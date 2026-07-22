📉 Wall Street se obává vrcholu býčího trhu AI. Mají polovodiče nejlepší období již za sebou?

Wall Street od polovodičů již řadu let očekává nejen rekordní výsledky, ale také trvalé zrychlování dynamiky růstu. Stále více signálů naznačuje, že sektor polovodičů se může přibližovat vrcholu dynamiky růstu výnosů a zisků. To by mohlo vést k postupnému slábnutí momenta, které je pro burzovní cykly typické. Paradoxně ani rekordní výsledky TSMC a velmi silné vyhlídky AI nemusí stačit, pokud trh dojde k závěru, že nejlepší dynamika je již za společnostmi.
Klíčová fakta
- Wall Street očekává přibližně 23,6% růst zisků společností z S&P 500 ve druhém čtvrtletí, historicky však konečná dynamika často rostla až na blízkých 29 %.
- Sektor polovodičů zůstává lídrem růstu zisků, ale podle výhledů by právě ve 2. čtvrtletí 2026 mohl dosáhnout vrcholu současného cyklu.
- TSMC zveřejnilo rekordní výsledky a zvýšilo výhled na třetí čtvrtletí, čímž potvrdilo velmi silnou poptávku po nejpokročilejších čipech pro AI.
- Přes skvělé fundamenty je reakce trhu smíšená, což ukazuje, že pro investory se stále důležitějším stává tempo budoucího růstu, nikoli samotné rekordní výsledky.
Rekordní výsledky již nemusí stačit
Sezona výsledků v USA začala velmi silně. Podle dat FactSet analytici nyní očekávají 23,6% růst zisků společností z indexu S&P 500, a pokud se udrží historický trend pozitivních překvapení, konečná dynamika by mohla překročit 29 % — bylo by to nejvyšší číslo od konce roku 2021.
Zároveň plných 89 % prvních reportujících společností překonalo výhledy EPS. Problém však spočívá v tom, že trh již předem ocenil velmi optimistický scénář. V sektorech, které odpovídají za většinu růstu indexu — především v polovodičích — jsou dnes očekávání mimořádně vysoká.
To znamená, že i meziroční růst zisků o 30 % může být přijat jako nedostatečný, pokud investoři usoudí, že dynamika právě dosahuje svého vrcholu. Výhledy Wall Street naznačují, že sektor polovodičů by mohl dosáhnout vrcholu dynamiky růstu zisků právě ve 2. čtvrtletí 2026.
Ačkoli analytici stále očekávají působivý růst zisků výrobců čipů na úrovni přibližně 114 % meziročně, další čtvrtletí by měla přinést postupné zpomalení tempa růstu. To neznamená zhoršení fundamentů odvětví, ale efekt stále vyšší srovnávací základny po rekordním boomu taženém investicemi do umělé inteligence. Pro investory tak bude klíčové nejen to, zda společnosti budou překonávat výhledy, ale také zda budou schopny opětovně zvyšovat očekávání pro nadcházející čtvrtletí.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Apollo Global Management
TSMC ukázalo sílu AI, ale zároveň zvyšuje laťku
Minulý týden největší světový výrobce čipů, TSMC, opět dokázal, že zůstává největším beneficientem globálního boomu v oblasti umělé inteligence. Ve druhém čtvrtletí společnost zvýšila tržby o 36 % meziročně na 40,2 mld. USD a čistý zisk vzrostl o 77 %. Vedení zároveň zvýšilo výhled na třetí čtvrtletí s očekávanými tržbami ve výši 44,6–45,8 mld. USD a hrubou marží dosahující 65–67 %.
Generální ředitel TSMC také zdůraznil, že poptávka po nejpokročilejších čipech pro AI by měla zůstat velmi silná minimálně do let 2029–2030. Z fundamentálního hlediska je tedy obtížné hovořit o jakýchkoli náznacích zpomalení provozní činnosti.
Právě tak dobré výsledky však způsobují, že očekávání vůči celému sektoru jsou ještě vyšší. Čím silnější zprávy lídři trhu zveřejňují, tím obtížněji mohou další čtvrtletí investory příjemně překvapit.
ASML a TSMC ukazují, že AI nadále pohání fundamenty
Data TSMC rovněž potvrzují, že největší peníze se nadále soustřeďují v nejpokročilejších technologiích výroby čipů. Procesy 3 nm již tvoří přibližně 30 % tržeb společnosti a technologie pod 7 nm dohromady generují až 77 % prodejů. TSMC zároveň zahájilo nasazování procesu 2 nm, který se má v nadcházejících letech stát dalším motorem růstu — AI zůstává v přízni a promítá se do reálného byznysu.
Podobný obraz vyplývá z výsledků ASML. Výrobce litografických strojů zůstává klíčovým dodavatelem pro světový trh polovodičů a těží z rekordní poptávky po zařízeních používaných k výrobě nejpokročilejších čipů pro AI. Jak ASML, tak TSMC uvádějí, že největším omezením dnes není poptávka, ale tempo rozšiřování výrobních kapacit.
Máme tedy důkaz, že fundamenty sektoru zůstávají velmi silné. Přesto trh stále častěji nesleduje to, zda společnosti zlepšují výsledky, ale zda jsou schopny udržet výjimečně vysokou dynamiku růstu v nadcházejících letech. Tento rozdíl může rozhodovat o tom, které společnosti budou nadále pohánět býčí trh AI a které začnou ztrácet burzovní momentum. Je třeba připomenout, že akcie Cisco klesaly po roce 2000, přestože společnost vykazovala rekordní tržby a zisky — bez ohledu na to, co se dělo s jejím kurzem.
Graf ceny akcií TSMC.US (interval D1)
Zdroj: xStation5
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