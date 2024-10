Obchodování s Uranem – Jak investovat do akcií uranu?

Doba čtení: 22 minut(y)

Politika „nulové uhlíkové stopy“, energetická krize a odklon od „špinavé energie“ přispěly k obnovenému zájmu o superúčinnou jadernou energii.

Uran je jedním z klíčových energetických zdrojů na planetě a patří k tzv. čistým zdrojům energie, které nezanechávají uhlíkovou stopu, což také dokonale zapadá do globálního proenvironmentálního trendu mezi investory a institucemi. Jaderný sektor v současnosti představuje 11 % světové výroby elektřiny a 60 % čisté energie.

Vzhledem k nedávným velkým pohybům na trhu s uranem a k postojům vlády největších zemí se můžeme domnívat, že tato surovina může po více než deseti letech, kdy se nacházela na dně, zažít skutečné obrození.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Podle konzervativních odhadů odborníků se do roku 2050 poptávka lidstva po elektřině zdvojnásobí. Jedná se o velmi konzervativní odhady, protože statistiky ukazují, že tzv. mileniálové – generace Y (narozená v 80. a 90. letech 20. století) a generace Z (narozená v letech 1995–2010) tráví v průměru dokonce více než zhruba 8 hodin denně před obrazovkami chytrých telefonů a počítačů.

V budoucnu bude pravděpodobně stále více procesů automatizováno a za předpokladu technologického pokroku lidstva se může výrazně zvýšit i počet používaných robotů.

Všechny tyto faktory naznačují, že spotřeba elektrické energie lidstva poroste velmi rychle i díky postupnému šíření a osvojování technologií v rozvojových zemích, které jsou v současnosti považovány za zaostalé (Afrika, některé jihoamerické země, části Asie), kde je růst populace velmi dynamický. Obyvatelé těchto zemí budou nakonec také využívat pokročilé technologie, internet, roboty a průmyslové závody budou stále více automatizovány.

Důležitým prvkem trhu s uranem a jedním z jeho využití je také jeho využití ve vesmírném sektoru jako paliva pro pohon různých robotů a strojů schopných zkoumat neobjevené povrchy jiných planet. Do těchto strojů je možné instalovat velmi účinné malé reaktory, které by jim poskytovaly energii po mnoho let. Uran se zdá být v tomto rozsahu základní, nenahraditelnou a nejúčinnější surovinou a jeho použití v takových strojích potenciálně odstraňuje vnější problémy se spotřebou energie, s nimiž se potýkají roboti, které v současnosti používá NASA.

Pro dlouhodobou perspektivu uranu existuje mnoho důvodů. V současné době je ve výstavbě více než 50 nových reaktorů, a to i v rozvojových zemích s rostoucí poptávkou po energii. V budoucnu by počet reaktorů mohl být dokonce vyšší než 500.

Lidstvo, které se nechce vzdát technologického rozvoje, bude muset nakonec v rámci ekologie přejít na energetiku a přijmout nejúčinnější a nejbezpečnější energetická řešení. Taková řešení poskytují jaderné elektrárny, v nichž je uran hlavní složkou jaderného paliva.

Stručná historie těžby uranu a uranových bublin

Historie

Uran se jako přírodní oxid používal již od roku 79 n. l. k barvení skleněného nádobí na žluto. Takové uranové sklo s 1% obsahem oxidu uranu bylo nalezeno poblíž Neapole v Itálii.

Uranové sklo upadlo v nemilost koncem 40. let 20. století kvůli spojitosti s válkou a jadernými zbraněmi. Rostly také obavy ze zdravotních účinků "radioaktivního skla". V současné době vědecké studie tuto domněnku vyvrátily a zdá se, že uranové sklo nemá žádné škodlivé účinky na lidské zdraví.

V současné době má uranové sklo sběratelskou hodnotu, zejména nádobí z 19. století, které může mít až 25% příměs uranu.

Uznání uranu jako prvku se připisuje pouze chemikovi Martinu Heinrichu Klaprothovi. Klaproth také záměrně obarvil sklo uranem, čímž odstartoval novou módu uranového skla jako uměleckého předmětu pro domácnost. V roce 1789 oznámil objev nového prvku a pojmenoval jej uran, což odkazovalo na dřívější objev planety Uran astronomem Williamem Herschelem. Izolaci uranu v čisté formě provedl Eugène-Melchior Péligot v roce 1841.

Nejdůležitějším objevem pro celé jaderné odvětví byl objev štěpení atomu. Vědci si zpočátku neuvědomovali význam tohoto objevu.

Tento jev objasnila rakouská fyzička Lise Meitnerová ve spolupráci s Otto Hahnem. Na počátku 30. let 20. století fyzikové zjistili, že pokud se bombardují atomy neutrony, dochází k radioaktivnímu rozpadu. Atomy uvolní neutrony a změní se na o něco lehčí prvky. Meitnerová, Hahn a Fritz Strassmann zahájili vlastní experimenty, při nichž bombardovali různé prvky neutrony.

Meitnerová spolu s Otto Frischem navrhli přirovnat atom ke kapce vody, která se po dopadu jiné kapky rozdělí na dvě menší. Společně s Frischem provedli výpočty a ukázalo se, že velký atom uranu se rozštěpí na dva menší: baryum a krypton, uvolní několik neutronů a především spoustu energie. To byl první krok k pochopení toho, jak jaderné štěpení funguje. Článek na toto téma vyšel v časopise Nature v roce 1939. Jako objevitelé štěpení jsou známí také Otto Hahn a Fritz Strassman; pokusy probíhaly současně.

Tento objev je nyní považován za milník v jaderné energetice. Pomocí štěpení atomu získalo lidstvo přístup k nejvýkonnějšímu zdroji energie, který známe.

Tržní bubliny na trhu s uranem

Téměř deset let nebyl uran mezi investory módní komoditou, ale od roku 2000 jsme na uranu zažili dvě spekulativní bubliny, z nichž největší proběhla v letech 2005–2007. Následný růst uranu zastavila havárie elektrárny Fukušima a celosvětová kritika jaderné energetiky.

Boom cen uranu a těžebních společností v letech 2005–2007 byl velmi dynamický. Bezprostřední příčinou uranové bubliny bylo zatopení dolu Cigar Lake v Saskatchewanu a zničení dolu Ranger cyklonem, což způsobilo nedostatek této suroviny a vyvolalo obavy investorů o její dodávky. Důl Cigar Lake stále obsahuje největší nerozvinuté ložisko vysoce kvalitní uranové rudy na světě.

Mezi další faktory, které vyvolaly předchozí býčí trh, patřily odvážné a rozsáhlé jaderné programy Indie a Číny a omezení zdrojů uranu, které lze využít v ozbrojených konfliktech.

Rostoucí poptávka spolu s vynikajícími vyhlídkami jaderného trhu a nedostatkem suroviny způsobily prudký růst cen. Investoři se začali obávat o nabídku uranu, což vedlo k poptávkovému šoku.

Světová krize v letech 2007–2008 a odliv investorů z rizikových investic přispěly k prasknutí uranové spekulativní bubliny. Poté, co se trh vyčistil, se zdálo, že cena uranu opět stabilně roste, má za sebou pevné základy a začaly vznikat nové těžební společnosti.

Konec býčího trhu a neúspěšnou rallye cen uranu v roce 2011 však ovlivnila především nečekaná havárie v jaderné elektrárně Fukušima, která přerušila obnovenou růstovou vlnu cen uranu. Od března 2011 se cena uranu propadla téměř o polovinu a již 10 let nebyla schopna růstu. Nálada investorů v uranovém sektoru byla velmi negativní.

Selhání reaktorů v elektrárně Fukušima bylo nejvážnější jadernou havárií od černobylské katastrofy. Příčinou havárie bylo silné zemětřesení u pobřeží japonského města Honšú. Příčina tedy byla vnější a způsobená přírodními silami.

Fukušimská havárie nezpůsobila žádné smrtelné úrazy, pouze WHO s ní nepřímo spojila dvě úmrtí. Bezprostředně po fukušimské havárii začala poptávka po uranu klesat v důsledku protestů ekologů a postupného odklonu od uranu.

Za zmínku stojí, že práce v jaderných elektrárnách dnes patří k nejbezpečnějším na světě, bezpečnostní standardy byly po Fukušimě zvýšeny na nejvyšší úroveň a k vážnějším haváriím, zejména k selhání aktivní zóny jaderných elektráren, již nedochází. Mezitím trh práce v dolech a větrných elektrárnách stojí každoročně životy mnoha pracovníků.

Po fukušimské katastrofě Japonsko odstavilo všechny své reaktory. Svět tak přišel o jednoho ze strategických zákazníků jaderné energie. Japonsko začalo prodávat zbývající množství uskladněného uranu.

Těžební společnosti a doly těžbu nezastavily a doufaly v krátkodobou vzpouru Japonska. To také způsobilo přebytek suroviny na trhu, což dále vedlo k poklesu cen.

Japonsko však zůstávalo vůči uranu skeptické a to se změnilo teprve nedávno, nyní se v Japonsku od roku 2016 znovu otevírají jaderné elektrárny a poptávka se velmi pomalu vrací na úroveň před kolapsem v roce 2011.

Po havárii ve Fukušimě byla nálada vůči jaderné energii neutěšená. Španělsko tehdy prohlásilo, že do roku 2020 uzavře všechny své reaktory, Německo do roku 2022 a Belgie do roku 2024.

Současně fungoval program "Megatuny na megawatty", dohoda mezi USA a Ruskem o nákupu obohaceného uranu. Rusko sice odstranilo část svých jaderných zbraní, ale zbývající obohacený uran prodalo USA.

Poté, co v roce 2011 bublina praskla a ceny uranu se zhroutily, přežilo jen málo z několika stovek těžebních společností. Ty, které přežily dodnes, si léta budovaly svou základní hodnotu a páteř a nyní se vracejí do přízně investorů.

Podíváme-li se na historický graf cen uranu, můžeme dojít k závěru, že se tato komodita nachází v období cyklického boomu a její cena exponenciálně roste za příznivého působení cenových faktorů. K podobnému závěru dospěl i najatý geolog Mickey Fulp, který zdůraznil, že uran je komodita, která zažívá boom a propad, což znamená, že zhruba každých deset let cena roste a pak klesá. Následující graf ukazuje souhrn historických bublin v ceně uranu.

V roce 2021 byly na spotovém trhu zaznamenány nejvyšší objemy od roku 1966 a opatrné střednědobé prognózy cen uranu dosahují až 60 USD za unci. Pravidelné několikaprocentní nárůsty cen akcií uranových těžebních společností a objevení se na trhu nového fondu, který nakupuje uran zajištěný fyzickými dodávkami za jakoukoli cenu, vedly k odhalení "skutečné ceny uranu".

To může mít potenciál zahájit novou cenovou vlnu uranu na spotovém trhu a v celém jaderném sektoru.

Přínosy, využití a budoucnost uranu

Čistý uran je stříbřitě bílý kov s vysokou hustotou, který je také jedním z nejtvrdších kovů. Je kujný, tvárný a je elektrickým vodičem (měrný odpor 28×10-8 Ω-m; 16 krát větší než měď).

Hlavním využitím uranu je použití izotopu U235 je štěpný materiál v jaderných reaktorech, které našly uplatnění v jaderných elektrárnách a v pohonu ponorek.

Obsah U235 v přírodním uranu je 0,7 % a to je pro mnoho využití příliš málo. Proto vyžaduje zpracování za účelem zvýšení obsahu izotopu v procesu zvaném obohacování.

Vzhledem k velmi vysoké hustotě a energetickému potenciálu je uran ideálním "vesmírným" zdrojem energie. Jeden gram uranu má stejnou energetickou hodnotu jako 1,5 tuny uhlí. Díky tomu je uran ideálním vysoce kvalitním energetickým palivem pro budoucí kosmické lodě a roboty. Uran je dosud nejkondenzovanějším zdrojem energie, který lidstvo využívá.

Další využití uranu:

Kovový uran se díky svému vysokému hmotnostnímu číslu používá jako štít ve vysokoenergetických rentgenových generátorech.

Uran 238 jako izotop s velmi dlouhou dobou rozpadu (4 468×109 let) se používá k určení stáří hornin.

Uran (prakticky ochuzený uran) jako kov s velmi vysokou hustotou se používá jako jádro protitankových podkaliberních střel.

Uran se používá také ve fotografii a chemické analýze.

Uran jako hlavní složka nejenergetičtějších a nejmodernějších jaderných paliv (v kombinaci např. s thoriem nebo plutoniem).

Španělsko odložilo odstavení svých reaktorů na rok 2030 a Francie, která měla uzavřít 14 reaktorů v roce 2025, jej přesunula na rok 2035. Podobné hlasy se ozývají i z Mexika, Ruska a USA.

Ukazuje se, že reaktory s předpokládanou životností 40 let mohou fungovat až 60 let, a hovoří se o prodloužení životnosti některých až na 100 let. To může představovat potenciální dodatečnou poptávku po uranu, která dosud nebyla zahrnuta do žádných výpočtů a analýz.

V rozvojových plánech Evropské unie i USA dominuje klimatická neutralita a čistá energie. Těchto cílů bude prakticky nemožné dosáhnout pouze pomocí obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie jsou navíc závislé na nestabilních vnějších faktorech, jako jsou povětrnostní podmínky, slunce a vítr.

Jaderné elektrárny jsou přitom závislé téměř výhradně na dodávkách uranu jako hlavní složky paliva.

Podle analýz mohou být obnovitelné zdroje energie také nečekaně neefektivní, často vyrábějí pouze 30 nebo 40 % očekávaného výkonu. Ve světě, kde poptávka po energii exponenciálně roste a kde lidstvo čelí energetické krizi a krizi zdrojů, se obnovitelné zdroje pravděpodobně ukáží jako nedostatečné a nedostatečně efektivní i v dlouhodobém horizontu.

Dálný východ také sází na jadernou energii. Čína plánuje do roku 2060 zvýšit výrobu jaderné energie o 382 %. To znamená, že bude postaveno téměř 200 nových jaderných reaktorů. O rozvoj jaderné energetiky mají zájem také Indie a Korea. V Číně a Indii žije více než 2,5 miliardy obyvatel, takže potenciál poptávky na těchto trzích je opravdu velmi vysoký. Celosvětová poptávka po jaderné energii a zásobách uranu rychle roste.

Přestože těžba uranu je celosvětovou aktivitou, většinu produkce zajišťuje pouze několik společností.

Na 10 největších společností zabývajících se těžbou uranu připadalo v roce 2020 celkem 85 % celosvětové produkce uranu. Poptávka po tomto uranu je globální a pochází z reaktorů po celém světě.

TOP 10 zemí podle spotřeby uranu

USA – 93, Francie – 56, Čína – 50, Rusko – 38, Japonsko – 33, S.Korea –24, Indie – 23, Kanada –19, Velká Británie –15, Ukrajina – 15 (počet provozovaných reaktorů)

Zdroj: Statista, May 2021

Vzhledem k tomu, že země po celém světě usilují o dekarbonizaci, role uranu při výrobě čisté energie poroste.

Současná tržní kapitalizace celého jaderného sektoru je méně než 40 miliard dolarů, což je stále méně než kombinovaná kapitalizace společností GME.US a AMC.US, stále méně než 1/20 tržní kapitalizace akcií TSLA.US.

To může naznačovat, že jaderný sektor je stále podhodnocený. Společnosti z uranového sektoru a cena této komodity mají silný růstový potenciál a mohou v budoucnu přitahovat stále více investorů.

O palivových technologiích (s využitím thoria a plutonia) a malých modulárních reaktorech (SMR) existuje mnoho pověstí.

V USA jsou tyto reaktory zcela legální a americký program Advanced Reactor Demonstration Program měl v průběhu roku 2020 pomoci získat licenci a postavit dva prototypy SMR, na které vláda poskytla až 4 miliardy dolarů. Také Čína deklarovala svůj zájem o tuto technologii a v červenci 2021 dokonce postavila vůbec první SMR.

Takové reaktory také šetří čas potřebný k vybudování jednoho velkého reaktoru. Pozitivní přijetí této technologie americkou a čínskou vládou by mohlo znamenat rostoucí poptávku po SMR v nadcházejících letech.

Jaderná technologie je také ve srovnání s jinými zdroji energie levná. Největší náklady představuje výstavba jaderné elektrárny. Je zde také otázka nalezení kvalifikované pracovní síly inženýrů a specializovaných fyziků, což může být potenciální problém při distribuci jaderné technologie po celém světě do méně rozvinutých zemí.

Fyzické zásoby uranu na pevnině vystačí lidstvu při současné poptávce asi na 300 let. V současné době roste počet projektů těžby uranu, protože uranová ložiska jsou důležitá pro dlouhodobou energetickou budoucnost naší planety.

Vědci však uvádějí, že uran dostupný v mořské vodě je plně obnovitelný a v oceánech se ho nachází obrovské množství. Zbývá jen patentovat technologii, která by to umožnila.

Je možné, že tentokrát politika nulové uhlíkové stopy přivede jadernou energii opět do obliby a nakonec z ní udělá energetický zdroj číslo jedna na planetě.

Jak investovat do akcií uranu?

Máte na výběr a můžete investovat do uranových akcií nebo jen obchodovat s uranovými akciemi. Mezi těmito metodami je několik rozdílů. Samozřejmě můžete používat obě současně.

Investování

Investovat do uranu je možné prostřednictvím nákupu akcií společností z jaderného sektoru. Akcie jako Kazatomprom (KAZ.UK) nebo Cameco (CCJ.US) jsou dobře známé a někdy také vyplácejí dividendy.

Akcie velkých uranových společností, jako je Kazatomprom nebo Cameco, stále poskytují dobré příležitosti a vyhlídky pro investory, kteří se vyhýbají vysokému riziku a vysoké volatilitě na trhu. Zároveň mohou být ceny těchto společností také volatilní, ale méně volatilní než akcie menších těžebních společností, jako je NexGen (NXE.US) nebo Uranium Energy Corp (UEC.US).

Obchodování

Obchodování s uranovými ETF CFD je spekulativní a důležitá je pouze cenová akce.

Investice do uranových ETF typu CFD je finanční kontrakt, který obchodujete, abyste vydělali na cenovém rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými pozicemi. Je to také dobrá volba pro investory, kteří mají rádi riskantní podniky a dynamické obchodování.

S uranovými ETF můžete obchodovat formou CFD (kontrakt na cenové rozdíly) a využít finanční páku. Díky obchodování s finanční pákou vyžadují ETF jako Global Uranium X (URA.US) nebo North Shore Global Uranium (URNM.US) pouze určité procento celé pozice. Například použití finanční páky 1:5 Vám dává možnost otevřít kontrakt v hodnotě 5000 USD s použitím pouze marže 1000 USD. Díky obchodování s CFD mohou denní obchodníci vydělávat i při poklesu akcií uranu - otevřením krátkých pozic.

Tento druh spekulace může být obzvláště nebezpečný a volatilní kvůli tržní ceně uranového ETF. Obchodování s CFD na uranové ETF dává obchodníkům možnost maximalizovat svůj zisk rychleji, i když cenová akce není příliš velká, ale ztráta může být také mnohem větší kvůli použití pákového efektu.

Obchodování s akciemi uranu online

Neexistuje žádný způsob, jak jednoduše nakoupit fyzické zásoby uranu. Skladování uranu představuje pro investory další velkou výzvu. Na trhu se spotovou cenou uranu je stále nízká likvidita, takže nyní je velmi obtížné obchodovat pouze se spotovou cenou uranu.

Proto, aby bylo možné vydělat na pohybu trhu s uranem, je pro individuální investory a instituce nejoptimálnějším řešením nákup společností z odvětví těžby uranu.

Online obchodování je také nejjednodušší, má nejvýhodnější podmínky poplatků a umožňuje přizpůsobit si osobní investiční strategii výběrem CFD na uranové ETF nebo akcie uranových společností.

Online investování a obchodování s uranem vám umožňuje vystavit se vlivu rostoucího energetického sektoru s velkou perspektivou, aniž byste museli opustit svůj domov.

Uranové CFD akcie a ETF

Kazatomprom (KAZ.UK)

Kazatomprom je v současné době největším producentem uranu na světě, v roce 2020 se podílel na produkci suroviny ve výši 23 %. Společnost Kazatomprom těží uran pomocí technologie ISR (In–Situ Recovery Mining) s dodržováním standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí (certifikáty ISO 450001 a 14001).

Společnost sídlí v Nur Sultanu, odkud provozuje a prodává uran a produkty obsahující uran.

Při použití technologie ISR se těžba provádí bez trhacích prací a bez vysílání horníků do podzemí, aby vynesli uranovou rudu na povrch. Roztok obsahující rozpuštěný uran se dostává zpět na povrch prostřednictvím "produkčních vrtů". Tento roztok se po vytěžení zpracovává na povrchu.

Těžba uranových ložisek metodou ISR je nejefektivnější, nemá žádný negativní dopad na povrch: nedochází k poklesům ani narušení půdy a nedochází k povrchovému ukládání nekvalitních rud; je to také nejlevnější metoda.

Hlavní kroky zpracování při těžbě uranu probíhají hluboko pod zemí (odtud termín "in-situ"), což vede k nižším výrobním nákladům a přirozeně vyšší úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví díky velmi nízkým rizikům těžby. Po vyčerpání zdrojů a ukončení těžebních prací jsou odlehlé oblasti dolu Kazatomprom uvedeny do stavu před těžbou, a to jak nad zemí, tak pod zemí.

Kazatomprom má celkem 24 ložisek, která se nacházejí v Kazachstánu.

Těžba uranu metodou ISR byla poprvé použita v 60. letech 20. století a do roku 2017 její využití zajišťovalo více než 50 % celosvětové produkce uranu. Metodu těžby ISR však lze použít pouze ve zvláště příznivých geologických podmínkách.

Veškerá produkce společnosti Kazatomprom probíhá prostřednictvím těžby ISR. Osm z deseti největších dolů ISR na světě provozuje společnost Kazatomprom, což jí dává strategické postavení na trhu.

Dalším významným odvětvím, v němž Kazatomprom působí, je zpracování, konverze a výroba palivových granulí pro lehkovodní jaderné reaktory. Společnost China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) společně s Kazatompromem realizuje projekt výstavby závodu na montáž paliva, který má uspokojit budoucí poptávku Číny po hotových palivových souborech.

Čína pravidelně uzavírá s kazašskou společností nové dohody a zdá se, že je jejím potenciálním stálým zákazníkem, a to i vzhledem ke svému geopolitickému postavení.

Společnost Kazatomprom se nepřímo podílí také na výrobě některých vzácných kovů, čímž se stala jedním z největších světových výrobců tantalu, niobu a berylia. Jako jeden ze tří takových podniků na světě má plně integrovaný výrobní cyklus berylia a je jediným závodem na výrobu tantalu ve Společenství nezávislých států.

Metalurgický závod "Ulba" V současné době je UMP na druhém místě na světě ve výrobě produktů z berylia a na čtvrtém místě ve výrobě produktů z tantalu.

Společnost Kazatom rovněž provádí vědecký a výzkumný výzkum v geologickém, chemickém a fyzikálním odvětví.

