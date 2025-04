VIX klesá o téměř 3 % a maže včerejší zisky 📉 Futures na Wall Street mírně rostou

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes klesají o téměř 3 %. Poklesy z včerejší seance, kdy futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 ztratily více než 3 %, se zmírnily – US500 a US100 před otevřením amerického trhu přidávají přibližně 0,8 až 1 %.

Po dnešní obchodní seanci v USA zveřejní výsledky společnost Tesla a ve čtvrtek pak Alphabet (GOOGL.US). To pravděpodobně udrží zvýšenou volatilitu v technologickém sektoru – a tím i v indexu S&P 500 – po určitou dobu. Výsledky společnosti Verizon dnes vedly k poklesu jejích akcií o téměř 5 %, zatímco akcie GE Aerospace a Lockheed Martin po zveřejnění výsledků rostou o 1 až 2 %.

Kromě výsledků Tesly budou ve čtvrtek zvláště sledované výsledky Alphabetu, které by mohly přinést více informací o skutečném stavu a výhledech technologického sektoru. Lze očekávat zvýšenou volatilitu u akcií velkých technologických firem, zejména u společností zaměřených na cloud (Amazon, Microsoft) a digitální reklamu (Meta Platforms). Pokles indexu VIX se zrychlil poté, co se přiblížil k hranici „strachu“ kolem hodnoty 30.

VIX (H1 interval)

Zlepšení sentimentu na amerických akciových trzích pravděpodobně povede k naplnění formace „medvědí vlajky“ na indexu VIX. V případě VIX to signalizuje další pokles očekávané volatility a potenciální odraz amerických indexů směrem vzhůru. Klíčová úroveň se aktuálně nachází kolem hodnoty 27. Průraz pod tuto hladinu by mohl naznačit, že kontrolu nad vývojem VIX přebírají „prodejci,“ což by mohlo spustit další sestupný impuls.

Source: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: