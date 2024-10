Polygon Trading – Jak začít investovat do Polygonu (Matic)?

Doba čtení: 6 minut(y)

Polygon je známý pro svou vyspělou technologii, která doplňuje Ethereum a zvyšuje škálovatelnost. To by mohlo poskytnout kryptoměně různé výhody.

Technologie blockchainu se velmi rychle vyvíjí a její potenciál již uznávají i největší světové investiční banky jako Wells Fargo a technologické společnosti jako Intel nebo AMD. Finanční instituce stále více srovnávají vznikající technologii blockchainu s počátky internetu.

Mechanismus blockchainového systému není nic moc složitého. Některé kryptoměnové projekty jsou však technologicky vyspělé. Mezi takové projekty patří právě Polygon, také známý jako MATIC (název tokenu sítě Polygon). V následujícím článku si stručně představíme, co je to Polygon ekosystém, jaké jsou jeho aplikace a kdy se vyplatí zajímat se o investice do kryptoměny Polygon.

Co je Polygon?

Polygon je technologická platforma, která umožňuje blockchainovým sítím škálovat a vzájemně se propojovat. Projekt byl založen v roce 2017. Investoři nazvali Polygon internetem uvnitř blockchainu druhé největší světové kryptoměny Ethereum. Vnitřní token sítě Polygon je MATIC COIN. Hlavním úkolem Polygonu je zlepšit blockchain Etherea.

Platforma Polygon úzce spolupracuje s blockchainem sítě Ethereum, která je v současnosti nejoblíbenější na světě. Ethereum je značně před konkurencí jak v počtu transakcí na síti, v počtu projektů, v realizaci "smart kontraktů" nebo v oblíbenosti NFT. Polygon může těžit ze škálovatelnosti a bezpečnosti blockchainu tím, že pomůže kryptoměně v jejím dlouho avizovaném přechodu na pokročilou a zelenou (EKO) verzi Ethereum 2.0.

Síťový token Polygon je kompatibilní se všemi kryptoměnami založenými na síti Ethereum, tzv. ERC-20 token. Držitelé polygonu používají token MATIC k zabezpečení, správě a placení transakcí v rámci sítě.

Ekosystémové případy použití a funkce

Platforma Polygon úzce spolupracuje s blockchainem Ethereum. Polygon byl postaven tak, aby:

Zrychlil vývoj a komunikaci všech projektů v rámci sítě Ethereum. Polygon v současnosti podporuje přes 7 000 blockchainových projektů;

Kryptoměna má maximální zásobu 10 miliard tokenů, z nichž více než 75 % již bylo vytěženo;

Řešení technologických omezení sítě Ethereum (vysoké poplatky, nízké transakční rychlosti, „ucpání sítě“) prostřednictvím sekundárního škálovacího mechanismu;

Zelený model „proof of stake“, ve kterém všichni účastníci sítě prostřednictvím „stakingu“ zajišťují rychlost, efektivitu a bezpečnost ekosystému Polygon;

Model proof of stake vybízí držitele Polygonu, aby se nezbavovali svých kryptoměn. Odměny jsou poskytovány za stohování, tj. pomoc při fungování sítě;

Polygon může připojit jak existující blockchainy k síti Ethereum, tak vytvářet vlastní projekty založené na své nezávislé síti;

Projekt Polygon také financuje projekty umožňující rozvoj decentralizovaného moderního internetu známého jako Web 3.0 a na tento účel vyčlenil celkem 100 milionů dolarů.

Polygon - výhody a nevýhody

Výhody:

Rychlost zpracování transakcí v síti (průměrná doba cca 2 s);

Špičkový, ekologický online mechanismus schvalování transakcí známý jako „proof of stake“;

Nízké poplatky platformy (přibližně 1 cent za transakci);

Úzká spolupráce s největší používanou kryptoměnou blockchainu na světě Ethereum;

Umožnění kombinace projektových funkcionalit a jejich synergie;

Nevýhody:

Polygon plně nevlastní svůj vlastní blockchain (běží na platformě Ethereum);

Riziko ztráty hodnoty v případě nějakého problémů na síti Ethereum;

Neschopnost používat síť Polygonu pro každodenní nákupy;

Konexe Polygonu

Polygon lze popsat jako „booster“ sítě Ethereum, se kterou je plně kompatibilní. Tento projekt poskytuje ETH další funkce zvýšením bezpečnosti nebo optimalizací blockchainu, což potřebují jak jeho uživatelé, tak vývojáři, kteří v něm pracují.

Ethereum je projekt, který je stále technologicky slabší než některé moderní projekty nebo hlavní rivalové v podobě Cardana a Solana. Polygon vznikl mimo jiné proto, aby projekt nyní mohl konkurovat nové a pokročilejší konkurenci.

Společnost také spustila Polygon Studios, která se zaměřuje na špičkové trendy ve světě kryptoměn, jako jsou nepřenosné NFT tokeny nebo hry založené na blockchainu, které nabízejí model „play to earn“, jehož prostřednictvím hráči vydělávají digitální měny trávením času ve virtuálním světě. Zapojení společnosti do těchto projektů může dále zvýšit poptávku po těchto službách a rozvoj sítě Polygon (nárůst počtu transakcí na síti, zvýšení hodnoty).

Projekt zaměstnává lidi se zkušenostmi v technologickém průmyslu včetně Ryana Watta, který byl v lednu jmenován generálním ředitelem. Watts byl dříve ředitelem herní divize platformy YouTube (Google).

Budoucí cenové spouštěče

Polygon jako pokročilý projekt může těžit z nárůstu popularity blockchainové technologie, čehož jsme svědky. Pokud bude jeho vývoj probíhat podobně jako vývoj internetu v 90. letech, můžeme hádat, že jsme teprve na začátku jeho cesty.

Popularita a cena Polygonu (MATIC) navíc může růst kvůli stovkám decentralizovaných aplikací vyvíjených v ekosystému Ethereum, vývoji transformace na digitální svět známý jako Metaverse a trendu NFT, na kterém je Polygon zapojen.

Trh s kryptoměnami má tendenci být extrémně volatilní, protože jako každá nová technologie přitahuje mnoho spekulantů a obchodníků, kteří chtějí vydělat na krátkodobých velkých tržních pohybech.

Dalším velmi důležitým faktorem, který by mohl mít klíčový vliv na cenu Polygonu, je růst kryptoměny Ethereum a počet projektů v ní budovaných. Ethereum je vedle Bitcoinu nejkupovanější kryptoměna finančními institucemi. Začátkem roku 2022 se ke skupině kupujících přidal i účetní gigant KPMG.

S přihlédnutím k růstu transakcí v síti, množství v ní vybudovaných aplikací, široké škále funkcionalit a investicím velkého kapitálu můžeme předpokládat, že Ethereum má šanci do budoucna uspět.

Hrozbou pro kryptoměnu zase zůstává potenciální zpomalení růstu Etherea a jeho překonání jinými novými projekty využívající pokročilé technologie. Ethereum však čelí velké migraci na verzi 2.0 a Polygon je nástrojem, který ji pomůže uskutečnit a zvýšit její šance a úspěch.

Obchodování kryptoměny Polygon

Máte možnost obchodovat Polygon CFD na naší platformě xStation.

Obchodování s Polygonem je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Polygon CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování s Polygonem oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na Polygon cenu pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Polygon CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Polygonu. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Polygon (MATIC) je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Cena kryptoměny Polygon

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je sledování ceny tak důležité. V xStation poskytujeme kotace kryptoměny Polygon v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní či noční dobu.

Polygon - obchodní hodiny

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Polygonu? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 00:05 SEČ do 04:30 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnou Polygon (MATIC) je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.