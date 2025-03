WTI ropa klesá o více než 3 % 🛢️

Cena padá pod 66 USD za barel, což by mohlo znamenat nejnižší uzavírací cenu od roku 2021

WTI ropa dnes ztrácí více než 3 %, přičemž od začátku týdne pokles přesáhl 6 %. Dnešní pokles pod 66 USD za barel by při této úrovni znamenal nejnižší uzavírací cenu od roku 2021. Z pohledu intradenních cen jsou aktuální kotace nejnižší od září 2024.

Pokles cen ropy je spojen s několika faktory: primárně s oznámením OPEC+ o zachování plánu zvyšování produkce od dubna, což by mělo eliminovat dobrovolné omezení těžby o 2,2 milionu barelů denně během několika příštích měsíců. Dalším faktorem je obchodní válka zahájená Trumpem proti Kanadě, Mexiku a Číně, která by mohla vést ke zpomalení ekonomiky a tím snížení poptávky po ropě. Posledním globálním faktorem je možnost mírové dohody na Ukrajině, která by mohla vést ke zrušení amerických sankcí vůči Rusku a zvýšení dostupnosti ruské ropy.

Před několika okamžiky byla také zveřejněna data o amerických zásobách ropy. Zásoby vzrostly o více než 3 miliony barelů denně, přestože se očekával jejich pokles. Hladina zásob však zůstává pod loňskou úrovní a pod pětiletým průměrem.

Růst zásob odpovídá sezónním vzorcům, i když úrovně jsou nižší než loni a ve srovnání s pětiletým průměrem. Přesto se dnes očekával mírný pokles zásob. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





WTI ropa dnes ztrácí více než 3 % a obchoduje se na nejnižších intradenních úrovních od září 2024, což by mohlo znamenat nejnižší uzavírací cenu od roku 2021. Zdroj: xStation5