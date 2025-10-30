📉Výsledky společnosti Microsoft za 1. čtvrtletí 2026: Silná čísla zakrývají obavy investorů ohledně výdajů na umělou inteligenci

- Silný růst, negativní reakce: Microsoft překonal konsensus ohledně tržeb a zisků, přesto akcie po uzavření burzy poklesly o 3 % v důsledku obav investorů ohledně návratnosti investic do umělé inteligence.
- Azure si udržuje dynamiku: Klíčový segment Azure vzrostl o 39 % (nad prognózou), což potvrzuje silnou pozici cloudového podnikání společnosti.
- Objevují se obavy ohledně kapitálových výdajů: Nižší než očekávané kapitálové výdaje (CapEx) a varování ohledně budoucího tlaku na marže vyvolaly na trhu pochybnosti ohledně tempa zpeněžení nákladných projektů v oblasti umělé inteligence.
Společnost Microsoft dosáhla za první čtvrtletí fiskálního roku 2026 (končícího 30. září 2025) solidních finančních výsledků, které překonaly očekávání analytiků v klíčových ukazatelích, zejména pak v oblasti cloudových služeb, kde zaznamenala robustní růst. Navzdory silným výsledkům akcie společnosti po uzavření trhu klesly až o 3 %, což odráží přetrvávající obavy investorů ohledně návratnosti investic (ROI) z masivních výdajů na infrastrukturu umělé inteligence.
Akcie společnosti Microsoft klesají v poobchodních hodinách. Zdroj: Bloomberg.
Hlavní finanční výsledky za čtvrtletí
Tržby a ziskovost:
- Tržby: 77,7 miliardy USD (+18 % meziročně, +17 % při konstantním kurzu) oproti konsensu 75,55 miliardy USD.
- Provozní zisk: 38,0 miliardy USD (+24 % meziročně) oproti konsensu 35,1 miliardy USD.
- EPS (GAAP): 3,72 USD (+13 % meziročně).
- EPS (non-GAAP): 4,13 USD (+23 % meziročně), bez zahrnutí dopadu investice do OpenAI.
- Čistý zisk (GAAP): 27,7 miliardy USD (+12 % meziročně).
Kapitálové výdaje (CapEx):
-
CapEx: 19,39 miliardy dolarů – výrazně pod konsensem 23,04 miliardy dolarů. Tento rozdíl může být vnímán jako zklamání těmi, kteří usilují o agresivní výdaje, ale může také naznačovat, že další výdaje nemusí výrazně urychlit výhled příjmů.
Výsledky jednotlivých segmentů
Inteligentní cloud (hlavní motor růstu):
- Tržby: 30,9 miliardy USD (+28 % meziročně) oproti konsensu 30,18 miliardy USD.
- Azure a další cloudové služby: +39 % meziročně (bez vlivu měnových kurzů) oproti konsensuálnímu odhadu +37,1 %.
Produktivita a obchodní procesy:
- Tržby: 33,02 miliardy USD (+17 % meziročně) oproti konsensuálnímu odhadu 32,29 miliardy USD.
- Komerční cloud Microsoft 365: +17 % meziročně (+15 % v konstantní měně).
- Spotřebitelský cloud Microsoft 365: +26 % meziročně.
- LinkedIn: +10 % meziročně.
- Dynamics 365: +18 % meziročně.
Více osobních počítačů:
- Tržby: 13,76 miliardy dolarů (+4 % meziročně) oproti konsensuálnímu odhadu 12,88 miliardy dolarů.
- Windows OEM: +6 % meziročně.
- Vyhledávání a reklama (bez TAC): +16 % meziročně.
Proč akcie klesají?
Navzdory překonání očekávání v oblasti tržeb a zisků reagoval trh negativně z několika důvodů:
-
Obavy ohledně ROI do umělé inteligence: Společnost Microsoft vynakládá desítky miliard dolarů na infrastrukturu umělé inteligence (přibližně 80 miliard dolarů v fiskálním roce 2025), ale investoři požadují přesvědčivější důkazy o proporcionální návratnosti těchto výdajů.
-
Prognózy a budoucí kapitálové výdaje: Trh očekával jasné signály zrychlení monetizace AI. Nižší než očekávané kapitálové výdaje (19,39 miliardy dolarů oproti konsensu 23 miliard dolarů) mohou naznačovat, že Microsoft upravuje tempo investic, což vyvolává otázky ohledně dynamiky poptávky.
-
Konkurence v oblasti infrastruktury AI: Zprávy o tom, že Oracle údajně převzal některé zakázky na infrastrukturu od OpenAI (klíčového partnera Microsoftu), mohou signalizovat ztrátu dynamiky v segmentu hyperscale.
-
Tlak na marže: CFO Amy Hood již dříve varovala, že marže mohou být pod tlakem v souvislosti s expanzí datových center. Ačkoli provozní marže v tomto čtvrtletí činila 45 %, pokračující vysoké investice by ji mohly dále oslabit.
-
Ocenění prémie: Akcie společnosti Microsoft se obchodují s forward P/E kolem 35, což představuje prémii oproti širšímu trhu. Investoři očekávají, že toto vysoké ocenění bude ospravedlněno spektakulárním růstem tržeb z AI, který se však dosud plně neprojevil.
Pozitivní ukazatele
- Tržby Microsoft Cloud: 49,1 miliardy dolarů (+26 % meziročně).
- Zbývající výkonnostní závazky: Nárůst o 51 % na 392 miliard dolarů – silný signál budoucí poptávky.
- Volný peněžní tok: Společnost během čtvrtletí vygenerovala 45,1 miliardy dolarů z provozních činností.
- Návratnost kapitálu pro akcionáře: 10,7 miliardy dolarů vráceno prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.
Shrnutí
Společnost Microsoft dosáhla solidních výsledků a překonala konsensus v oblasti tržeb, provozního zisku a zisku na akcii. 39% růst Azure (nad prognózou 37 %) potvrzuje sílu cloudové platformy. Trh však zdá se penalizuje společnost za nedostatek jasných indikací, jak se její minulé investice promítnou do vyšších budoucích zisků. Navíc nově se objevující konkurence v segmentu cloudové infrastruktury vyvolává otazníky u jednoho z lídrů trhu. Je však třeba uznat, že vyhlídky společnosti na další růst a rozvoj zůstávají velmi silné.
Akcie společnosti ztratily v poobchodních hodinách 3–4 %. Zdroj: xStation5
