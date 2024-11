Čas čítania: 11 minute(s)

Meny môžu využívať nielen obchodníci, ale aj investori. Ako ich využiť pri investovaní a je to vôbec možné?

Predstavte si rušné trhovisko, ktoré nikdy nespí a kde obchodníci z celého sveta neustále nakupujú a predávajú. Toto nie je obyčajné trhovisko, ale devízový trh, známy skôr ako Forex. Devízový trh je najväčším trhom na svete, ale treba poznamenať, že forexovému trhu dominujú špekulanti, ktorí každý deň obchodujú s biliónmi dolárov, a to po celom svete. Meny však nie sú len o samotnom obchodovaní. Ako sa dajú využiť pri investovaní?

Sila každej meny je vždy vyjadrená v inej mene a ich vzájomný vzťah sa neustále mení. Investori by si mali byť vedomí menových rizík spojených s investovaním do cudzích mien, možnosťou „zaistenia“, ktoré vytvára devízový trh. Meny nie sú len o nákupe bankoviek v zmenárni. Ich hlbšie pochopenie a získanie znalostí súvisiacich s analýzou ekonomických dát a situácií môže byť dôležitou súčasťou širšej investičnej stratégie.

Základy investovania do mien

Pre investorov môžu byť meny vnímané nie ako alternatíva ku konvenčným finančným trhom, ale ako úplne iné aktíva. Investovanie do mien sa samozrejme točí okolo nákupu a predaja mien s cieľom profitovať z kolísania ich hodnoty. Všeobecne však meny ponúkajú investorom oveľa viac, pretože všetky aktíva sú v nich denominované, väčšinou v amerických dolároch.

Rastúce prepojenie sveta a pokrok v digitálnych technológiách naďalej podporujú expanziu trhu. Jednoduchosť a pohodlie online platforiem sprístupnili svet Forexu úplne novým skupinám súkromných investorov a obchodníkov.

Forex nie je ako burza cenných papierov, ktorá sa nachádza na určitom mieste, napríklad v New Yorku alebo Hongkongu, a je obmedzená bežnou obchodnou dobou. Funguje nepretržite, päť dní v týždni, v hlavných finančných centrách po celom svete.

Od Londýna po Tokio môžu obchodníci vymieňať meny elektronicky a v reálnom čase reagovať na výkyvy na trhu. Forexový trh, ktorý funguje 24 hodín denne a 5 dní v týždni, ponúka nepretržité príležitosti a obrovskú likviditu aj pre veľkých, inštitucionálnych investorov.

Menový trh funguje na princípe menových párov. Predstavte si ho ako hojdačku – keď jedna mena stúpa, druhá musí klesať. Prvou menou v páre je základná mena, ktorá je vždy nastavená na hodnotu jedna. Druhou menou je kótovaná mena, ktorej hodnota je určená výmenným kurzom.

Dynamika menových párov je základom investovania do mien, pričom kľúčové páry, ako sú EURUSD a GBPUSD, predstavujú významnú časť objemu trhu. Ak si vezmeme ako príklad najväčší z nich, EURUSD, vidíme, že základnou menou je EUR a menou kotácie USD. Ak EURUSD klesá, znamená to, že EUR stráca a USD posilňuje. Pokiaľ EURUSD rastie, znamená to, že EUR získava a USD oslabuje. V dôsledku toho môžeme za euro nakúpiť viac amerických dolárov.

Dôležité: Každý menový pár poskytuje investorom informácie iba o dvoch uvedených menových kurzoch, napríklad EURUSD, GBPUSD, USDJPY alebo EURZAR. V dôsledku toho je možné (ale samozrejme vzácne), že index amerického dolára mierne posilní, pričom na EURUSD dôjde k nárastu.

Prečo sa menia kurzy svetových mien?

Existujú dva základné faktory menového kurzu, ktoré ovplyvňujú silu jednotlivých mien vo svete. Sú to:

Základné údaje, ako je menová politika, ekonomické podmienky a perspektívy, makrodáta atď.

