Alphabet a Tesla před výsledky: Otřesou technologičtí giganti Wall Streetem?

Alphabet před výsledky: Začínají se rekordní investice do AI konečně vyplácet?
Společnost Alphabet zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí po středečním uzavření obchodování na Wall Street. Přestože firma v posledních čtvrtletích pravidelně překonávala očekávání ohledně zisku, investoři se nyní soustředí především na růst Google Cloud, monetizaci AI a komentáře vedení k rekordním investicím do infrastruktury pro umělou inteligenci.
Klíčovou otázkou je, zda se největší investiční program v historii společnosti začíná promítat do vyšší ziskovosti a rychlejšího růstu tržeb.
Klíčová očekávání před výsledky
- Wall Street očekává zisk na akcii přibližně 2,9 až 3,0 USD a tržby ve výši 101 až 117 miliard USD, v závislosti na zdroji konsenzu. To by představovalo přibližně 24% meziroční růst.
- Alphabet překonal odhady zisku na akcii v každém z posledních osmi čtvrtletí a očekávání tržeb během tohoto období nesplnil pouze jednou.
- Google Cloud zůstává hlavním motorem růstu společnosti. Analytici očekávají tržby přibližně 22,8 miliardy USD a téměř 67% meziroční růst.
- Investoři budou pečlivě sledovat, zda čtvrtletní kapitálové výdaje CAPEX dosáhly přibližně 45 miliard USD a zda vedení potvrdí plán investic do AI pro rok 2026 ve výši 180 až 190 miliard USD.
- Volný peněžní tok v minulém čtvrtletí meziročně klesl o 47 % kvůli rekordním investicím do AI. Investoři proto budou hledat důkazy, že tyto výdaje začínají přinášet vyšší návratnost.
- Tržby z reklamy na YouTube by měly dosáhnout 10,8 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 9,8 %. Tržby segmentu Google Search & Other se očekávají přibližně na úrovni 63,5 miliardy USD, tedy o 17,3 % více než před rokem.
- Bank of America zvýšila svůj odhad růstu Google Cloud na 70 % a ponechala doporučení Buy. Společnosti Wells Fargo, Wolfe Research a BMO Capital zvýšily své cílové ceny na 438 USD, 460 USD a 455 USD.
Google Cloud musí prokázat návratnost investic do AI
Google Cloud bude pravděpodobně hlavním tématem výsledkové zprávy. V minulém čtvrtletí vzrostly tržby cloudové divize meziročně o 63 % na 20 miliard USD, zatímco provozní marže se zvýšila na 32,9 % z předchozích 17,8 %.
Šlo o nejrychlejší růst za několik let a výsledek výrazně překonal očekávání trhu.
Analytici nyní očekávají, že tržby Google Cloud dosáhnou přibližně 22,8 miliardy USD, což by znamenalo další meziroční růst o 67 %. Kromě samotného růstu budou investoři hledat důkazy, že cloudový segment vytváří dostatečnou ziskovost, aby ospravedlnil bezprecedentní výdaje Alphabetu na infrastrukturu pro AI.
Rekordní CAPEX a Gemini zůstávají v centru pozornosti
Alphabet zvýšil výhled kapitálových výdajů pro rok 2026 na 180 až 190 miliard USD. Odhaduje se, že jen během druhého čtvrtletí firma vynaložila přibližně 45 miliard USD na infrastrukturu pro AI a datová centra.
Společnost zároveň rozšířila nasazení systému Gemini prostřednictvím partnerství s firmami Accenture a Cognizant. Pokračuje také ve vývoji vlastního hardwaru pro AI, včetně nové generace čipů Ironwood TPU a nového akcelerátoru Frozen v2.
Investoři se zaměří na komentáře vedení týkající se dostupnosti Ironwood, poptávky po Gemini Enterprise a dopadu rostoucích cen hardwaru na budoucí investiční plány.
Pravděpodobně se bude diskutovat také o údajném zpoždění modelu Gemini Pro 3.5, i když řada analytiků se domnívá, že jeho dopad na krátkodobé finanční výsledky bude omezený.
Reklama nadále financuje expanzi Alphabetu v AI
Navzdory masivním investicím do AI zůstává reklama největším zdrojem tržeb Alphabetu. V minulém čtvrtletí vzrostly tržby segmentu Google Search & Other o 19 % na 60,4 miliardy USD.
Výsledek ukázal, že vyhledávací byznys zůstává odolný navzdory rostoucí popularitě AI chatbotů a funkcí AI Overviews.
Wall Street aktuálně očekává:
- tržby z reklamy společnosti Google ve výši 81,68 miliardy USD, meziročně o 14,5 % více,
- tržby segmentu Google Search & Other ve výši 63,54 miliardy USD, meziročně o 17,3 % více,
- tržby z reklamy na YouTube ve výši 10,76 miliardy USD, meziročně o 9,8 % více,
- tržby Google Network ve výši 7,08 miliardy USD, meziročně o 3,8 % méně.
Vedle hlavních čísel budou investoři pečlivě sledovat, zda funkce AI ve vyhledávači Google zlepšují monetizaci reklamy, nebo zda představují pouze nákladnou obrannou reakci na sílící konkurenci společností OpenAI a Anthropic.
Odpověď na tuto otázku může být nejdůležitějším faktorem, který rozhodne o reakci akcií po zveřejnění výsledků.
Alphabet (graf D1)
Akcie Alphabetu se aktuálně obchodují přibližně 10 % pod svými historickými maximy, přestože společnost nadále vykazuje rekordní finanční výsledky.
