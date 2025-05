🟡 Zlato oslabuje před Fedem

Dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému je všeobecně očekáváno jako bez překvapení – úrokové sazby by měly zůstat beze změny.

Trh aktuálně oceňuje pouze jednocifernou pravděpodobnost, že Fed dnes přikročí ke snížení sazeb. A to navzdory opakovaným výzvám Donalda Trumpa k uvolnění měnové politiky – včetně zmínek o možném hledání důvodů pro odvolání předsedy Powella. Centrální banka však pravděpodobně zůstane odolná vůči tlaku administrativy. Fed čelí složité situaci: na jedné straně americká cla vytvářejí inflační tlaky a zároveň v případě zpomalení ekonomiky ohrožují trh práce. Na straně druhé zůstávají data z trhu práce silná a ačkoli inflace poklesla, řada ukazatelů naznačuje možný návrat růstového trendu. Otázkou tak zůstává, zda nás nečeká delší období stabilních sazeb.

Inflační rizika na obzoru

Údaje o inflaci za březen v USA ukázaly výrazný pokles na 2,4 % meziročně – což odpovídá nejnižší hodnotě od září 2024 a zároveň nejslabší úrovni od února 2021. Tento vývoj je z velké části způsoben poklesem cen pohonných hmot – bez jejich zahrnutí by takto výrazné zpomalení pravděpodobně nenastalo.

Přestože dnešní zasedání nebude doprovázeno aktualizovanou prognózou, s ohledem na dopad cel a opětovný nárůst cenových subindexů v regionálních průzkumech a indexech ISM je oprávněné očekávat, že inflace se v USA znovu stane hlavním tématem. Právě proto Fed vyčkává na hmatatelný dopad cel na cenové hladiny. Podle agentury Bloomberg by mohl být výhled pro jádrovou inflaci PCE na červnovém zasedání zvýšen až na 3,5 % pro letošní rok – což by byl výrazný nárůst oproti březnové prognóze 2,8 %. Zároveň se očekává prudká revize odhadu růstu HDP směrem dolů – o 0,8 procentního bodu na pouhých 0,9 %. To by mohlo vést i k výraznému navýšení očekávané míry nezaměstnanosti. Fed tak čelí náročné situaci: na jedné straně rostoucí inflace, která vyžaduje stabilitu nebo dokonce růst sazeb, a na druhé straně riziko rostoucí nezaměstnanosti, které by mohlo volat po uvolnění politiky.

Regional indices

V posledních měsících prudce vzrostly, což znovu ukazuje na rostoucí inflační problém. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Další vývoj úrokových sazeb

Vlastní projekce Federálního rezervního systému počítají letos se dvěma sníženími úrokových sazeb, ačkoli toto hodnocení pochází z března. Naproti tomu trh v současnosti započítává až tři snížení sazeb v roce 2025, přičemž první krok se očekává už v červenci. Jak však upozorňuje agentura Bloomberg, na základě současných prognóz růstu inflace a při aplikaci tzv. Taylorova pravidla by Fed měl ponechat sazby beze změny po zbytek roku – a za určitých podmínek dokonce uvažovat o jejich zvýšení, pokud inflační data překonají očekávání. Nejedná se ovšem o základní scénář ani pro trh, ani pro samotné představitele Fedu.

Trh nadále počítá se třemi sníženími úrokových sazeb v letošním roce, navzdory výrazným inflačním rizikům v druhé polovině roku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozornost se soustředí na reakci trhu

Zlato je tradičně vnímáno jako bezpečný přístav, a proto v prostředí přetrvávající nejistoty zaznamenalo výrazné zhodnocení. Včera uzavřelo na historickém maximu – 3 430 USD za unci. Přestože dnešní obchodování začalo růstem, zlato aktuálně oslabuje kvůli možným jednáním mezi USA a Čínou o zmírnění cel. Ačkoli rozhodnutí Fedu ponechat sazby beze změny bývá vnímáno jako negativní pro zlato, tento kov v posledních měsících posiloval i v prostředí vysokých sazeb. Lze tedy očekávat, že riziko přetrvávající inflace by mohlo investory nadále odklánět od amerického dolaru. V důsledku toho lze po dnešním oznámení Fedu očekávat zvýšenou volatilitu na trhu se zlatem. Neutrální postoj centrální banky by mohl být pro zlato podpůrný, zatímco jasný signál, že letos ke snížení sazeb nedojde – nebo že přichází v úvahu dokonce zvýšení – by mohl vyvolat výraznější korekci a návrat k úrovni 3 300 USD za unci. Klíčová technická podpora se nyní nachází kolem 3 250 USD, což odpovídá 25dennímu klouzavému průměru a zároveň největší korekci v rámci několikaměsíčního růstového trendu.

Zdroj: xStation5

