VIX roste o 5 % kvůli slabšímu sentimentu na Wall Street 📈

Futures na index volatility CBOE (VIX) dnes rostou o téměř 5 % a opět se posouvají nad hranici 20 bodů v důsledku slábnoucího sentimentu na Wall Street. Analytici Morgan Stanley však ve své dnešní zprávě uvedli, že jakýkoli případný pokles trhu by byl pravděpodobně vnímán jako „příležitost k nákupu“ a odhadli možnou korekci indexu S&P 500 přibližně na 5 %.

Jedním z hlavních katalyzátorů takového poklesu by mohl být růst výnosů z desetiletých státních dluhopisů nad 4,5 %. Analytici upozornili, že nejvíce by mohly být negativně zasaženy sektory zbytného spotřebního zboží a základní spotřeby, zatímco průmyslové akcie by si mohly vést lépe. Pokud by ke korekci o 5 % skutečně došlo, index VIX — který odráží institucionální poptávku po zajištění — by pravděpodobně výrazně vzrostl oproti aktuálním úrovním.

VIX (D1)

Na denním grafu indikátor RSI stále signalizuje převahu prodejců volatility. Z pohledu klouzavých průměrů se index VIX dostal na úrovně blízko EMA200 (červená linie), která tradičně označuje dlouhodobý downtrend.

Průraz nad úroveň 21 bodů by mohl potvrdit scénář dalšího růstu volatility, případně směrem k pásmu 24–25, avšak k tomu by bylo zapotřebí výraznějších poklesů amerických akcií.

Dvě hodiny před otevřením amerického trhu je US100 níže o -1,4 % a US500 ztrácí -1,1 %. Pokud zůstanou poklesy na Wall Street umírněné, index VIX může ztratit dynamiku a vrátit se zpět směrem k nedávným minimům.

Zdroj: xStation5

