Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (20-09-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Umělá inteligence se proměnila ze slibu v hnací sílu nové éry akciového trhu. Index S&P 500 zahájil své aktuální býčí tažení 12. října 2022, krátce před spuštěním ChatGPT. Od té...
V éře, kdy umělá inteligence přináší nové technické výzvy pro výrobce čipů, Lam Research nejen dodává nástroje, ale také pomáhá určovat směr změn. Její technologická řešení...
Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie....
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
Téma včerejší seance bylo již od rána jasné. Americká cla a následná čínská odpověď, byly dominantními událostmi, a to i díky absenci jakéhokoli dodatečného...
Úterní seance se na trzích nese v možná až překvapivě klidném duchu, a to zejména s ohledem na zprávy z USA, kde americký prezident oznámil nová cla na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o nových amerických clech na Čínu a reakci finančních trhů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Prezident Trump dnes ráno oznámil sérii nových cel na čínské importy, které se týkají zboží v objemu 200 mld. dolarů. Cla dosahují 10 % s možností zvýšení...
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vyčkávání trhů na nová americká cla na Čínu a vývoji eurodolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
Minulý piatok bol zverejnený rast miezd v USA, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2008 2,9%. Medzičasom dorazili ďalšie zaujímavé dáta z trhu práce,...