Psychologické faktory, ako je vnímanie globálneho rizika, podmienky na trhoch, geopolitické riziká atď.

Kurzy mien závisia okrem iného od ekonomickej situácie daných krajín. Makroekonomické údaje tak majú vplyv na pohyb mien. Ak ekonomika krajiny rýchlo rastie, mala by byť mena takejto krajiny silnejšia. Ak ekonomika krajiny zažíva krízu, mala by sa mena danej krajiny pohybovať nižšie. V dôsledku toho investori sledujú makroekonomické správy a udalosti. Keď mena oslabuje, hovoríme tomu „depreciácia“. Keď mena posilňuje, hovoríme tomu „zhodnotenie“.

6 základných faktorov výmenných kurzov

Inflácia (nižšia miera inflácie pomáha kúpnej sile, a je teda dlhodobo pozitívna, ale môže byť krátkodobo negatívna, ak zníži očakávania ohľadom sadzieb). Menová politika (vyššie sadzby posilňujú miestnu menu, nižšie sadzby menu oslabujú). Fiškálna politika (vyššia úroveň vládneho dlhu je pre menu negatívna). Politická stabilita (nestabilita vedie k oslabeniu meny). Platobná bilancia (deficit bežného účtu spôsobuje znehodnotenie miestnej meny). Hospodárska výkonnosť krajiny.

Dôležité: Počas obdobia, keď je situácia pre investorov slabá a panuje averzia k riziku, americký dolár obvykle rastie. Investori volia hotovosť a posilňujú „zelené bankovky“. Preto je označovaný za jednu z „bezpečných tried aktív“. Nezabudnite však, že to nie je zlaté pravidlo a vždy záleží na situácii. Na druhú stranu euro obvykle získava, keď je chuť investorov riskovať vyššiu, čo znamená vyššiu mieru optimizmu na trhoch.

Ekonomické ukazovatele a ich vplyv

Ekonomické ukazovatele slúžia ako barometer, ktorý meria ekonomickú klímu v krajine. Napríklad vysoký HDP ukazuje na silnú ekonomiku, čo môže posilniť menu. Na druhej strane vysoká inflácia môže oslabiť kúpnu silu meny a spôsobiť volatilitu výmenných kurzov. Tieto ukazovatele poskytujú prehľad o ekonomickom zdraví krajiny a pomáhajú obchodníkom predvídať pohyby na trhu a prijímať informované investičné rozhodnutia.

Politická stabilita a sila meny

Predstavte si loď na rozbúrenom mori, ktorú zmietajú vlny a bičuje vietor. Takto môže nestabilná politická klíma ovplyvniť hodnotu meny. Na druhej strane politická stabilita môže vody upokojiť, podporiť dôveru investorov a posilniť národnú menu. Je to dôkaz toho, že vo svete forexového obchodovania nie sú všetky zmeny riadené číslami.

Investičné príležitosti a prípady použitia mien

Podobne ako skúsený námorník dokáže interpretovať vietor, je aj úspešný forexový obchodník závislý od účinných stratégií, ktoré mu umožňujú preplávať trhovými prúdmi. Dva z najobľúbenejších prístupov sú fundamentálna analýza, ktorá sa zameriava na ekonomické ukazovatele, a technická analýza, ktorá na predpovedanie cenových pohybov používa nástroje na tvorbu grafov. Kombinácia týchto dvoch prístupov môže obchodníkom poskytnúť ucelený pohľad na trh a nasmerovať ich k informovaným obchodným rozhodnutiam.

Investovanie do mien

Investori, ktorí nakupujú akcie denominované v inej mene, ako je mena, v ktorej nakupujú akcie alebo ETF, podstupujú tzv. „menové riziko“.

