Frakční právo – změna způsobu investování u XTB

Seznamte se s Frakčním právem – novým přístupem k investování, který přináší cenovou dostupnost a nové investiční příležitosti do vašeho portfolia. V tomto článku najdete vše, co potřebujete vědět o tomto produktu.

S ohledem na různorodé a velmi žádané strategie našich klientů jsme poskytli možnost nákupu Frakčního práva. Akciový trh je stále králem všech finančních trhů – investiční fondy a společnosti přitahují pozornost obchodníků v závislosti na tržním cyklu. Bez ohledu na okolnosti na trhu se však zaměřujeme na to, abychom Klientům poskytovali profesionální, odborné a kompletní služby. To se odráží i ve Frakčním právu – novém produktu XTB, který je k dispozici pro vaše investování.

Oddělení IT ve spolupráci se všemi útvary společnosti dlouho pracovalo na zavedení možnosti investování do Frakčního práva, aby vyhovělo potřebám investorů využívajících investiční platformu XTB. Od nynějška může každý z klientů XTB investovat, aniž by byl omezen cenou akcií nebo ETF (burzovně obchodovaný fond). Mimo jiné také obchodování za přímo stanovenou částku (např. 1000 Kč) vám usnadní a zpřehlední investování do společností na burze cenných papírů. A za méně peněz.

Co je Frakční právo?

Frakční právo je produktem XTB na naší investiční platformě, který odkazuje na fiduciární právo na zlomky akcií určité společnosti a stejně jako fyzické akcie je bez poplatků (do 100 tisíc EUR měsíčního obratu na účtu). Za účelem dokončení procesu nákupu Frakčního práva, XTB nakoupí celou akcii, přidělí hodnotu odpovídající části klientovi a zbývající část si ponechá pro budoucí obchody na svém brokerském účtu.

Investice do Frakčního práva u XTB nemá žádnou spojitost s deriváty nebo CFD a jedná se o produkt založený na standardních akciích na burze. Když klienti XTB obchodují s akciemi, jsou vlastníky akcií společnosti. V případě Frakčního práva je situace jiná.

Frakční právo představuje fiduciární právo na zlomky akcií nebo podílových jednotek ETF nabízených společností XTB. Toto fiduciární právo na zlomek akcie znamená, že držitel Frakčního práva má nárok pouze na ekonomické výhody, které vyplývají přímo z investice do zlomku akcie. Právě XTB je držitelem příslušných akcií, na jejichž zlomek má klient fiduciární právo. Obchodování s Frakčními právy tedy není zcela totožné s nákupem vlastnického práva ke zlomku akcií.

Frakční právo – nová investiční příležitost?

Zde vám představíme, jaké příležitosti nabízí investování do Frakčního práva.

Budete moci investovat ve zlomcích i navzdory nižší částce investice,

možnost investovat za přesně stanovenou částku,

obchodování s Frakčními právy za určitou částku může být jednodušší a usnadní správu vašeho investičního portfolia,

jednodušší způsob na vytvoření diverzifikovaného portfolia,

možnost investovat do zlomkových akcií i přes vysokou cenu podkladové akcie;

Mnoho investorů, kteří v minulosti na svůj investiční účet nakupovali akcie, se při nákupech setkalo s problémy přijímání investičních rozhodnutí. Pokud například akcie vybrané společnosti stály 100€ a klient na účet vložil částku 150€, stále mohl nakoupit pouze 1 akcii do svého investičního portfolia.

Nyní mohou všichni klienti XTB využívat produkt Frakční právo, který umožňuje nakupovat pouze část akcií přímo u XTB. Tzn. že investor ve výše uvedené situaci bude mít možnost nakoupit 1 celou akcii za 100€ a získat Frakční právo za zbylých 50€ (v tomto případě tedy 1,5 akcie celkem).

Frakční právo je produktem, který je podporou a odpovědí na různé požadavky našich klientů – investorů a obchodníků, kteří hledají maximální efektivitu při rozdělování finančních prostředků.

Díky Frakčnímu právu budete v XTB moci investovat např. do:

0.25 Frakční akcie společnosti Tesla (TSLA.US)

0.82 Frakční akcie společnosti Pfizer (PFE.US)

0.11 Frakční akcie společnosti Volkswagen (VOW1.DE)

0.40 Frakční akcie společnosti NorthShore Global Uranium Trust (URNM.US)

0.50 Frakční akcie fondu SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY.US)

Jak to tedy funguje?

Vzhledem k tomu, že produkt Frakční právo je v nabídce XTB novinkou, vyžaduje jeho specifikace důkladné vysvětlení.

Každý klient, který investuje do Frakčních práv, získává fiduciární právo na část podílu, kterou skutečně drží na svém vlastním účtu u XTB. Produkt může prodávat a nakupovat. Zachovává si k němu také ekonomická práva, přestože druhou smluvní stranou transakce a formálním vlastníkem podílů na Frakčních práv je XTB. Jinými slovy, v této konkrétní situaci investor ve skutečnosti nevlastní žádné akcie jako takové.

Nový produkt umožňuje klientům investovat za minimální možnou částku a investovat do zlomků akcií jednotlivých společností. Zároveň s sebou samozřejmě (jako vždy) nese riziko spojené s tržním a měnovým kurzem (pokud se investuje v různých měnách, mění se zhodnocení investice v závislosti na změnách f/x).

Když klient akumuluje Frakční práva, do té doby, než se celkový počet akcií rovná nebo je vyšší než 1 (např. 0,32, 0,28 a 0,41) – stane se vlastníkem celkového podílu jedné akcie společnosti. Případný přebytek bude odpovídat Frakčním akciím (v tomto případě 0,01).

Investice do fiduciárního práva na zlomky akcií vám umožní získat fiduciární práva na zlomky akcií, ale není rovnocenná nákupu skutečných akcií společností nebo ETF. V těchto případech je minimální počet akcií vždy 1.

Frakční právo nelze převádět na brokery třetích stran a lze je prodat pouze u XTB. Rovněž není povoleno prodávat Frakční právo jiným klientům nebo finančním institucím. Je to XTB, kdo je jejich zákonným držitelem a druhou stranou transakce s Frakčními právy.

Frakční právo a ETF

Možnost nákupu Frakčních práv ve skutečnosti neznamená, že jsou akcie levnější, ale může vám pomoci při investování do společností s vysokou tržní hodnotou jedné akcie. Proč je cena akcie vysoká může mít mnoho důvodů, od jednoduchého, který spočívá v relativně malém počtu vydaných akcií v poměru k tržní kapitalizaci, až po mnohem širší, jako je nálada na trhu nebo očekávání budoucích zisků.

V XTB rozumíme tomu, že každý klient by rád investoval přesně tolik peněz, kolik chce alokovat do zvoleného cíle, aniž by musel být omezován cenou akcií podkladové společnosti.

Je pravda, že řada kótovaných společností zavádí akcie různých sérií, čímž mimo jiné snižuje vstupní cenu akcií pro akcionáře. K takovému kroku se rozhodl třeba investiční fond Warrena Buffetta – Berkshire Hathaway, jehož hlavní akcie třídy A (BRKA.US) stojí přibližně 479 000 USD a akcie třídy B (BRKB.US) jsou k dispozici od 316 USD (údaje z 9. května 2023).

Přesto má řada společností stále relativně vysoké ceny akcií, například Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) a TransDigm (TDG.US). Díky možnosti nákupu Frakčních práv budou moci klienti XTB do akcií investovat vždy přesně tolik, kolik budou chtít. Nabídka se vztahuje také na ETF, jako jsou ETF iShares sledující ceny rozvíjejících se trhů (EIMI.UK) nebo drahých kovů, jako je stříbro a zlato (ISLN.UK) nebo (IGLN.UK), nebo indexové fondy Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK)

Výhody a nevýhody investování do zlomků

Tak jako každý nástroj mají i Frakční práva své výhody a nevýhody. Toto je 7 klíčových výhod a nevýhod: