy, rýchlejší ako ostatní, takže keď ECB signalizovala koniec uvoľňovacieho cyklu, donútilo ich to do budúcna premýšľať nad potenciálnym uťahovaním.



Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Sadzby, meny, spready a férové hodnoty

Úrokové sadzby môžu signalizovať, či je konkrétna mena podhodnotená alebo nadhodnotená. Pozrime sa na USDJPY a porovnanie 10-ročných výnosov. Pretože Bank of Japan drží sadzby extrémne nízko, ale na stabilných hladinách, pohyb páru závisí hlavne na amerických výnosoch. Čím vyššie sú americké sadzby, tým silnejší je USDJPY. Pretože sú japonské sadzby stabilné, stáva sa dolár pri raste amerických sadzieb silnejším ako jen.

Ale to sa netýka iba USDJPY. Zmeny sadzieb vedúce k zužovaniu alebo rozširovaniu spreadu medzi nimi môžu viesť k významným pohybom na forexovom trhu. Keď je jedna mena lacnejšia ako druhá, obchodníci uprednostnia nákup tej slabšej. Pozrime sa na graf, kde vidíte, že spread medzi americkými a japonskými výnosmi je na 2.2297 a naznačuje, že pár by mal byť nižšie, ako je teraz. Môžeme povedať, že férová hodnota je indikovaná úrokovými sadzbami na úrovni 112.00, čo môže byť riskantné pre býky, pretože USDJPY vyzerá trochu nadhodnotene. Je tu priestor pre eventuálnu korekciu smerom nadol. Samozrejme, že fx páry sú občas blízko svojej férovej hodnoty, a to obvykle býva v období stabilizácie a nižšej volatility.