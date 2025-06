⏫ Zemní plyn nejvýš za 2 měsíce

Ceny zemního plynu v USA vzrostly o více než 2 % v důsledku očekávání zvýšené poptávky vyvolané vlnou veder napříč celou zemí ♨️

Ceny zemního plynu pravděpodobně proráží měsíční konsolidaci, když dosáhly nejvyšších hodnot od začátku dubna. Cena překonala hranici 3,8 USD/MMBTU, což je přičítáno výraznému nárůstu teplot v USA.

Vyšší teploty pravděpodobně povedou ke zvýšené spotřebě plynu plynovými elektrárnami. V letních měsících totiž roste poptávka po klimatizaci a ventilátorech, což běžně zvyšuje spotřebu zemního plynu.

Aktuální poptávka po zemním plynu ze strany elektráren je nejvyšší od února. I když se zatím výrazně neodchyluje od pětiletého průměru, v nadcházejících týdnech může výrazně vzrůst.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pro následujících 6 až 10 dní se předpovídají extrémně vysoké teploty napříč centrálními a východními státy USA.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, NOAA

Ceny zemního plynu překonaly nedávná lokální maxima a dosáhly nejvyšší úrovně od začátku dubna. Pokud vysoké teploty přetrvají, ceny plynu by mohly otestovat lokální maxima z března, kdy se pohybovaly v rozmezí 4,3 až 4,9 USD/MMBTU.

Naopak při zmírnění teplot by zásoby mohly dále růst rychleji než pětiletý průměr, což by mohlo vést k opětovnému testování úrovně 3 USD/MMBTU.

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: