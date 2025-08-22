Akcie Standard Chartered rostou po příznivém rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti

Akcie britské banky Standard Chartered v pátek posílily o 3 %, poté co společnost oznámila, že obdržela příznivé rozhodnutí v dlouhotrvající civilní kauze v USA vedené pod označením „Brutus qui tam“.
Reakce investorů přichází po týdnu zvýšené volatility, kdy akcie oslabily v reakci na dopis republikánské poslankyně Elise Stefanik adresovaný americké generální prokurátorce Pam Bondi. Stefanik v něm žádala o nové vyšetřování banky kvůli údajné účasti na obcházení sankcí, a to s odkazem na údajně blížící se promlčení jednoho z případů.
Standard Chartered však ve čtvrtek uvedla, že rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Spojených států jednoznačně potvrzuje nepravdivost obvinění, která se táhnou už řadu let. Banka sdělila, že je „potěšena a nepřekvapena“ podáním úřadu, které podporuje její dlouhodobý postoj, že základní tvrzení v dané kauze jsou nepravdivá.
Pro londýnskou banku se silným zaměřením na asijské trhy představuje tento vývoj důležitý právní úspěch, který přispívá ke stabilizaci jejího reputačního rizika i obnovení důvěry ze strany investorů.
Graf STAN.UK (D1)
Akcie Standard Chartered (STAN.UK) pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na ceně 14,13 GBP. Cena se přitom pevně drží nad klouzavými průměry EMA 50 (13,05 GBP) a SMA 100 (11,93 GBP), což jednoznačně potvrzuje býčí nastavení trhu. RSI osciluje na hodnotě 62,6, tedy v horní části neutrálního pásma, bez známek překoupenosti, ale s patrným silným nákupním momentem. MACD je nad signální linií i nad nulovou úrovní, ačkoli histogram ukazuje na mírně klesající tempo růstu.
Zdroj: xStation5