Zdroj: xStation5
Tesla letos ztrácí přibližně 14 %: Mohou výsledky zvrátit trend?
Také společnost Tesla zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí po středečním uzavření trhu. Tentokrát investoři věnují menší pozornost hlavním finančním výsledkům, protože údaje o dodávkách vozidel již byly zveřejněny a výrazně překonaly očekávání.
Klíčovou otázkou je, zda Elon Musk dokáže investory přesvědčit, že rekordní výdaje Tesly na umělou inteligenci, Robotaxi a humanoidního robota Optimus ospravedlňují jedno z nejvyšších ocenění v technologickém sektoru.
Klíčová očekávání před výsledky
- Wall Street očekává tržby přibližně 26,2 až 27,6 miliardy USD a zisk na akcii ve výši 0,50 až 0,55 USD.
- Tesla ve druhém čtvrtletí dodala 480 126 vozidel, meziročně o 25 % více. Výsledek výrazně překonal očekávání analytiků, která činila přibližně 400 000 vozidel. Nasazení systémů pro ukládání energie zároveň dosáhlo rekordních 13,5 GWh.
- Investoři se zaměří především na hrubou marži automobilového segmentu. Podle konsenzu by mohla kvůli agresivní cenové politice a pobídkám v oblasti financování klesnout z 19,2 % na přibližně 18,1 %.
- Analytici očekávají záporný volný peněžní tok ve výši přibližně -3,25 miliardy USD a čtvrtletní kapitálové výdaje kolem 6,7 miliardy USD.
- Tesla plánuje během roku 2026 investovat více než 25 miliard USD, zatímco Morgan Stanley odhaduje, že celoroční CAPEX by mohl dosáhnout až 26,8 miliardy USD.
- Investoři budou očekávat nové informace o provozu Robotaxi v Austinu, harmonogramu výroby Optimusu, projektu Cybercab a infrastruktuře Tesly pro AI.
- Trh s opcemi naznačuje pohyb akcií po zveřejnění výsledků přibližně v rozmezí ±5,5 % až ±8 %. To ukazuje na vysoká očekávání trhu ohledně komentářů Elona Muska.
Dodávky vozidel jsou již známé, nyní rozhoduje ziskovost
Dodávky vozidel pravděpodobně investory nepřekvapí, protože Tesla již oznámila, že ve druhém čtvrtletí dodala 480 126 vozidel. To představuje meziroční růst o 25 % a nejsilnější čtvrtletní tempo růstu od 3. čtvrtletí 2023. Nasazení systémů pro ukládání energie rovněž dosáhlo rekordních 13,5 GWh.
Většina analytiků se domnívá, že silné údaje o dodávkách jsou již započítány v ceně akcií Tesly. Pozornost se proto přesune na hrubou marži automobilového segmentu, která by podle Wall Street měla klesnout z 19,2 % v předchozím čtvrtletí na přibližně 18,1 %.
Tento údaj ukáže, zda vyšší prodeje nepřišly na úkor ziskovosti.
Rekordní výdaje na AI a Robotaxi zůstávají v centru pozornosti
Očekává se, že konferenční hovor Tesly k výsledkům se zaměří méně na vozidla a více na umělou inteligenci. Společnost plánuje v roce 2026 vynaložit více než 25 miliard USD na infrastrukturu pro AI, vývoj Robotaxi, výrobu Optimusu a rozšiřování výpočetní kapacity.
Wall Street očekává, že volný peněžní tok ve druhém čtvrtletí klesne přibližně na -3,25 miliardy USD, zatímco čtvrtletní CAPEX dosáhne asi 6,7 miliardy USD. Morgan Stanley odhaduje, že celkové kapitálové výdaje by letos mohly dosáhnout 26,8 miliardy USD.
Investoři proto chtějí vědět, zda zlepšující se automobilový byznys Tesly dokáže generovat dostatek hotovosti k financování jejích rychle rostoucích ambicí v oblasti fyzické AI.
Robotaxi, Optimus a SpaceX mohou dominovat konferenčnímu hovoru
Stále více analytiků se domnívá, že ocenění Tesly je nyní založeno především na potenciálu projektů Robotaxi a Optimus, nikoli na jejím tradičním automobilovém byznysu.
Morgan Stanley nadále považuje autonomní vozidla a humanoidní roboty za hlavní dlouhodobé zdroje hodnoty společnosti. RBC zároveň upozorňuje na spekulace o možném budoucím propojení Tesly a SpaceX po vstupu SpaceX na burzu.
Investoři budou očekávat nové informace o rozšiřování služby Robotaxi v Austinu, které nadále zaostává za dřívějšími odhady Elona Muska, a také o harmonogramu výroby robotů Optimus a vozidel Cybercab.
Trh bude rovněž hledat konkrétnější milníky v oblasti autonomního řízení a infrastruktury pro AI. Tyto projekty získávají pro ocenění Tesly stále větší význam ve srovnání se samotným prodejem vozidel.
Tesla (graf D1)
Akcie Tesly se aktuálně obchodují přibližně 20 % pod svým historickým maximem a nadále se pohybují poblíž úrovně 380 USD.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Obranný sektor před výsledky
AT&T překvapilo trh. Výsledky překonaly odhady 📈
🚨Nebius roste o 18,8 %: Nvidia zveřejnila 9,3% podíl v evropském neocloud gigantu📈
Další komoditní problém z Perského zálivu. Hliníku může začít být nedostatek ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.