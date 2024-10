Obchodování s dobytkem – Jak investovat do dobytka?

Doba čtení: 4 minut(y)

Živý skot je dospělý skot o hmotnosti 1 200 až 1 400 kg, který je potřebný k porážce, ale může se lišit podle plemene. Odvětví hovězího masa je rychle rostoucím odvětvím v hodnotě bilionů dolarů s celosvětovým dosahem. Chov a zpracování hovězího masa poskytuje práci milionům lidí na celém světě, včetně dodavatelů, distributorů a maloobchodníků. Vzhledem k rostoucímu počtu světové populace a všeobecnému růstu bohatství obyvatel rozvojových zemí může poptávka po hovězím mase v budoucnu vzrůst. Je však třeba mít na paměti, že investice do tohoto odvětví jsou spojeny s vysokým rizikem, protože několik faktorů, včetně počasí a nemocí, může vést ke zvýšení nebo snížení nabídky a poptávky po skotu.

Primární využití skotu

Skot se chová především jako zdroj potravy. Maso a mléčné výrobky jsou však jen jedny z mála položek, které se získávají ze skotu. Mezi vedlejší produkty produkce hovězího masa patří oleo-želatina, z hovězího tuku se získává olej a výpalky, které se používají při výrobě margarínových žvýkaček, masových konzerv a cukrovinek. Hovězí kůže se používá k výrobě různých předmětů, jako jsou textilie, kartáče, základ pro masti a izolační materiály. Hovězí tuky a mastné kyseliny se používají k výrobě průmyslových olejů, kosmetiky, pesticidů a čisticích prostředků. Z kostí, rohů a kopyt se vyrábějí knoflíky, klavírní klíče, lepidla a hnojiva.

Hlavní producenti skotu

Největším producentem hovězího masa na světě jsou s určitým odstupem Spojené státy, následované Brazílií, která čelí masivní kritice za rozšiřující se chov skotu, což vede k odlesňování amazonských pralesů a požárům.

Překvapivě jedním z hlavních producentů je Indie. Drtivá většina občanů této země nekonzumuje hovězí maso z náboženských důvodů. Přesto se na jatkách zpracovává velmi velké množství zvířat, zejména vodních buvolů, která se pak posílají do zahraničí, do dalších asijských a blízkovýchodních zemí, jako je Vietnam, Egypt, Malajsie a Saúdská Arábie.

Nejvíce hovězího dobytka se produkuje v USA, Brazílii a EU. Dalšími významnými producenty jsou Čína, Indie, Argentina a Mexiko. Zdroj: Statista

Čína a Brazílie jsou po Spojených státech druhým a třetím největším spotřebitelem hovězího masa. Čína, Jižní Korea a Rusko tvoří tři z pěti největších světových dovozců hovězího masa, zatímco Brazílie, USA a Austrálie jsou největšími vývozci. Zdroj: Statista

Co ovlivňuje cenu skotu?

Trh se skotem ovlivňuje několik faktorů, z nichž nejdůležitější jsou:

Poptávka po hovězím mase závisí na bohatství spotřebitelů, protože obecně je tento druh masa dražší než vepřové nebo drůbeží. V době hospodářského růstu spotřeba hovězího masa roste, zatímco v době recese mnoho spotřebitelů přechází na levnější náhražky masa a ceny hovězího masa se pohybují níže.

Většinu výrobních nákladů tvoří ceny krmiv. Velcí producenti a obchodníci často využívají zajištění, při němž využívají vztahu mezi cenami živého skotu a obilovin, například kukuřice. Obecně očekávají vysokou korelaci mezi cenami obou nástrojů. Ty fungovaly dobře od začátku roku 2021, avšak v posledních dnech tato korelace oslabila v důsledku obav z recese. Také vyšší ceny kukuřice mohou někdy nutit producenty, aby předčasně uvedli skot na trh. To během hospodářského poklesu často způsobuje nadměrnou nabídku a tlačí ceny ještě níže.

Srovnání cen skotu a kukuřice. Interval D1. Zdroj: xStation

Zpráva USDA – Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických (USDA) každý měsíc vydává zprávu, která popisuje aktuální podmínky na trhu a budoucí očekávání a často způsobuje velké cenové pohyby.

Zpráva se zaměřuje na tři hlavní části:

Skot a telata na krmení – která uvádí přibližný počet zvířat, která budou v blízké budoucnosti přemístěna na jatka.

Sekce umístění uvádí počet kusů skotu ve výkrmnách, které jsou krmeny tak, aby dosáhly stupně "výběr" nebo lepšího podle USDA.

A konečně marketing ukazuje, kolik krav bylo přesunuto z výkrmen na porážku.

Co by mohlo z dobytka udělat zajímavou investiční příležitost?

Inflační štít – v důsledku prudce rostoucí inflace ceny potravin v poslední době prudce vzrostly a očekává se, že tato tendence bude pokračovat. Investice do skotu proto někteří obchodníci využívají jako zajištění proti ztrátě kupní síly.

Diverzifikace – investice do skotu umožňuje investorům diverzifikovat určitou část portfolia z akcií a dluhopisů a alokovat prostředky do komoditního trhu.

Rostoucí poptávka z rozvojových zemí, zejména z Číny, může tlačit cenu výše, hodně však bude záležet na globálním růstu. I bez Číny je třeba mít na paměti, že světová populace exponenciálně vzrostla a konkurence o potraviny bude i nadále zatěžovat základy skotu a dalších potravin, když se objeví nedostatek nabídky.

Investoři však musí vzít v úvahu i potenciální rizika. Jak ukazuje historie, globální recese často negativně ovlivňuje poptávku po hovězím mase a jeho ceny. Také mnoho spotřebitelů chce držet krok s celosvětovými výživovými trendy a přechází na vegetariánskou či veganskou stravu nebo do značné míry omezují spotřebu masa. Někteří aktivisté také poukazovali na to, že výroba hovězího masa je energeticky velmi náročná a může mít negativní dopad na naše životní prostředí. Také ceny mohou prudce klesnout v případě návratu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), známé také jako nemoc šílených krav.

Jak obchodovat se skotem?

Investoři mají několik možností, jak investovat do skotu, včetně akcií, ETF a futures. Nejoblíbenějším způsobem, jak se zapojit do tohoto trhu, jsou však rozdílové kontrakty (CFD). Tento finanční nástroj je nyní k dispozici na XTB pod tikerem CATTLE a umožňuje spekulaci na cenu hovězího masa, aniž byste vlastnili podkladová aktiva. Nejprve však klient bude muset projít testem způsobilosti, který umožňuje posoudit, zda má odpovídající znalosti a zkušenosti pro investování do CFD. Možnost zaujmout dlouhé pozice (nákupní příkaz) nebo krátké pozice (prodejní příkaz) v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z těchto typů kontraktů v současnosti jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na finančních trzích. Je však třeba si uvědomit, že CFD jsou složité nástroje a je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky.

Shrnutí

Trh s hovězím dobytkem představuje zajímavou investiční příležitost, zejména proto, že světová populace rychle roste, a proto se může zvýšit poptávka po hovězím mase. Také by mohl poskytovat určitou ochranu proti inflaci a je skvělým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio. Je však třeba mít na paměti, že může být velmi volatilní, protože většina zúčastněných účastníků jsou průmysloví hráči, kteří se snaží zajistit a zabezpečit ceny, což často přitahuje mnoho spekulantů.