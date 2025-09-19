Začala už kvantová revoluce? Quantum Computing roste o 25 %

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) je společnost působící v oblasti kvantových počítačů, která v poslední době přitahuje obrovský zájem investorů. Dnes její akcie vyskočily o 25 % na cenu 23 USD, a to díky oznámení o důležitých kontraktech s NASA a NIST a také díky rostoucímu zájmu o kvantové technologie. Za posledních 12 měsíců akcie QUBT vzrostly celkem o 3000 %, což podtrhuje dynamický růst společnosti a rostoucí očekávání trhu ohledně průlomových řešení v oblasti kvantového výpočetnictví.
Společnost se zaměřuje na vývoj kvantového softwaru a fotonických kvantových systémů. Vlastní výrobní závod v Tempe, Arizona, kde vyrábí inovativní kvantové obvody. Tyto technologie mají potenciální využití v sektorech jako umělá inteligence, optimalizace procesů a modelování dat, což vytváří významný růstový a komercializační potenciál do budoucna.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zdroj: xStation5
Navzdory technologickému pokroku však finanční výsledky Quantum Computing Inc. stále zůstávají slabé. Ve druhém čtvrtletí 2025 společnost vygenerovala pouze asi 61 tisíc USD tržeb, zatímco čistá ztráta dosáhla 36,5 milionu USD. Navíc firma uskutečnila emise akcií v hodnotě několika stovek milionů dolarů, což může vést k ředění hodnoty stávajících akcionářů a představuje jeden z rizikových faktorů pro investory.
Trh kvantových počítačů je vysoce konkurenční – hráči jako IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM a Alphabet rovněž investují značné prostředky do rozvoje této technologie. Přestože má Quantum Computing Inc. výrazný technologický potenciál a buduje strategická partnerství, investice do společnosti nesou vysoké riziko kvůli nedostatku stabilních příjmů, vysokému ocenění a nejistotě ohledně tempa komercializace.
Nepochybně jde o firmu s velkými ambicemi a zajímavými řešeními v průlomovém oboru kvantového výpočetnictví. Její dnešní 25% růst ukazuje, jak velké naděje investoři vkládají do rozvoje této technologie. Nicméně před investičními rozhodnutími je vhodné zvážit všechna rizika.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.