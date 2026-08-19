Wall Street ztrácí momentum 🗽 Drží fundamenty stále krok s býčím trhem?

Navzdory nedávným poklesům zůstává index S&P 500 poblíž historických maxim, a přirozeně tak vyvstává otázka, zda už trh nezašel příliš daleko. Samotná úroveň indexu však neposkytuje úplný obraz. V posledních čtvrtletích se zisky i očekávání ohledně jejich dalšího vývoje zlepšovaly dostatečně rychle, takže růst trhu nelze vysvětlit pouze expanzí valuací.
- Zisky společností z indexu S&P 500 vzrostly v posledním čtvrtletí téměř o 50,4 % meziročně, zatímco původní očekávání počítala s růstem o 23,2 %. Šlo o nejsilnější tempo od 3. čtvrtletí 2021. Část tohoto výsledku však souvisela se společnostmi Alphabet a Amazon, které vykázaly zisky spojené se SpaceX a Anthropic. Bez těchto vlivů by růst zisků dosáhl přibližně 32 % meziročně, stále asi o 10 procentních bodů více než samotný růst indexu S&P 500.
- Šlo již o druhé čtvrtletí v řadě s růstem zisků nad 20 % a sedmé čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem. Zrychluje také růst tržeb, které meziročně vzrostly přibližně o 15 %, nejrychlejším tempem od 4. čtvrtletí 2021. I bez energetického a technologického sektoru by růst tržeb dosahoval přibližně 9,7 %.
- Zlepšení se neomezuje pouze na největší technologické společnosti. Až 8 z 11 sektorů indexu S&P 500 vykazuje dvouciferný růst zisků. Zisky energetického sektoru rostou přibližně o 135 % meziročně, zatímco komunikační služby a sektor zbytného spotřebního zboží zaznamenávají růst téměř o 110 %. To oslabuje argument, že celý býčí trh táhne pouze několik největších technologických společností.
Graf US500 (D1 interval)
Při pohledu na kontrakt na S&P 500 (US500) se klíčový support z pohledu price action nachází kolem 7 620 bodů a je navíc posílen 50denním exponenciálním klouzavým průměrem EMA50 (oranžová linie). Klíčové rezistence se nacházejí na úrovních 7 800 a 8 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Tempo růstu 12měsíčního forwardového odhadu EPS společností z indexu S&P 500 vzrostlo přibližně na 35 % meziročně, a to navzdory tomu, že v minulém roce nedošlo k recesi. To potvrzuje výraznou fundamentální podporu trhu.
Zdroj: XTB Research
S&P 500 je drahý, ale ne extrémně drahý
Vzhledem k tomu, že se index obchoduje poblíž rekordních maxim, zůstávají valuace zvýšené, stále však nejsou srovnatelné s nejextrémnějšími obdobími v historii. 12měsíční forwardové P/E se pohybuje kolem 21,8x. To je výrazně nad většinou úrovní zaznamenaných od roku 1980, ale stále pod extrémy z období dot-com bubliny nebo postpandemického oživení.
Ještě důležitější je však vztah mezi úrovní indexu a očekáváním zisků. S&P 500 roste, zatímco forwardové P/E nezvyšuje stejným tempem. To znamená, že část růstu indexu absorbuje růst očekávaného EPS, místo aby byla tažena pouze ochotou investorů platit vyšší násobky ocenění.
To je důležitý rozdíl. Trh může zůstávat v absolutním vyjádření drahý, ale pokud odhady zisků rostou rychleji než ceny akcií, jeho relativní valuace se přestává zhoršovat. Současné nastavení tak připomíná spíše trh podporovaný zlepšujícími se fundamenty než klasickou fázi čisté expanze valuací.
Zdroj: XTB Research
Revize zisků se vymykají historickým vzorcům
Ještě výrazněji je to patrné v odhadech zisků analytiků. Historicky bývají odhady zisků společností z indexu S&P 500 na začátku roku relativně vysoké a následně se postupně snižují. V průměru od roku 2000 klesaly revize přibližně o 9 %.
V roce 2026 se však děje opak. Očekávaný růst zisků se blíží 30 %, zatímco prognózy byly od začátku roku zvýšeny přibližně o 15 %. Takto výrazné pozitivní revize představují spíše historickou výjimku než běžnou součást cyklu.
Silný by měl zůstat také rok 2027, i když růst tržeb by se měl z aktuálních úrovní postupně normalizovat. Analytici očekávají, že tržby společností v indexu vzrostou ve Q2 2026 přibližně o 11,3 % meziročně a ve Q4 o 10,9 %. V roce 2027 by tempo mělo zpomalit přibližně na 8,4 %.
Stále tak jde o velmi solidní růstový scénář. Zároveň se však nabízí otázka, zda už není laťka nastavena tak vysoko, že bude v dalších čtvrtletích stále obtížnější očekávání dále zvyšovat.
Zdroj: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet
AI CAPEX dál roste a podporuje současný cyklus
Hyperscaleři se nechovají tak, jako by očekávali výraznější zpomalení poptávky po AI infrastruktuře. Celkový očekávaný CAPEX společností Alphabet, Amazon, Meta a Oracle vzrostl z přibližně 560 miliard USD na 612,5 miliardy USD. Jde o nárůst o 52,5 miliardy USD, tedy přibližně o 9,4 %.
Alphabet zvýšil svůj výhled ze 185 na 200 miliard USD, Amazon z 200 na 220 miliard USD, Meta ze 135 na 137,5 miliardy USD a Oracle zvýšil svůj výhled ze 40 na 55 miliard USD. V případě Oracle jde o revizi až o 37,5 %.
Na čtvrtletní bázi to znamená přibližně dalších 50 miliard USD dodatečných výdajů spojených s AI. To je důležité pro celý infrastrukturní řetězec, od datových center a cloud computingu až po polovodiče. Big Tech zároveň nadále vykazuje solidní výsledky v cloudovém byznysu a rostoucí investice naznačují, že největší společnosti zatím nevidí důvod ze současného cyklu ustupovat.
Očekávání pro polovodičový sektor jsou však zároveň mimořádně vysoká. Očekávaný růst EPS v polovodičovém sektoru indexu S&P 500 během příštích 12 měsíců dosahuje přibližně 143 % meziročně. To ukazuje nejen rozsah potenciálního růstu, ale také vysokou laťku očekávání, kterou budou společnosti muset naplnit.
Zdroj: XTB Research
Trh platí za budoucí zisky, ne za ty minulé
Za pozornost stojí také rozdíl mezi trailing P/E a forwardovým P/E. Násobek založený na historických ziscích zůstává výrazně vyšší, zatímco forwardové P/E je relativně stabilnější.
Trh tak zjevně počítá s tím, že příští čtvrtletí přinesou další zlepšení firemních zisků. Dokud budou odhady EPS nadále revidovány směrem vzhůru, zůstává toto nastavení valuací vnitřně konzistentní. Problém by nastal ve chvíli, kdy by se růst odhadů začal zpomalovat, zatímco ceny akcií by zůstaly na vysokých úrovních.
To je jeden z nejdůležitějších prvků současného tržního prostředí. Rizikem dnes není pouze samotná vysoká úroveň P/E, ale také to, do jaké míry je toto ocenění závislé na velmi silném scénáři růstu zisků.
Zdroj: XTB Research
Wall Street je drahá, ale fundamenty zůstávají silné
Současné tržní prostředí nelze jednoduše shrnout tím, že je S&P 500 na historických maximech, a proto musí být nadhodnocený. Fundamenty jsou silnější než v předchozích čtvrtletích, šíře růstu zisků se zlepšuje, revize jsou mimořádně pozitivní a CAPEX spojený s AI dál roste.
Zároveň ale nejde o trh, který by nabízel velký prostor pro chyby. Investoři už do cen započítávají další růst EPS, pokračující vysoké investice a další monetizaci AI. Pokud se tyto předpoklady budou naplňovat, index může dál růst i bez výraznější expanze valuací.
Pokud by se však tempo revizí zisků začalo zpomalovat, současný forwardový násobek kolem 21–22x by mohl rychle působit méně komfortně. Wall Street tak zůstává drahá, ale současné valuace podporují více rostoucí zisky než samotný optimismus investorů.
Klíčovou otázkou pro příští čtvrtletí už není to, zda budou zisky dobré, ale zda budou dostatečně silné, aby dál zvyšovaly už tak velmi vysoko nastavená očekávání.
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