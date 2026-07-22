US Open: S&P 500 se snaží zastavit pokles 🗽 GE Vernova ztrácí 5 %

Futures na americké indexy ve středu po otevření trhu mírně klesají – dřívější odraz akcií polovodičových společností zpomaluje a ceny ropy dosáhly nejvyšších úrovní za přibližně 6 týdnů. Investoři čekají především na výsledky Alphabetu, Tesly, Intelu a IBM, které by mohly po americké seanci určit směr celému technologickému sektoru. Trh bude pozorně sledovat, zda se rekordní výdaje na AI již promítají do rychlejšího růstu cloudu, lepších marží a silnější poptávky po infrastruktuře.
- Futures na S&P 500 klesají přibližně o 0,1 %, futures na Nasdaq 100 ztrácejí asi 0,4 %.
- Nvidia ztrácí necelé 1 % a ve srovnání s částí ostatních akcií ze skupiny Magnificent Seven si vede hůře.
- Micron klesá přibližně o 3 %, SanDisk o 2,2 %, Marvell o 2,5 %, zatímco Super Micro Computer roste přibližně o 1 % po zvýšení výhledu hrubé marže a oznámení rekordního backlogu.
- Tlak na indexy zvyšuje růst cen ropy v důsledku geopolitického napětí kolem války Izraele a USA s Íránem.
- Alphabet zůstává přibližně 13 % pod květnovým rekordem, takže výsledky Google Cloud a komentáře k výdajům na AI budou klíčové pro náladu na trhu.
- Trh očekává, že zprávy Alphabetu a Intelu ukážou, jak rostoucí investice do umělé inteligence mění rozložení sil v technologickém sektoru.
- Výsledky Tesly mají investorům přinést lepší obrázek o tom, zda je automobilový byznys schopen financovat rozvoj Robotaxi, Optimusu a AI infrastruktury.
Grafy US500 a SanDisk (interval D1)
Pohledem na dolní knot svíčky na US500 vidíme, že býci se snaží zastavit slabší momentum na americké burze. Klíčové bude proražení nad úroveň 7 550, které by mohlo otevřít cestu k testu 7 600 bodů a historických maxim. Důležitou podporu představuje úroveň 7 470 bodů, kde se pokles zastavil při třech předchozích seancích.
Zdroj: xStation5
Akcie jednoho z klíčových dodavatelů paměťových čipů se obchodují více než 30 % pod historickým maximem a pokoušejí se vrátit nad EMA50 (oranžová linie) na úrovni 1 700 USD. Důležitou podporu představuje úroveň 1 300 USD, podpořená dvěma výraznými cenovými reakcemi.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- Akcie Microsoftu, Alphabetu, Amazonu, Mety, Apple a Tesly v předburzovním obchodování mírně rostou, zatímco Nvidia zůstává blízko závěrečných hodnot z předchozí seance.
- AT&T přidává přibližně 5 % po výsledcích za druhý kvartál, které překonaly očekávání analytiků díky lepšímu počtu nových předplatitelů mobilní telefonní sítě a vyššímu zisku, než předpovídal výhled.
- Verizon ztrácí více než 2 %, protože tržby za druhý kvartál se ukázaly jako nižší, než byl tržní konsenzus.
- Arrowhead Pharmaceuticals roste přibližně o 17 % po pozitivních výsledcích klinické studie léku na steatohepatitidu (MASH).
- Cal-Maine Foods přidává přibližně 6 % po zveřejnění čtvrtletních výsledků lepších, než se očekávalo.
- Akcie Crocs a Coinbase jsou pod tlakem po snížení doporučení ze strany Raymond James, který poukázal na rostoucí konkurenci.
- Digital Turbine roste přibližně o 5 % poté, co Benchmark zahájil analytické pokrytí s doporučením koupit a cílovou cenou 15 USD.
- DocuSign přidává přibližně 0,4 % po zvýšení doporučení na „koupit" od JMP Securities.
- EQT roste přibližně o 1,7 % po lepší než očekávané produkci plynu ve druhém kvartálu, přestože společnost snížila výhled kapitálových výdajů.
- Reddit ztrácí přibližně 4 % po zprávách o možném omezení přístupu Google k obsahu platformy pro modely AI.
- Společnosti ze sektoru obnovitelné energie si přidávají po přijetí nových daňových úlev americkým Senátem na podporu rozvoje odvětví.
- Joby Aviation roste přibližně o 2 % po uzavření dohody s Virgin Atlantic týkající se spuštění služby elektrických vzdušných taxíků ve Velké Británii.
- Summit Therapeutics klesá přibližně o 3 % po zveřejnění výsledků klinické studie, které nesplnily vysoká očekávání investorů.
- Super Micro Computer přidává přibližně 12 % po obchodní aktualizaci, v níž společnost zvýšila výhled hrubé marže a oznámila rekordní portfolio zakázek.
Navzdory pokusu o zastavení poklesu si akcie polovodičových společností stále vedou hůře než zbytek firem v indexu Nasdaq 100. Výrazně lépe si vede průmyslový sektor a akcie Cisco rostou o více než 1 %.
Zdroj: XTB Research
Výsledky GE zklamaly analytiky
GE Vernova klesá přibližně o 5 % po výsledcích – upravená EBITDA nesplnila tržní očekávání navzdory růstu tržeb. Společnost zveřejnila velmi silné výsledky za druhý kvartál roku 2026 a zároveň zvýšila výhled tržeb a peněžních toků pro celý rok. Přes rekordní portfolio zakázek a silnou poptávku po energetické infrastruktuře akcie společnosti v předburzovním obchodování klesaly, protože investoři se zaměřili na kvalitu generovaných peněžních toků a na ocenění společnosti.
Klíčová fakta
- Tržby vzrostly o 22 % meziročně na 11,1 mld. USD a čistý zisk se zvýšil na 649 mil. USD z 492 mil. USD v předchozím roce. Zředěný EPS vzrostl o 33 % na 2,47 USD.
- Zakázky organicky vzrostly o 88 % na rekordních 24,2 mld. USD a backlog dosáhl 176,3 mld. USD.
- Společnost zvýšila výhled tržeb pro rok 2026 na 45,5–46,5 mld. USD a zvýšila výhled volných peněžních toků o 5 mld. USD ve středu pásma.
- Navzdory dobrým výsledkům akcie před otevřením trhu ztrácely přibližně 4–5 %, protože upravená EBITDA se mírně minula s očekáváními a investoři analyzovali zdroj rekordního cash flow.
Rekordní portfolio zakázek potvrzuje boom v energetice a datových centrech
Největším pozitivním překvapením se ukázala poptávka. Zakázky organicky vzrostly o 88 % na 24,2 mld. USD, tažené zejména segmenty Power a Electrification. Portfolio zakázek se zvýšilo na 176,3 mld. USD, tedy téměř čtyřnásobek letošního výhledu tržeb.
Vedení také informovalo, že zakázky spojené s datovými centry od začátku roku překročily 5 mld. USD, tedy více než dvakrát tolik než za celý rok 2025. GE Vernova očekává, že do konce roku bude mít uzavřeny smlouvy na minimálně 125 GW plynových turbín, přičemž roční výroba má vzrůst ze současných přibližně 20 GW na 24 GW v roce 2028 a 30 GW v roce 2030.
Proč akcie klesají i přes zvýšení výhledu?
Největší pochybnosti investorů se týkají kvality peněžních toků. V prvním pololetí volné peněžní toky dosáhly 9,9 mld. USD, což představuje přibližně 82 % nového celoročního výhledu. Zároveň příliv smluvních závazků od zákazníků dosáhl 13,7 mld. USD a překonal celkové provozní peněžní toky společnosti. To znamená, že značná část hotovosti pocházela ze záloh platných zákazníků na budoucí dodávky turbín a rezervaci výrobních kapacit, nikoli z dokončených smluv.
Navíc, ačkoli tržby překonaly očekávání Wall Street, upravená EBITDA se ukázala jako mírně nižší než konsenzus. Po velmi silném růstu kurzu akcií v posledních měsících investoři očekávali prakticky dokonalou zprávu. Trh také upozorňuje na přetrvávající ztráty větrného segmentu, potenciální dopad cel a skutečnost, že současné ocenění společnosti zůstává náročné i přes nedávnou korekci.
Zdroj: xStation5
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