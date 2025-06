Zemní plyn ztrácí dech: přerušení růstového trendu pod tlakem prodejců

Na hodinovém grafu ceny zemního plynu sledujeme prudkou korekci po předchozím dynamickém růstu, kdy cena během několika dní posílila z úrovní pod 3,60 USD až těsně nad 4,13 USD. Aktuálně se obchoduje kolem 3,96 USD, přičemž došlo k výraznému výprodeji a propadu pod klouzavý průměr EMA 50 (oranžová). Zatím se ale udržela nad hladinou SMA 100 (modrá), která může sehrát roli krátkodobé podpory.

Williams %R se nachází na hodnotě -86, což ukazuje na silnou přeprodanost a CCI propadl až na extrémních -222,7, což je jasným signálem silné negativní korekce. Tato situace může být důsledkem realizace zisků po předchozím prudkém růstu.

Z pohledu technické analýzy je důležité sledovat, zda cena udrží oblast podpory kolem 3,89 USD, kde se nachází dlouhodobější průměr SMA 100. Pokud by došlo k jejímu prolomení, mohl by se pokles prohloubit až ke zlomovým úrovním v pásmu 3,76 až 3,70 USD. Naopak návrat nad EMA 50 by mohl obnovit nákupní tlak a vést k opětovnému testu maxima nad 4,13 USD.

Současný vývoj na trhu se zemním plynem ukazuje na zvýšenou volatilitu, přičemž prudké výkyvy směrem nahoru i dolů mohou být v nadcházejících dnech častější. Krátkodobí obchodníci mohou spekulovat na rychlé pohyby, zatímco dlouhodobí investoři by měli vyčkat na potvrzení nového směru trendu. Rozhodující bude vývoj okolo psychologické úrovně 4,00 USD, která momentálně funguje jako klíčový cenový magnet.

