Zápis FOMC: Jestřábí tón potvrzen. EURUSD přesto roste

Klíčové závěry z červnového zápisu FOMC:
- Rozhodnutí o sazbách: Všichni představitelé Fedu podpořili červnové rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny.
- Riziko návratu ke zvyšování: Téměř všichni členové výboru uvedli, že pokud zvýšená inflace přetrvá, další „zpřísnění politiky“ by pravděpodobně bylo opodstatněné.
- Nové proinflační faktory: Většina účastníků poukázala na scénáře, ve kterých inflace zůstává vysoká kvůli poptávce související s rozvojem umělé inteligence (AI), konfliktem na Blízkém východě a cly. Z tohoto důvodu se členové Fedu rozhodli zvýšit inflační prognózy pro roky 2026 a 2027 ve srovnání s březnem.
- Inflační očekávání: Většina tvůrců politiky vidí vysoké riziko, že prodloužená inflace by mohla negativně ovlivnit inflační očekávání spotřebitelů, tedy způsobit jejich „odkotvení“.
- Změna postoje (odstranění „sklonu k uvolňování“): Většina členů podpořila odstranění formulace z předchozího prohlášení, která naznačovala sklon k měnovému uvolňování, tedy ke snižování sazeb.
- Nová komunikace: Drtivá většina vidí přínosy ve zkrácení prohlášení FOMC. Bylo dohodnuto, že prohlášení by mělo přímo komunikovat závazek k takzvanému duálnímu mandátu, se zvláštním důrazem na obnovení cenové stability.
- Stav ekonomiky: Zaměstnanci Fedu mírně snížili prognózy růstu HDP ve srovnání s dubnem, politici však hodnotí, že trh práce zůstane v krátkodobém horizontu stabilní.
Je tón zápisu a samotného červnového zasedání skutečně jestřábí? Ano, lze říci, že tón záznamů z jednání je jednoznačně jestřábí. Nemáme však jasné prohlášení, že zvýšení sazeb je potřeba právě v tuto chvíli, což mohlo trh mírně uklidnit. Stojí také za připomenutí, že zasedání Fedu proběhlo v době, kdy byl celkový sentiment výrazně nakloněn zvyšování sazeb, a nový šéf Fedu Kevin Warsh svůj postoj během nedávného ekonomického sympozia v Sintře mírně zmírnil.
Přesto je vypuštění formulace naznačující nadcházející snížení sazeb („sklon k uvolňování“) a snaha zkrátit komuniké tak, aby se zaměřilo na „cenovou stabilitu“, jasným signálem: Fed přestává slibovat snižování sazeb a zpřísňuje svůj postoj. Centrální banka chce ukončit tržní spekulace o uvolňování. Ačkoli se nedávno objevila očekávání, že by se Fed vzhledem k poklesu cen ropy mohl vrátit k oceňování snížení sazeb, nejnovější zápis nenechává žádné iluze.
Jak členové vnímají inflaci? Členové FOMC vnímají současnou inflaci jako mimořádně vytrvalou a taženou faktory, se kterými se dosud nesetkali. Největším překvapením je zde otevřené označení rozvoje umělé inteligence (AI) za proinflační faktor, ačkoli pro trh práce by tento faktor mohl být vnímán zcela jinak. Poptávka po čipech, datových centrech a elektřině v kombinaci s válkou na Blízkém východě a celními válkami vytváří nový cenový tlak. Inflační prognózy pro následující roky byly revidovány směrem nahoru, což ukazuje, že Fed se připravuje na dlouhý a obtížný boj. Zároveň se obává, že si společnost na vysoké ceny zvykne, tedy že dojde k odkotvení očekávání.
Existuje obava z návratu ke zvyšování sazeb? Rozhodně ano, a to je nejdůležitější závěr pro trhy. Ačkoli nyní vidíme oživení na EURUSD, zápis potvrzuje, že jestřábí nastavení není viditelné pouze u Warshe. Otevřené prohlášení, že „téměř všichni“ tvůrci politiky jsou připraveni ke zpřísnění politiky, tedy ke zvýšení sazeb, pokud inflace neklesne, zcela mění tržní narativ. Zápis ukazuje, že Fed se nejen zcela zbavil holubičího postoje, ale že při dalších rizicích růstu inflace nemusí být ocenění zářijového zvýšení sazeb tak přehnané. Kombinace pomalejšího růstu HDP, ale stále velmi stabilního trhu práce, dává Fedu komfort: ekonomika se zatím nehroutí, takže není naléhavá potřeba ji zachraňovat snižováním sazeb. Fed se tak může plně soustředit na hašení inflace, i kdyby to mělo znamenat další zvýšení sazeb. Stojí však za zdůraznění, že takové prohlášení nezaznělo a kvůli omezenému forward guidance pravděpodobně ani nezazní, což ponechává trh v nejistotě ohledně toho, co očekávat od budoucích rozhodnutí Fedu.
EURUSD se po zveřejnění zápisu blíží téměř k úrovni 1,1430
EURUSD testuje denní maxima navzdory zjevně jestřábímu tónu. Stojí však za zmínku, že neexistuje jasné prohlášení, že zvýšení sazeb přichází, pouze že takový krok lze vzhledem k inflačním rizikům očekávat. Nyní vše závisí na Trumpovi a cenách ropy. Zdroj: xStation5
Denní shrnutí – Eskalace na Blízkém východě. FOMC se obává inflace
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