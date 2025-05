Zlato pod tlakem: Klíčová podpora na 3210 USD opět testována

Cena zlata aktuálně testuje důležitou podpůrnou úroveň na hodnotě 3210 USD, která v minulosti několikrát zafungovala jako krátkodobé dno. Krátkodobý vývoj však naznačuje pokračující klesající trend, neboť cena se pohybuje pod klouzavými průměry EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), což potvrzuje slabost kupní strany.

Z pohledu technických indikátorů je situace rovněž negativní. Williams %R dosahuje extrémně přeprodané hodnoty -89, což sice indikuje krátkodobou možnost odrazu, ale současně potvrzuje aktuální tlak na pokles. Stejně tak indikátor CCI se drží v záporném teritoriu (-148,9), což svědčí o pokračujícím oslabení trendu.

Zlato tak zůstává pod prodejním tlakem a budoucí vývoj se bude pravděpodobně odvíjet od schopnosti ceny udržet hladinu 3210 USD. Pokud by došlo k jejímu proražení, mohlo by následovat další oslabení, zatímco případný odraz od této zóny by mohl přinést krátkodobou korekci vzhůru.

Graf GOLD (H1)

Zdroj: xStation5

