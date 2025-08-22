Zůstane Powell jestřábí❓

🏛️Projev Jeroma Powella v Jackson Hole dnes v 16:00
- Trhy očekávají, že Powell zachová jestřábí tón a zdůrazní prioritu boje s inflací.
- Jeho dnešní projev rozhodne o směru politiky Fedu na zářijovém zasedání – trhy v tuto chvíli odhadují pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů na 69,3 %.
- Powell se ve svém vystoupení jistě opře o dostupná makrodata, která jsou však smíšená.
Na jedné straně CPI a NFP byly slabší než očekávání, na straně druhé HDP a PMI příjemně překvapily vyššími hodnotami. Jakýkoli signál o prodloužení restriktivního cyklu bude obzvláště negativní pro společnosti závislé na levném financování, zejména ty s nižší tržní kapitalizací. V rámci dnešního projevu v Jackson Hole Jerome Powell pravděpodobně naváže na svou dosavadní rétoriku důsledného boje s inflací, čímž potvrdí jestřábí tón komunikace.
Ačkoli červencová makrodata – ať už z trhu práce či inflačních ukazatelů – byla mírnější, FOMC nadále zdůrazňuje přetrvávající rizika a nejistoty ohledně budoucího vývoje ekonomiky.
Poslední zasedání Fedu nevedlo ke snížení sazeb a tržní očekávání ohledně uvolnění politiky se postupně přehodnocují.
Powellova slova budou klíčová pro zářijové rozhodnutí, ale vše nasvědčuje opatrnosti a zachování stávajících sazeb.
Klíčová makrodata zveřejněná po posledním zasedání Fedu a jejich význam:
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
-
CPI inflace (červenec):
-
Meziroční růst 2,7 % (v souladu či mírně pod očekáváním 2,8 %)
-
Meziměsíčně +0,2 % (v souladu s očekáváním)
-
Jádrová inflace 2,9 % vs. očekávání 3 %
→ Jemně holubičí výsledek, stále však nad cílem Fedu
-
-
Trh práce:
-
NFP: +73 tisíc (očekávání 115 tisíc) → výrazně slabší než očekáváno
-
Předchozí dvě zprávy revidovány směrem dolů
-
Nové žádosti o podporu (235 tisíc vs. oček. 226 tisíc) → signál ochlazování trhu práce
→ Dovish výklad
-
-
HDP (Q2):
-
Růst o 3 % (annualizovaně), hlavně díky nižším dovozům a solidní spotřebě
-
Očekávání pro Q3 jsou opatrnější → možné zpomalení
→ Smíšený signál
-
-
PMI (červenec):
-
Kompozitní PMI: 55,1 bodu (červen 52,9) → 7měsíční maximum
-
Služby rostou nejrychleji od prosince, průmysl také v růstu (mírně)
→ Jasně jestřábí signál
-
Čím blíže jsme k zářijovému zasedání, tím více trh ustupuje od sázky na jisté snížení sazeb Fedem.
Aktuálně pravděpodobnost tohoto kroku činí 69,3 % (ještě před týdnem to bylo téměř 82 %).
Zdroj: FED Watch Tool od CME
Americký dolar zůstává silný vzhledem k potenciálně jestřábímu postoji předsedy Fedu.
Je však třeba připomenout, že očekávání ohledně Jackson Hole jsou rozdělená, a většina věří, že Powell se nebude pouštět do výraznější změny směru politiky, aby nenarušil důvěryhodnost Fedu.
Nedávná vyjádření šéfa centrální banky naznačují, že Fed bude hájit svou nezávislost vůči politickému tlaku, zejména ze strany administrativy Donalda Trumpa.
Nicméně i mírná změna postoje guvernéra Fedu vůči sazbám může výrazně ovlivnit oceňování akcií, dluhopisů i měn.
Makroekonomické pozadí – slabší trh práce a nižší čtení CPI – se stále více staví proti udržování vysokých sazeb.
Dnešní projev, plánovaný na 16:00, ukáže, čeho se Powell aktuálně obává více.
Technická analýza – EURUSD
Pár EURUSD během dnešní seance zřetelně ztrácí. Rozsah poklesu posunul kurz pod spodní hranici historického pásma stanoveného Bollingerovými pásmy (+-2 směrodatné odchylky za posledních 14 seancí), což ukazuje, že závěr týdne ovládli prodejci.
Indikátor RSI (za posledních 14 seancí) klesá na nejnižší úroveň od začátku měsíce.
Dlouhodobý růstový trend byl narušen průrazem 50denního EMA (modrá křivka na grafu, nyní tvořící významnou technickou rezistenci), ale nelze vyloučit, že 100denní EMA (fialová křivka), která na konci července zastavila předchozí poklesy, může nyní také sehrát roli stabilizátoru.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.