Všeobecne platí, že ak chcete investovať do mien, musíte menu vymeniť vo fyzickej pobočke alebo online, avšak na trhu existujú aj iné, menej očividné spôsoby, ako získať expozíciu voči danej mene. Cieľom investovania do mien samozrejme nie je získať obrovský výnos, ale diverzifikovať kapitál alebo mať malý, dodatočný zisk. Ako každá iná investícia so sebou nesie aj tieto určité riziko;

Jedným z týchto spôsobov je nákup aktív, ako sú akcie alebo ETF, denominovaných v inej mene, než za ktorú sú nakupované. V takejto situácii napríklad investor, ktorý používa euro na nákup akcií kótovaných v americkom dolári, odkáže na dodatočný zisk, ak USD voči EUR posilní. Pokiaľ USD voči EUR oslabí, utrpí taký investor kvôli tomu dodatočnú stratu.

Prvý príklad

Investor nakúpil 100 akcií spoločnosti Tesla za 100 USD za akciu a pri nákupe použil menu EUR. V čase nákupu bol výmenný kurz EURUSD 1. Pri predaji dosiahol zisk predajom akcií za cenu 120 USD a realizoval ho v čase, keď sa výmenný kurz EURUSD zvýšil na 1,10 USD.

V takejto situácii vidíme, že od doby, keď investoval, euro posilnilo voči doláru približne o 10 %. Taký investor dosiahne zisk asi 20 % z rozdielu v cene akcie v čase nákupu a v čase predaja a ďalšieho zisku asi 10 % zo zmeny výmenného kurzu.

Druhý príklad

Investor zakúpil 100 akcií spoločnosti Tesla po 100 USD za akciu ak tejto investícii použil menu EUR. Keď investoval peniaze, bol výmenný kurz EURUSD 1,0. Pri predaji dosiahol stratu predajom akcií za cenu 90 USD a realizoval ju v čase, keď výmenný kurz EURUSD klesol na 0,9 USD.

V takejto situácii vidíme, že od doby, keď investoval, oslabilo euro voči doláru približne o 10 %. Taký investor utrpí stratu asi 10% z rozdielu v cene akcie v čase nákupu a v čase predaja a ďalšiu stratu asi 10% zo zmeny výmenného kurzu.

Tretí príklad

Investor nakúpil 100 akcií spoločnosti Tesla za 100 USD za akciu a pri nákupe použil menu EUR. V čase nákupu bol výmenný kurz EURUSD 1. Pri predaji dosiahol stratu, keď predal svoje akcie za cenu 90 USD, ale urobil tak v čase, keď sa výmenný kurz EURUSD zvýšil na 1,10. Pri predaji akcií Tesly sa však dostal do straty.

V takejto situácii vidíme, že od doby, keď investoval, euro posilnilo voči doláru približne o 10 %. Takýto investor bude mať zo svojej investície rovnaký výsledok. Strata 10 % z rozdielu v cene akcie v čase nákupu a v čase predaja bude vyvážaná približne 10 % ziskom zo zmeny výmenného kurzu.

Súhrnne možno povedať, že kurzové riziko má dve stránky. Môže investorovi priniesť dodatočný zisk, ak očakáva oslabenie svojej meny voči mene, v ktorej sa obchoduje daná akcia alebo ETF (a pokiaľ sa tak skutočne stane). Na druhú stranu môže priniesť stratu, pokiaľ sa taký scenár nenaplní. Avšak je to istý spôsob, ako získať dodatočnú expozíciu na menovom trhu.

