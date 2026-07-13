Zlato po komentářích Wallera z Fedu prohlubuje ztráty na 3 % 🏛️

Zlato dnes klesá o více než 3 % na 3 994,86 USD za unci po nečekaně jestřábím projevu guvernéra Fedu Christophera Wallera. Waller signalizoval, že scénář zpřísnění měnové politiky je stejně pravděpodobný jako další uvolňování, což zcela mění tržní narativ posledních týdnů. Klíčový závěr: Fed možná bude muset zvýšit úrokové sazby, pokud bude tento týden jádrový CPI vyšší, než se očekává.
Trh okamžitě reagoval přeceněním očekávání – futures na krátkodobé úrokové sazby posunuly pravděpodobnost červencového zvýšení sazeb z 35 % na 45 %, zatímco obchodníci nyní odhadují 50% šanci jakéhokoli zvýšení sazeb v tomto měsíci. Jde o dramatický posun oproti konsenzu ještě před několika dny, kdy trh naopak oceňoval snižování sazeb. Zdroj: CME Fed Watch Tool
Waller zdůraznil, že trh práce je stabilní a blízko cíle maximální zaměstnanosti, takže není zdrojem inflačního tlaku. Místo toho označil tři faktory pohánějící inflaci: cla, ceny energií spojené se situací na Blízkém východě a robustní růst spotřeby podporovaný investicemi do AI. Jádrový PCE vzrostl z 3,0 % v prosinci na 3,4 % v květnu, zatímco celkový ukazatel nyní dosahuje 4,1 % – což je výrazná odchylka od cíle Fedu.
To je přímý zásah pro zlato: vyšší reálné úrokové sazby a silnější dolar, což je typická reakce na jestřábí Fed, snižují atraktivitu kovu jako aktiva bez výnosu, které je negativně korelované s USD. Zítřejší údaj CPI bude nyní klíčovým katalyzátorem – vyšší údaj by mohl potvrdit scénář zvýšení sazeb a vyvinout další tlak na zlato, zatímco slabší data by mohla částečně zvrátit dnešní výprodej.
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