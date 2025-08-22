Bavarian Nordic překonal očekávání tržeb – nabídka na převzetí se blíží

Dánská biotechnologická společnost Bavarian Nordic oznámila za druhé čtvrtletí vyšší než očekávané tržby, čímž posílila svou pozici před plánovanou nabídkou na převzetí ze strany konsorcia vedeného Nordic Capital a Permira. Tržby dosáhly 1,65 miliardy dánských korun, přičemž tržní konsenzus odhadoval pouze 1,46 miliardy.
Silného výsledku společnost dosáhla díky růstu v segmentech cestovního zdraví a veřejné připravenosti, které tvoří páteř jejího byznysu. Bavarian Nordic je významným dodavatelem vakcín pro vlády po celém světě, včetně Spojených států.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
V červenci konsorcium oznámilo záměr odkoupit akcie společnosti za 233 DKK za kus, což celkově oceňuje firmu na přibližně 19 miliard DKK (3 miliardy USD). Představenstvo společnosti transakci doporučuje, ale klíčový akcionář, penzijní fond ATP s 10% podílem, již uvedl, že nabídku odmítne.
Generální ředitel Paul Chaplin v rozhovoru uvedl: „Pokud má někdo jiný zájem, ví, kde nás najde. Aktivně ale další nabídky nehledáme.“ Zároveň zdůraznil, že společnost není výrazně zasažena vlnou skepticismu vůči očkování, která se v USA šíří od příchodu Roberta F. Kennedyho Jr. do zdravotnických struktur pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Nový výhled na celoroční tržby byl posunut na 6,0 až 6,6 miliardy DKK z předchozího rozpětí 5,7–6,7 miliardy, především díky posilujícímu byznysu v oblasti cestovních vakcín.
Dokument s oficiální nabídkou by měl být zveřejněn společností Innosera (ovládanou konsorciem) nejpozději v úterý. Pro úspěšné dokončení převzetí bude zapotřebí získat souhlas držitelů více než 90 % všech akcií. Jak uzavírá Chaplin: „Teď je to na akcionářích, zda tuto nabídku považují za adekvátní.“
Graf BAVA.DK (D1)
Akcie Bavarian Nordic zaznamenaly prudký růst až na úroveň 239,10 DKK, což jasně reflektuje reakci trhu na oznámení o převzetí ze strany konsorcia Nordic Capital a Permira. Cena se nyní stabilizovala v úzkém pásmu těsně nad nabídkovou cenou 233 DKK za akcii, což naznačuje, že trh již v podstatě plně započítal pravděpodobnost dokončení akvizice.
Technicky se akcie nacházejí výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 211,48 DKK a SMA 100 na 182,09 DKK. To potvrzuje silné býčí momentum. RSI se nachází na hodnotě 75,2, tedy v překoupené zóně, což je u akcií s oznámenou akvizicí běžné, zvláště pokud se cena blíží k výkupní hodnotě. MACD je stále silně pozitivní, ale histogram ukazuje na slábnoucí dynamiku růstu, což je v souladu s fází konsolidace ceny po prvotním výstřelu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.