Analýza a rola očakávania

Ceny mien sú určované trhmi. Niekedy dochádza k takzvaným menovým intervenciám centrálnych bánk, ale aj tie sa nakoniec stretávajú s reakciou trhu. Sentiment je mocným faktorom, ktorý ovplyvňuje meny, niekedy izolovane od fundamentov. Avšak všeobecne platí, že existujú faktory, ktoré ovplyvňujú ceny mien pozitívne, alebo negatívne. Nižšie uvádzame niektoré základné z nich. Reakcia meny na zverejnené údaje do značnej miery závisí od toho, ako daný údaj proti očakávania trhu. Silné dáta teda nemusia vždy znamenať posilnenie meny a slabé dáta môže trh vnímať pozitívne, ak sa im podarí pozitívne prekvapiť prognózy.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je ako kompas, ktorý obchodníkom ukazuje smer ekonomických trendov. Zameraním sa na ekonomické ukazovatele, ako je HDP, miera inflácie a údaje o zamestnanosti, môžu investori získať hlbšiu predstavu o ekonomickom zdraví danej krajiny. To následne môže ponúknuť užitočné pohľady na potenciálnu hodnotu meny danej krajiny a pomôcť obchodníkom pri smerovaní ich investícií k ziskovosti.

Existujú tri hlavné typy ekonomických ukazovateľov – predstihové ukazovatele, koincidenčné ukazovatele a oneskorené ukazovatele. Najväčšia pozornosť sa však venuje predstihovým ukazovateľom, pretože sa často používajú na predpovedia. Medzi predstihovými ukazovateľmi by sme mohli nájsť okrem iného indexy nákupných manažérov (PMI), indexy ISM, predaje domov, stavebné povolenie, týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ceny akcií a očakávania spotrebiteľov (napr. index sentimentu Michiganskej univerzity).

Menová politika

Menová politika je politika menovej autority krajiny (obvykle centrálnej banky), ktorá rozhoduje o nákladoch na požičiavanie peňazí a reguluje menovú bázu (tj množstvo peňazí v obehu). V mnohých krajinách je menová politika oddelená od fiškálnej politiky, pretože zvyšuje dôveryhodnosť a stabilitu meny. Centrálne banky majú tri hlavné konvenčné nástroje – operácie na voľnom trhu, diskontnú sadzbu a povinné minimálne rezervy. Majú však aj niektoré nekonvenčné nástroje, ako je kvantitatívne uvoľňovanie (QE). Rozhodnutia menovej autority majú reálny dopad na ekonomiku, a preto sú účastníkmi trhu široko sledované.

Holubičia (expanzívna) politika nízkych úrokových sadzieb, obvykle podporujúca posilňovanie meny

nižšiu bezrizikovú sadzbu,

môže viesť k inflácii a tvorbe pracovných miest,

cieľom je podporiť dopyt v ekonomike,

zvyčajne vedie k znehodnoteniu meny.

Jastrabí politika (kontrakčné) vysoké úrokové sadzby, zvyčajne podporujú silu meny

vysoké úrokové sadzby,

vyššia bezriziková sadzba,

môže viesť k deflácii a vyššej miere nezamestnanosti,

cieľom je znížiť dopyt v ekonomike,

obvykle vedie k zhodnoteniu meny.

Fiškálna politika

Fiškálna politika zodpovedá za prerozdeľovanie zdrojov v ekonomike tak, aby boli zaistené žiaduce funkcie štátu, aby bolo bohatstvo presmerované v súlade s cieľmi sociálnej politiky a aby bol spravovaný štátny majetok (a dlh). Vzhľadom na to, že výdavky štátu sa môžu líšiť v závislosti od uplatňovaných politík a príjmy sa líšia v závislosti od výšky daní a ekonomických podmienok, rozpočet vykazuje rôzne úrovne deficitov alebo (v oveľa vzácnejšom prípade) prebytkov. Meniace sa saldo rozpočtu spôsobuje, že fiškálna politika je (niekedy neúmyselne) expanzívna alebo kontrakčná.

Expanzívne – nižšie dane, rastúci štátny dlh, vyššie rozpočtové deficity a výdavky (obvykle to znamená znehodnotenie meny).

– nižšie dane, rastúci štátny dlh, vyššie rozpočtové deficity a výdavky (obvykle to znamená znehodnotenie meny). Kontrakčné – vyššie dane, nižšia úroveň vládneho dlhu, nižšie vládne výdavky (obvykle na podporu sily meny).

Technická analýza

Technická analýza môže byť ako ďalekohľad, ktorý obchodníkom pomáha odhaliť potenciálne trendy na obzore. Pomocou nástrojov na tvorbu grafov a indikátorov môžu obchodníci identifikovať vzorce cenových pohybov a predpovedať potenciálne vstupné a výstupné body pre svoje obchody. Technická analýza tak funguje ako navigačný nástroj, ktorý obchodníkom pomáha pri mapovaní ich kurzu na forexovom trhu.

Role očakávania

Očakávania hrajú na finančných trhoch kľúčovú úlohu. Trhové očakávania môžu byť často zahrnuté do aktuálnych cien. Neočakávané výsledky však môžu podnietiť dodatočnú volatilitu aktív alebo investícií spojených s danou publikáciou. Z tohto dôvodu investori často sledujú všetky správy, publikácie a čítanie súvisiace s ich investíciami.

Ak je navyše publikácia silnejšia ako predchádzajúca tlač, ale napriek tomu slabšia, než očakával trh, môže to mať na trhy negatívny vplyv. Vo väčšine prípadov by opačná situácia mala opačný účinok. Na trhoch, ktoré sú efektívne, by ceny mohli ovplyvniť iba nové informácie (zatiaľ nediskontované cenami). Je však dôležité vedieť, že reakcie trhu sú riadené aj psychológiou, vďaka ktorej sú niektoré reakcie takmer nepredvídateľné. Pozrime sa na dva príklady.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Nemecko – PMI v priemysle, Jún 2023, Predchádzajúca hodnota: 43,2, Prognóza: 43,5, Skutočnosť: 41

Menový pár EURUSD oslabil a zaznamenal panickú reakciu po oveľa slabších než očakávaných „recesívnych“ údajoch PMI z Nemecka, ktoré prišli 23. júna 2023. Nemecký priemyselný PMI na úrovni 41 bodov bol oveľa nižší ako analytikmi očakávané zlepšenie na 43,5 bodu (z predchádzajúcich 43,2 bodu). Tento výsledok bol zároveň najnižší od roku 2020 a dokonca aj "minima" PMI z roku 2019 bola vyššia ako toto číslo. Tiež PMI v službách bol nižší na úrovni 54,1 oproti očakávanému údaju 56,3 (len o málo nižší ako predtým 57,2). Všimnite si, že na menový pár má vplyv mnoho faktorov a v tomto prípade tieto ďalšie faktory vstúpili do hry po tom, čo investori strávili dobré zverejnenie PMI. Zdroj: xStation5

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. USA – HDP za 2. štvrťrok 2023 (revízia), Predchádzajúca hodnota: 1,3 %, Prognóza: 1,4 %, Skutočnosť: 2 %

Tu môžete vidieť, že neočakávané dáta môžu mať vplyv aj na akciové trhy. V tomto prípade lepšie ako očakávané údaje o HDP v službách USA posunuli USDIDX (futures na dolárový index) vyššie. USDIDX vzrástol 29. júna 2023 po lepšej než očakávanej revízii amerického HDP za 2. štvrťrok, ktorá dosiahla 2 % oproti očakávaným 1,4 % a predchádzajúcim 1,3 %. Po optimistickom HDP sa trhy tento deň dočkali aj silných údajov o americkej spotrebe s oveľa nižšou než očakávanou hodnotou. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA (239 tis. vs. 265 tis. oč.). Silné údaje podporili očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb Fedu a udržanie jastrabí politiky po dlhšiu dobu.

Ekonomické ukazovatele, ako je HDP, inflácia a miera nezamestnanosti, slúžia ako orientačné majáky, ktoré poskytujú náhľad na ekonomické zdravie krajiny. Nejde však len o čísla. Sila meny môže byť ovplyvnená aj politickou stabilitou, ktorá odráža dôveru investorov v správu krajiny a jej ekonomické vyhliadky. Analýza menových údajov môže poskytnúť cenné informácie o týchto faktoroch.