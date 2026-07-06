Zpoždění u Nvidie: Je projekt Kyber v ohrožení?

V posledních čtvrtletích byla Nvidia pro trh téměř synonymem AI infrastruktury. Dnes stále stojí v čele inovací a efektivity výpočetních řešení pro AI, ale i Nvidia začíná narážet na technologická omezení, alespoň podle analytiků ze SemiAnalysis.
V dnešním odvětví AI už nestačí koupit nejlepší GPU. Stále větší důraz je kladen na kompletní, integrované výpočetní systémy, tedy plně sestavené serverové racky, kde je každá komponenta navržena od základu, vyrobena na míru a dokonale synchronizována se zbytkem s cílem maximalizovat efektivitu.
Jedním z takových zařízení, které by se mělo objevit v nabídce Nvidie, je „Kyber NVL144.“
Podle analytiků ze SemiAnalysis by systém Kyber NVL144 mohl být odložen až přibližně o 12 měsíců, z plánovaného roku 2027 na rok 2028. Důvodem má být problém s výrobou klíčové komponenty (takzvaného PCB midplane, tedy vícevrstvé mezidesky propojující moduly uvnitř celého racku).
Trh na tyto zprávy nereagoval panikou a někteří analytici je dokonce odmítli jako „šum“, ale povaha problému je vážnější, než se může zdát investorům neobeznámeným s technickými otázkami. Informace je natolik významná, že se k ní pro Bloomberg vyjádřili zástupci Nvidie, kteří tyto zvěsti popřeli a ujistili, že vývoj systému pokračuje podle plánu.
Právě proto jsou zprávy SemiAnalysis o možném zpoždění architektury Kyber NVL144 důležité. Nejde o kosmetické zpoždění v roadmapě, ale o signál, že další škálování AI začíná stále více záviset na velmi praktických inženýrských omezeních.
Kyber NVL144 měl být jedním z nejambicióznějších prvků nové generace AI infrastruktury. Systém založený na architektuře Rubin Ultra měl pojmout až 144 GPU v jednom racku a zároveň nabídnout integrované kapalinové chlazení. Od takového projektu se očekával obrovský nárůst výkonu a možnost, aby Nvidia dále rozšířila takzvanou oblast „scale-up“, tedy počet GPU propojených velmi rychlým proprietárním propojením NVLink.
V největších AI systémech nestačí mít více čipů. Je také nutné zajistit, aby mezi sebou komunikovaly dostatečně rychle. Pokud tedy Nvidia má problém s Kyberem, nejde jen o problém s jednou deskou. Jde o problém s dalším skokem v měřítku celé architektury a s tržními očekáváními postavenými na průlomech, které má společnost přinést.
Tyto zprávy také zapadají do širšího obrazu rostoucí složitosti roadmapy Nvidie. Pro konkurenty by to mohlo představovat potenciálně důležité okno příležitosti. SemiAnalysis naznačuje, že zpoždění Kyberu by mohlo zlepšit pozici
řešení od AMD nebo interních čipů navržených hyperscalery, jako je TPU od Googlu.
Analýza cenového grafu Nvidie a Googlu (NVDA.US/GOOGL.US) (D1)
Obě společnosti se pohybují podobně, na základě podobných cenových impulsů a širších tržních trendů. Trh je však v současnosti těžké přesvědčit, že pro Nvidii existují další růstové katalyzátory, zatímco Google začíná stále více dominovat z hlediska tempa a rozsahu růstu valuace, částečně díky mnoha firemním iniciativám zaměřeným na vertikální integraci a snižování závislosti na externích dodavatelích. Zdroj: xStation5
To automaticky neznamená konec dominance Nvidie v tomto segmentu, ale pokud se zprávy analytiků potvrdí, mohlo by to znamenat významnou ránu pro dlouhodobé plány společnosti.
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