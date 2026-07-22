🔼 Zlato posiluje o 1,7 %

- Zlato roste nad 4 150 USD za unci.
- Americký dolar mírně oslabuje.
- Zlato znovu úspěšně ubránilo klíčovou úroveň supportu 4 000 USD.
- Zlato roste nad 4 150 USD za unci.
- Americký dolar mírně oslabuje.
- Zlato znovu úspěšně ubránilo klíčovou úroveň supportu 4 000 USD.
Zlato roste, protože investoři doufají v možné příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Potenciální deeskalace by mohla snížit ceny ropy, zmírnit inflační tlaky a omezit riziko dalšího zpřísnění měnové politiky ze strany Fedu. Drahý kov zároveň získává technickou podporu po proražení nad klíčovou úroveň 4 000 USD za unci a jejím úspěšném ubránění.
Klíčová fakta
- V posledních dnech měl Írán údajně obdržet od mediátorů návrh na desetidenní příměří, což zvýšilo naděje na zmírnění napětí na Blízkém východě, i když se tyto naděje nakonec mohou ukázat jako krátkodobé.
- Donald Trump si navzdory tomu zachoval eskalační postoj vůči Teheránu a naznačil, že USA budou připraveny zasáhnout kritickou infrastrukturu Íránu, pokud íránské síly znovu zaútočí na plavidla v Hormuzském průlivu. Uvedl také, že americká veřejnost „není proti válce“.
- Nižší ceny ropy by mohly zmírnit inflační tlaky a snížit očekávání, že Fed ponechá úrokové sazby vyšší po delší dobu.
- Úroveň 4 000 USD za unci zůstává důležitým psychologickým supportem, ačkoli obavy z úrokových sazeb a pokračující nejistota na ropném trhu mohou omezit rozsah oživení.
Deeskalace by mohla snížit tlak ze strany ropy a inflace
Zvýšené ceny ropy způsobené výpadky dodávek v Perském zálivu nadále zatěžují zlato. Dražší energie zvyšují riziko přetrvávající inflace a posilují očekávání, že Fed může ponechat úrokové sazby na restriktivních úrovních, nebo dokonce přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb.
Ačkoli je zlato široce vnímáno jako dlouhodobé zajištění proti inflaci, negeneruje výnos. Vyšší výnosy dluhopisů proto zvyšují náklady příležitosti držby nevýnosového kovu, což může snižovat investiční poptávku.
Výhled Fedu zůstává klíčovým faktorem
Investoři nyní čekají na měnověpolitické rozhodnutí Fedu a komentáře šéfa Kevina Warshe po zasedání příští týden. Trhy aktuálně oceňují 64% pravděpodobnost zvýšení sazeb v září.
Z technického pohledu průraz nad downtrend, který platil od 6. července, zlepšil krátkodobý sentiment. Zlato však může zůstat uvězněno v širokém konsolidačním pásmu, dokud investoři nezískají jasnější signály o budoucí trajektorii úrokových sazeb v USA a vývoji na Blízkém východě.
Obavy z dalšího zpřísňování Fedu však mohou být přehnané. Šéf Fedu Warsh nenaznačil, že další zvýšení sazeb je aktuálně základním scénářem, zatímco blížící se americké volby v polovině volebního období později v tomto roce by mohly snížit pravděpodobnost zpřísnění měnové politiky před hlasováním.
Z technického hlediska se další hlavní úrovně rezistence pro zlato nacházejí kolem 4 800 a 5 000 USD za unci, obě posílené předchozími cenovými reakcemi. Úroveň 4 000 USD mezitím nadále slouží jako klíčová oblast supportu.
Zdroj: xStation5
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