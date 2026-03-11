Meta představuje čtyři nové AI čipy MTIA a zvyšuje sázky proti Nvidii a AMD

Meta Platforms oznámila roadmapu čtyř vlastních čipů pro umělou inteligenci v rámci programu Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Firma říká, že cílem je pokrýt rychle rostoucí poptávku po AI inferenci a současně zlepšit energetickou efektivitu a nákladovost oproti běžně dostupnému hardwaru. Meta zároveň zopakovala, že pro rok 2026 očekává kapitálové výdaje 115–135 mld. USD kvůli expanzi datacenter.
Roadmapa MTIA: MTIA 300, 400, 450 a 500
Meta uvedla, že první čip MTIA 300 už běží v produkci a pohání systémy řazení a doporučování obsahu. Další tři čipy mají přijít v roce 2026 a 2027, přičemž pozdější generace jsou navrženy primárně pro inferenci (spouštění natrénovaných modelů a generování odpovědí).
Čip po čipu (co zatím víme)
-
MTIA 300: už nasazený pro ranking a recommendations napříč aplikacemi Meta.
-
MTIA 400: navržený pro širší nasazení v datacentrech, včetně „celého systému“ velikosti několika serverových racků a s kapalinovým chlazením.
-
MTIA 450: inference čip s vyšší kapacitou high-bandwidth memory oproti MTIA 400 (Wired zmiňuje „dvojnásobek“).
-
MTIA 500: pozdější inference generace s dalším navýšením paměti a inovacemi v „low-precision“ výpočtech.
Proč Meta tlačí vlastní AI hardware právě teď
Vedení inženýringu Meta uvedlo, že poptávka po inferenci rychle roste, a že vlastní čipy lze lépe optimalizovat na konkrétní workflow firmy, což může snížit spotřebu i náklady. Meta také uvedla, že kvůli rychlé výstavbě infrastruktury míří na tempo přibližně „nový čip každých šest měsíců“.
Zároveň Meta připustila, že má problém naplnit dlouhodobý cíl: vyvinout vlastní čip pro trénování velkých generativních modelů (nejen pro jejich provoz).
Meta zůstává výrazně závislá na Nvidii a AMD
Ani s MTIA Meta neodchází od nákupů externích akcelerátorů – naopak si zajišťuje dodávky dopředu. AMD v únoru oznámilo dohodu, podle níž má Metě během pěti let prodat AI čipy až za 60 mld. USD, přičemž Meta má mít i opci na nákup až 10 % AMD.
Meta také uzavřela velké dohody s Nvidií a Reuters zároveň informoval o multi-miliardové smlouvě na pronájem AI čipů od Googlu.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.