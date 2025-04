Zlato se odráží od technického supportu, ale narazilo na rezistenci – klíčové úrovně rozhodnou o dalším směru

Cena zlata v posledních dnech prošla výraznější korekcí po prudkém růstu, který kulminoval na maximu kolem 3498,94 USD. Zlato se odrazilood úrovně 38,2 % a začalo konsolidovat mezi touto hladinou a rezistencí v podobě klouzavých průměrů. EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá) se nyní nacházejí nad aktuální cenou a vytvářejí krátkodobý tlak směrem dolů. Průraz nad tyto průměry by byl prvním technickým signálem pro obnovení růstu. Naopak, pokud by zlato opět sklouzlo pod úroveň 3292 USD, hrozí retest nižších Fibonacciho úrovní – konkrétně 3228 USD (50 %) a 3165 USD (61,8 %), což by odpovídalo přirozenému vydechnutí po předchozím silném růstu.

%R Williams se drží kolem hodnoty -31, což ukazuje na mírně překoupené podmínky, ale zatím bez varování před silnějším výprodejem. CCI se pohybuje okolo hodnoty 70, což odpovídá růstovému momentu, avšak stále v relativně opatrné zóně. Trh tak spíše vyčkává, zda se cena udrží nad supportem nebo prorazí klouzavé průměry.

Fundamentální pozadí

Růst zlata v předchozích týdnech podporovaly obavy z geopolitického napětí a také nejistota kolem globálních měnových politik, zejména v souvislosti s vývojem inflace a výnosy amerických dluhopisů. Zároveň trh sleduje jednání mezi USA a Čínou, která mohou ovlivnit globální obchodní napětí, stejně jako postoj americké centrální banky k možnému snižování sazeb, což by v případě potvrzení mohlo znovu podpořit růst cen zlata.

Zdroj: xStation5





