Výsledky Googlu Q2 2026: Google Cloud roste o 82 %

Alphabet dnes po uzavření amerických trhů zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026, které překonaly očekávání analytiků napříč klíčovými segmenty. Bezprostřední reakce akcií je ale v podstatě nulová.
Za čtvrtletí Alphabet vykázal zisk na akcii 9,11 USD při tržbách 119,8 miliardy USD. Analytici přitom počítali s tržbami kolem 116,9 miliardy USD. Absolutní hvězdou výsledků byl cloudový segment: tržby Google Cloud vyskočily o 82 % na 24,8 miliardy USD, zatímco konsenzus předpokládal růst 64 % a příjmy 22,4 miliardy USD. Generální ředitel Sundar Pichai výsledky okomentoval slovy, že „poptávka po AI infrastruktuře a AI řešeních" stojí za tímto akcelerovaným růstem.
Rekordní výkonnost zaznamenal i segment reklamy. Tržby z vyhledávání Google vzrostly o 17 % na 63,27 miliardy USD. Reklamní příjmy YouTube se zvýšily o 13 % na přibližně 11,06 miliardy USD, čímž překonaly odhad StreetAccount na úrovni 10,81 miliardy; před rokem přitom YouTube generoval 9,8 miliardy USD. Zbývající výkonnostní závazky — tedy smlouvy, které musí Google teprve splnit — dosáhly 514 miliard USD.
Pozornost investorů se však soustřeďuje také na výdajovou stopu společnosti. Kapitálové výdaje (CapEx) za druhé čtvrtletí meziročně zdvojnásobily. Již při výsledcích za první čtvrtletí Alphabet zvýšil výhled CapEx pro rok 2026 na 180–190 miliard USD a finanční ředitelka Anat Ashkenazi tehdy naznačila, že investice v roce 2027 mají „výrazně vzrůst". Investoři zpravidla snášejí zvýšené výdaje, pokud tržby a zisky rostou zdravým tempem — ale jakýkoli signál zpomalení návratnosti těchto investic může akcie tlačit dolů.
Alphabet jako první z velkých technologických společností otevřel výsledkovou sezónu skupiny Magnificent Seven a nastavil tak tón pro nadcházející zprávy Microsoftu, Mety, Amazonu, Applu i Nvidie. V cloudu Google roste rychleji než konkurenti Microsoft a Amazon Web Services. Stín na jinak silné výsledky vrhá informace agentury Bloomberg o zpoždění modelu Gemini 3.5 Pro; mluvčí Alphabetu tuto zprávu odmítl s tím, že společnost „rychle dodává celou řadu modelů" a model 3.5 Pro aktuálně testuje s partnery.
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