Cameco (CCJ.US)

Cameco Corporation je také jednou z největších veřejně obchodovaných uranových společností na světě. Společnost sídlí v kanadském Saskatoonu. V roce 2015 byla druhým největším producentem uranu na světě a její podíl na celosvětové produkci činil 18 %. Společnost byla plně privatizována v roce 2002. V současné době je každá desátá domácnost napájena energií dodávanou společností Cameco.

V roce 1996 společnost Cameco koupila společnost Power Resources Inc, největšího producenta uranu ve Spojených státech. V roce 1998 pak získala kanadské společnosti Uranerz Exploration and Mining Limited a Uranerz U.S.A., Inc.

V roce 2016 společnost Cameco pozastavila provoz v dole Rabbit Lake kvůli nízkým cenám uranu. V roce 2017 společnost Cameco pozastavila na nejméně 10 měsíců provoz v dole McArthur River a v mlýně Key Lake. Pokud se poptávka zvýší, má společnost Cameco obrovské zásoby fyzického uranu a doly, které může otevřít a obnovit těžbu.

Společnost Cameco provozuje dva velmi rozsáhlé uranové doly v Kanadě: důl McArthur River-Key Lake a Cigar Lake, masivní důl s přístupem k uranovým ložiskům nejvyšší kvality, a v Kazachstánu důl Inkai.

Ve Spojených státech provozuje společnost Cameco uranové doly ve státech Nebraska a Wyoming prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Cameco Resources.

Společnost Cameco je také jediným dodavatelem paliva pro společnost Bruce Power, která prostřednictvím své jaderné elektrárny dodává 30 % elektrické energie v Ontariu.

Uranium Energy Corp (UEC.US)

Uranium Energy Corp je americká těžební společnost, která má řadu vládních licencí a povolení k těžbě svých ložisek v západní a střední části USA. Společnost by se jako jedna z mála amerických jaderných společností s čistou licenční situací mohla v budoucnu těšit silné poptávce ze strany amerického jaderného sektoru.

V jižním Texasu jsou její operace typu hub-and-spoke zakotveny v plně licencovaném zpracovatelském zařízení Hobson, které je ústředním bodem projektů Palangana, Burke Hollow a Goliad ISR. Ve Wyomingu společnost UEC kontroluje projekt Reno Creek, který je největším povoleným uranovým projektem ISR před zahájením výstavby v USA.

Kromě toho společnost kontroluje řadu uranových projektů v Arizoně, Novém Mexiku a Paraguayi, uranový/vanadiový projekt v Coloradu a jedno z nejkvalitnějších a největších nerozvinutých ložisek ferotitanu na světě, které se nachází v Paraguayi. Provoz společnosti řídí profesionálové s uznávaným profilem vynikajícího odborníka ve svém oboru, který je založen na mnoha desetiletích praktických zkušeností v klíčových aspektech průzkumu, vývoje a těžby uranu.

NexGen Energy (NGX.US)

NexGen Energy je kanadská společnost se zaměřením na akvizice, průzkum a rozvoj kanadských uranových projektů. Nejvýznamnější pozici má NexGen v jihozápadní části Athabaské pánve v kanadském státě Saskatchewan, kde vlastní 199 576 hektarů.

Toto portfolio je považováno za jednu z nejperspektivnějších známých uranových oblastí vzhledem k dosud objevené mineralizaci na jihozápadě podél koridoru Patterson, kde se nachází ložisko Arrow. Prostřednictvím své dceřiné společnosti IsoEnergy Ltd. drží NexGen také portfolio vysoce perspektivních uranových nalezišť ve východní části Athabaské pánve. Společnost v současné době neprovádí žádnou rozsáhlou těžbu uranu.

Také akcie společností BHP Billiton (BHP.US) a Rio Tinto (RIO.UK) poskytují investorům částečnou expozici vůči uranu. Jedná se o silné společnosti v sektoru surovin, ale těžba a distribuce uranu tvoří jen malou část jejich investičního portfolia.

Uranové ETF CFD

Global Uranium X (URA.US) poskytuje investorům přístup k široké škále společností zabývajících se těžbou uranu a výrobou jaderných komponentů, včetně společností zabývajících se těžbou, rafinací, průzkumem nebo výrobou zařízení pro uranový a jaderný průmysl. V investičním portfoliu tohoto ETF jsou samozřejmě Kazatomprom, Cameco, ale také menší uranové akcie jako Denison Mines, NexGen Energy, Uranium Energy Corp, Paladin Energy a Energy Fuels.

Akvizice fondu NorthShore Global (URNM.US) společností Sprott Investment byla oznámena na začátku listopadu 2021. Společnost Sprott právě získává exkluzivní licenci na používání indexu North Shore Global Uranium Mining Index (dále jen "index"), jehož výkonnost sleduje fond North Shore Global Uranium Mining ETF.

Očekává se, že se z fondu nakonec stane Sprott Uranium Miners ETF, jehož poradcem bude společnost Sprott Asset Management. Reorganizace fondu bude podle odhadů dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku.

"Věříme, že se nacházíme v počáteční fázi býčího trhu s uranem a URNM je vynikajícím doplňkem fondu Sprott Physical Uranium Trust ("SPUT"), který je největším světovým fondem fyzického uranu." – Slovy Johna Ciampaglii, generálního ředitele společnosti Sprott Asset Management. "URNM je jediným čistě uranovým akciovým ETF kótovaným v USA a jsme rádi, že můžeme investorům poskytnout dvě atraktivní možnosti investování do tohoto sektoru," dodal Ciampaglia.

Portfolio fondu v současné době zahrnuje také společnosti Kazatomprom, Cameco, ale také SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST, Yellow Cake PLC a menší uranové společnosti, jako je CGN Mining Corp. Do budoucna však investory čeká reorganizace tohoto ETF ze strany Sprottu.

VanEck Vectors Uranium Mining + Nuclear energy (NLR.US) tento fond se snaží co nejpřesněji kopírovat výkonnost indexu MVIS®Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR) před zaplacením poplatků a nákladů.

Těžba uranu nebo projekty těžby uranu, o kterých se MV Index Solutions GmbH (poskytovatel tohoto indexu) domnívá, že mají potenciál.

Zabývající se výstavbou, inženýrskou činností a údržbou jaderných energetických zařízení a jaderných reaktorů.

Výroba elektřiny z jaderných zdrojů a dodávky zařízení.

Dodávky technologií pro služby v oblasti jaderné energetiky.

ETF VanEck má tedy expozici vůči jadernému sektoru, nejen vůči společnostem těžícím uran.

Portfolio fondu zahrnuje společnosti jako např: Exelon Corp, Duke Energy, Dominion Energy, Cameco nebo Electricite de France.

Nejlepší čas pro investici do akcií uranu

V posledních několika letech bylo skutečně těžké najít na trhu komoditu, která by nedosáhla svého ATH nebo se alespoň nepřiblížila svým dřívějším cenovým maximům. Zažili jsme boom hliníku, mědi, stavebních materiálů, oceli a dalších surovin. Ukazuje se však, že uran se svou současnou spotovou cenou kolem 50 USD je stále téměř třikrát levnější než na vrcholu býčího trhu v roce 2007.

Vezmeme-li však v úvahu inflaci a tehdejší úrovně 140/150 dolarů, ukazuje se, že dnes je sentiment kolem uranu stále negativní, a to i přes výrazné zvýšení ceny komodity o téměř 70 % od srpna letošního roku. Uran je komodita, která je potřebná pro použití v jaderných reaktorech využívajících jadernou energii – poptávka po něm tedy bude existovat, dokud budou jaderné elektrárny v provozu. Zatím se jich v současné době plánuje po celém světě postavit nejméně několik stovek. To by mohlo vést k rostoucí poptávce po této surovině.

Jaderná energie je v současnosti nejefektivnějším známým zdrojem energie – elektrárny na uran mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez ohledu na vítr, denní či noční dobu. Kromě toho je tento uran a technologie související s jaderným sektorem velmi důležitý v souvislosti s expanzí člověka do vesmíru, což mu může dát spekulativní potenciál pro růst ceny.

Energie pro lidstvo musí být neustále dodávána, vzhledem k robotizaci, automatizaci výroby ve velkém měřítku a rostoucímu trhu s automobily a elektromobily poroste poptávka po elektřině pravděpodobně jako obvykle rychleji, než předpokládají konzervativní odhady a odborné prognózy.

Tak obrovský rabat a negativní nálada kolem uranu by nemohly pokračovat, nebýt tří nehod: Three Mile Island, Černobyl a Fukušima. Tyto katastrofy přispěly ke spící ceně komodity a poptávce po uranu, i když trh v těchto desetiletích rozhodně nespal.

Letošní "záchranou" pro trh s uranem se stal kanadský fond Sprott Physical Uranium Trust (SPUT), který vlastní Eric Sprott, kanadský miliardář s investicemi do komodit, drahých kovů a těžebních společností.

Tržní pohyby fondu, který začal nakupovat uran podložený fyzickými dodávkami za jakoukoli cenu a v jakémkoli množství, přičemž akceptoval jakoukoli spotovou cenu, svým způsobem "odhalily" skutečnou cenu suroviny.

V té době se sice spotová cena uranu pohybovala kolem 25 dolarů za libru, ale pravidelně docházelo k transakcím za ceny až 80 dolarů, za které některé elektrárny souhlasily s nákupem uranu od těžebních společností. Odhaduje se, že při ceně 60 USD za libru se těžba uranu stává pro většinu těžařů uranu rentabilní.

Lidé z komoditního průmyslu se rozhodli, že nebudou ignorovat zprávy o tom, že spotová cena uranu se liší od skutečné ceny, za kterou probíhají transakce a společnost Sprott se rozhodla nakupovat uran krytý fyzickými dodávkami z obavy před stále vyššími cenami komodity v budoucnu. Fond, který se rozhodl vstoupit na trh na cenovém dně z obavy před stále vyššími cenami komodit v budoucnu, tak paradoxně začal zvyšovat cenu uranu jeho nákupem z trhu – fond pokračuje v akumulaci uranu a vypadá to jako strategický krok investorů společnosti Sprott.

Pokud těžaři obnoví těžbu a objem prodeje uranu elektrárnám i poptávka po uranu výrazně vzroste, mohou investoři očekávat další býčí trh s uranem.

Podobné kroky jako Sprott Physical Uranium Trust zahájil i kazašský gigant Kazatomprom.

Kazatomprom koupil 48,5% podíl v investici ve výši 50 milionů dolarů na nákup fyzického uranu od společnosti ANU Energy OEIC Ltd. se sídlem v Astaně. Dalšími členy struktury fondu jsou: 48,5 % Národní investiční společnost Národní banky Kazachstánu a 3 % správce fondu Genchi Global Limited.

Podle informací z domovské stránky Kazatompromu by měl fond získat 500 milionů dolarů na nákup fyzického uranu od institucionálních a soukromých subjektů. Získaných 500 milionů dolarů bude sloužit k financování dalších nákupů fyzických dodávek uranu.

"Fond bude využívat kombinaci odborných znalostí společnosti Kazatomprom v oblasti trhu s uranem a osvědčených výsledků společnosti NIC, přičemž AIFC (Astana International Financial Center) nabídne investorům přímou expozici vůči atraktivním příležitostem, které představují dlouhodobé základy trhu s uranem a jaderného průmyslu," dodal Šaripov s tím, že: "vytvoření ANU Energy OEIC Ltd. je projekt, který se připravuje již téměř čtyři roky jako součást širší strategie společnosti Kazatomprom zaměřené na základy – fond bude působit v prostředí klesající nabídky komodity, z níž budou mít investoři prospěch." – Mazhit Sharipov, Kazatomprom CEO

"ANU Energy, který vzniká prostřednictvím AIFC v Kazachstánu, bude prvním uranovým fondem, který poskytne potenciální přímý přístup investorům z rozvíjejících se trhů různých kategorií, zejména těm, kteří se zaměřují na investice do čisté energie, a také komoditním fondům a státním investičním fondům," dodal Kazatomprom.

Současná doba se zdá být pro celý jaderný trh velmi strategická.

Když se k tomu přidá celosvětová energetická krize způsobená nedostatkem surovin, problémy v dodavatelském řetězci nebo velmi vysoké ceny energetických surovin, může z toho těžit trh uranových společností. Optimisticky vypadá i postoj velkých investorů v jaderném sektoru, včetně státních institucí.

Obchodní hodiny uranových akcií

Jak je to s obchodními hodinami pro akcie uranu? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní obchodníky. Obchodování s uranovými akciemi je možné během týdne od pondělí do pátku od 15:30 do 22:30 SEČ na americké burze nebo od 9:00 do 17:30 na londýnské burze, ale záleží na tom, na které burze je společnost kótována.

Obchodování s akciemi uranu není možné během víkendů, protože trh je uzavřen. Když je trh otevřený, ceny akcií společností a ETF samozřejmě během obchodních hodin neustále kolísají.

Nejlepší doba pro obchodování s uranovými společnostmi je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší. Když jsou na trhu vysoké objemy obchodů, volatilita se zvyšuje. Tato situace je velkou příležitostí nejen pro investory, ale také pro denní obchodníky, kteří využívají pákový efekt k dosahování velkých zisků i na krátkých pozicích.

Vysoká volatilita může být ovlivněna zveřejněním důležitých politických či firemních zpráv nebo finančních výsledků. Akcie uranových těžebních společností jsou někdy extrémně volatilní a cenový pohyb během jednoho obchodního dne může být i větší než 10 %.

Pokud jste dlouhodobý investor, nemusíte sledovat dočasné výkyvy na trhu. Na naší platformě máte možnost nakupovat menší těžební společnosti jako NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) nebo velké a uznávané akcie jako Kazatomprom (KAZ.UK) nebo Cameco (CCJ.US). V těchto případech se jako investor nemusíte ohlížet na kolísající ceny společností a stačí, když budete do svých uranových akcií investovat dlouhodobě.