Zlato nerozhodně balancuje na klíčové úrovni

Cena zlata se dness dostalal krátce nad úroveň 3238 USD, která odpovídá přesně 50% Fibonacci retracementu, nyní cena opět padá pod tuto důležitou hranici a bojuje se jejím udržením. Tento vývoj přichází po výrazném poklesu z historických maxim a naznačuje nejistotu investorů ohledně dalšího směru.

Z technického pohledu cena klesla pod klouzavý průměr EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), což značí slábnoucí býčí momentum. Pokud by se cena nedokázala vrátit nad tyto průměry, mohlo by to znamenat pokračování poklesu směrem k dalšímu supportu na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu (3175 USD). Indikátor %R Williama se aktuálně pohybuje v oblasti -74, což značí, že trh je blízko přeprodané zóny, ale zatím stále bez obratu. Podobně CCI osciluje poblíž neutrální hladiny, což potvrzuje absenci silného trendu. Včera cena zlata několikrát testovala krátkodobý support na ceně 3210 USD, který zatím odolal. Pokud by však došlo k jeho prolomení, mohl by se otevřít prostor pro pokles až k úrovním kolem 3085 USD. Naopak průraz zpět nad EMA 50 a SMA 100 by mohl vyvolat novou vlnu nákupního zájmu, přičemž prvním cílem býků by byla úroveň 3300 USD a následně 3378 USD, což odpovídá 38,2 % a 23,6 % Fibonacci retracementu.

Aktuální konsolidace může být jen klid před bouří a reakce trhu na makroekonomické události může v příštím týdnu výrazně ovlivnit další vývoj ceny zlata.

Graf GOLD (H4)

Zdroj: xStation5

