Valentýn nikdy nebyl dražší? Ceny kávy, čokolády a zlata jsou na historických maximech

Valentýn bude nejdražší v historii? Ceny kávy, čokolády a zlata lámou rekordy

Stejně jako jiné svátky, i Valentýn je časem, kdy se dávají dárky milovaným osobám. Pokud jste však dlouho nekupovali čokoládu, zlatý přívěsek nebo nepozvali někoho na kávu, mohou vás ceny těchto produktů a služeb nemile překvapit. Komodity, které jsou nezbytné pro výrobu těchto dárků, dosahují historických maxim, což znamená, že letošní Valentýn nebude jen dražší než loni, ale pravděpodobně nejdražší v historii.

Kakao dvakrát dražší než v roce 2024

V loňském roce se často psalo o extrémně vysokých cenách kakaa, což se mohlo promítnout do zdražení čokolády. Výrobci jako Hershey, Mondelez, Mars a Ferrero dlouho využívali zásoby, zmenšovali velikost čokoládových tyčinek nebo snižovali obsah kakaa v produktech, aby oddálili zdražování. Situace na trhu s kakaovými boby je však nyní kritická. Zásoby klesly na nejnižší úroveň za posledních přibližně 30 let a Pobřeží slonoviny i Ghana jen mírně zvýšily odhady produkce pro tuto sezónu. Kakaovníky navíc trpí chorobami, nepříznivým počasím a regulačními opatřeními, což tlačí ceny vzhůru.

Cena kakaa nejen překonala hranici 10 000 USD za tunu, ale v určitém okamžiku se vyšplhala i nad 12 000 USD za tunu, což je dvojnásobek oproti cenám na Valentýna v roce 2024. To sice neznamená, že čokoláda bude přesně dvakrát dražší než loni, protože její cena závisí i na dalších surovinách, jako je sušené mléko nebo cukr, a na nákladech na výrobu a distribuci. Přesto je nyní čokoláda výrazně dražší a její cena pravděpodobně ještě poroste, protože výrobci již nemají jinou možnost, než zvýšené náklady přenést na spotřebitele.

Zlepší se situace? Klimatické změny jsou v mnoha ohledech nevratné, ale vysoké ceny by mohly motivovat farmáře k větším investicím nejen v Africe, ale i v Jižní Americe. To však přináší další problém – odlesňování. Chystaná regulace Evropské unie navíc zakáže evropským výrobcům nakupovat kakaové boby z oblastí odlesněných po roce 2020. V důsledku toho by v příštích letech mohly ceny čokolády v Evropě výrazně vzrůst, a to i v případě, že se produkce kakaa globálně zvýší.

Káva nikdy nebyla dražší

Na konci roku 2024 média varovala, že ceny kávy by mohly překonat historická maxima, která byla naposledy dosažena před 50 lety. Cena kávy Arabica nejenže tato maxima překonala, ale vyšplhala se až na 400 centů za libru. To je čtyřnásobek ceny z roku 2020!

Před pěti lety byla káva tak levná, že náklady na její produkci často převyšovaly tržní cenu. To nutilo farmáře, zejména ve Střední Americe, opouštět plantáže a přecházet na pěstování kukuřice, sóji nebo koky, která je v tomto regionu populární. Výsledkem bylo, že s rostoucí poptávkou se výrazně omezily produkční vyhlídky. Spotřeba kávy rostla nejen na hlavních trzích v Evropě a Severní Americe, ale zejména v Asii, která je nyní hlavním motorem globální poptávky.

Farmáři, kteří přežili období extrémně nízkých cen, se však museli potýkat s nepříznivým počasím. Jevy La Niña a El Niño nejprve oslabily produkci Robusty ve Vietnamu a poté způsobily dlouhotrvající sucha v Brazílii. Zatímco se očekávalo, že sezóna 2024/2025 přinese oživení produkce, realita je zcela jiná. Silné deště ve Vietnamu a Indonésii podporují šíření chorob a komplikují sklizeň, zatímco nedostatek srážek v Brazílii výrazně omezuje výhledy na sklizeň a snižuje kvalitu kávy.

Je důležité si uvědomit, že Brazílie je největším producentem Arabiky na světě, zatímco Vietnam dominuje v produkci Robusty. Vedle klimatických faktorů navíc hrozily i politické zásahy – bývalý prezident USA v určitém okamžiku pohrozil zavedením 25% cel na Kolumbii, druhého největšího producenta Arabiky na světě. Kolumbijská káva je považována za vysoce kvalitní, a proto patří mezi hlavní exporty do USA.

Vysoké ceny však neznamenají okamžitý růst produkce. Nové plantáže potřebují několik let, než začnou přinášet úrodu. Pokud se tedy počasí nezlepší – a s ohledem na klimatické změny je tato šance nízká – ceny kávy mohou zůstat vysoké i v následujících letech, a to i přes zpomalující růst globální spotřeby.

Vysoké ceny zlata neomezují poptávku

Vedle drobných dárků, jako je čokoláda nebo pozvání na kávu, patří mezi oblíbené valentýnské dárky také šperky. Nejpopulárnější a zároveň nejdražší je zlato, jehož poptávka v posledních měsících výrazně vzrostla. Loni kolem Valentýna se cena zlata pohybovala lehce nad 2 000 USD za unci. Dnes však přesahuje 2 900 USD za unci, což je historické maximum.

Ačkoliv poptávka po špercích v posledních čtvrtletích klesala, zejména kvůli poklesu zájmu v Číně, v jiných regionech, jako je Indie, Evropa nebo USA, stále roste. Kromě toho investoři v nejisté době nakupují zlato ve formě mincí nebo slitků.

Velkou roli hraje také poptávka centrálních bank, které v roce 2024 nakoupily přes 1 000 tun zlata – téměř čtvrtinu celosvětové poptávky. Největším kupcem bylo Polsko s nákupem přibližně 90 tun, ale v čele jsou i centrální banky Turecka, Indie a Číny. Tento trend mění strukturu trhu, kde dříve dominovala poptávka po špercích, která často tvořila více než 50 % celkové poptávky po zlatě.

V arabských zemích roste zájem o zlaté šperky, ale velcí investoři vyčkávají na stabilizaci cen. Otázkou zůstává, zda k tomu vůbec dojde. Růst cen zlata pohání geopolitická nejistota, kterou zvyšují i rozhodnutí nového amerického prezidenta. Pokud se rizikové faktory po celém světě nevyřeší, zůstane riziková prémie na zlatém trhu vysoká – aktuálně se odhaduje na 15–20 %.

Ceny zlata, kávy a kakaa od minulého Valentýna výrazně vzrostly. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Nejdražší Valentýn v historii

Na Valentýna se ceny příliš neřeší, ale letos lze s jistotou říci, že to bude pravděpodobně nejdražší Valentýn v historii. Od 14. února 2024 vzrostly burzovní ceny kávy o 130 %, ceny kakaa o 68 % a zlato zdražilo o 46 %.

Je však důležité si uvědomit, že navzdory vysokým cenám se větší část zisku často nedostane k farmářům nebo pracovníkům v těžebním průmyslu. Pokud se tento problém nevyřeší, neexistuje dostatečná motivace k navýšení produkce, což znamená, že ceny zůstanou vysoké i v budoucnu.

Samozřejmě nikdo nemusí kupovat svým blízkým rovnou tunu kakaa, pytel kávy nebo zlatou cihlu, ale pokud letos chceme vyjádřit své city sladkostí nebo zlatým šperkem, budeme muset sáhnout do peněženky mnohem hlouběji.