Moonbeam Trading - Jak začít investovat do Moonbeam (GLMR)?

Doba čtení: 6 minut(y)

Moonbeam je zajímavý high-tech projekt, který má potenciál kombinovat možnosti blockchainu Ethereum a Polkadot. Určitě stojí za to přečíst si o funkcích kryptoměny Moonbeam.

Co je Moonbeam?

Moonbeam je projekt, který nabízí vývojářům možnost poskytovat řešení, která pomohou rozšířit možnosti sítě Ethereum. Síť Moonbeam toho dosahuje prostřednictvím implementace EVM a rozhraní API, které je kompatibilní s technologií Web 3.0 a propojuje se s existujícími projekty v ekosystému Ethereum.

Díky těmto řešením mohou vývojáři pracující v síti Moonbeam nasadit stávající "chytré kontrakty" Ethereum napsané v kódu Solidity a decentralizovaných aplikacích do sítě Moonbeam bez větších úprav. Je to vskutku komplikované, protože projekt byl založen v roce 2021 a má velké ambice. Moonbeam má být časem kompatibilní i se sítí Polkadot, a to tak, že tam vytvoří samostatný takzvaný 'parachain' podobný kryptoměně Kusama. To také umožní síti využívat bezpečný řetězec Polkadot a integrovat se s aplikacemi postavenými na tomto blockchainu.

Za zmínku stojí, že Ethereum a Polkadot jsou jedny z největších kryptoměn na světě a aktivita vývojářů (tvůrců těchto systémů) a jejich uživatelů neustále roste. Díky tomu může kryptoměna Moonbeam s rozvojem projektů Ethereum i Polkadot dále nabývat na hodnotě. Moonbeam poskytuje prostředí pro vytváření decentralizovaných aplikací a zpracování " smart contracts", které se řadí mezi revoluční blockchain technologie. Projekt dokáže kombinovat aktiva držená uživateli ve více než jednom blockchainu.

Stávající platformy pro smart kontrakty jsou navrženy tak, aby podporovaly uživatele a aktiva v jednom konkrétním řetězci. Díky funkci cross-chain smart kontrakt umožní Moonbeam vývojářům rozšířit dosah jejich aplikací na nové uživatele a aktiva umístěná v jiném blockchainu.

Případy použití a funkce ekosystému

Technologie se neustále vyvíjejí a díky blockchainu by svět financí mohl v době rostoucí digitalizace zažít velkou proměnu. Proto tyto změny sledují i kryptoměny, jako je Moonbeam, které obsahují řadu zajímavých aplikací ve světě decentralizovaných financí. I přes složitost technologie cross-chain jsme se rozhodli představit některé funkce a možnosti sítě Moonbeam. Kryptoměnová technologie Moonbeam je určena pro Ethereum a nakonec i pro ekosystém Polkadot.

Projekt nabízí následující možnosti:

Cross-Blockchain řešení umožňující komunikaci mezi nezávislými systémy (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilita a decentralizace (bez cenzury nebo externího regulátora);

"Demokratické" řízení sítě vývojáři prostřednictvím hlasování o změnách v síti" v systému zvaném On-Chain Governance;

Možnost sázek nabízejících pasivní příjem s tokenem GLM v síti Moonbeam;

Použití EVM, aby "chytré smlouvy" mohly migrovat mezi blockchainy;

Podpora nových typů aktiv a uživatelů ve dvou nebo více blockchainech;

Zpracování "chytrých smluv" ve více než jednom blockchainu;

Rozšíření, komunikace a integrace mezi parachainy, tj. testovacími prostředími "blockchainu";

Příležitosti pro vývojáře prostřednictvím rozšířeného ekosystému substrátů;

Zpracování pokročilých finančních operací;

Offloading hlavní sítě Ethereum nebo Polkadot díky nižším nákladům a vysoké škálovatelnosti sítě;

Rozšíření řetězce o kryptoměnu Polkadot a na ní postavené projekty;

Vývojáři, kteří vytvářejí projekty "chytrých smluv" na blockchainu Polkadot, mohou Moonbeam používat k:

Rozšíření dosahu budovaných zkušebních "parachainů";

Využívat nedostupné nebo omezené funkce ekosystému Polkadot;

Využívat rozsáhlý a propracovaný vývojářský systém Ethereum;

Kryptoměna Moonbeam obsahuje také mnoho funkcí pro vývojáře decentralizovaných aplikací:

Možnost použít funkce vyvinuté v blockchainu Polkadot a dosáhnout na uživatele a projekty z jiného blockchainu;

Usnadnění výstavby platformy zpracovávající "chytré smlouvy" (její složení v jednom z blockchainů Polkadot nebo Ethereum pomocí Moonbeamu a jazyka Substrate jako integrátoru);

Moonbeam kombinuje jednoduchá, osvědčená a rychlá řešení chytrých kontraktů v Ethereu. Zároveň může využívat síťové efekty založené na Polkadotu, což vytváří synergický efekt.

Budoucí cenové spouštěče

Moonbeam je technologicky vyspělý kryptoměnový projekt, který může těžit z nárůstu popularity technologie blockchain, jehož jsme svědky. Pokud jeho vývoj bude probíhat podobně jako vývoj internetu v 90. letech 20. století, můžeme odhadovat, že jsme teprve na začátku jeho cesty.

Navíc popularita a cena Moonbeamu může růst díky stovkám decentralizovaných aplikací, které jsou vyvíjeny v ekosystému Ethereum a Polkadot dohromady. Vývoj chytrých kontraktů a nejnovější trendy na kryptoměnovém trhu mohou Moonbeamu pomoci v jeho rozvoji a zvýšit cenu kryptoměny.

Trh s kryptoměnami bývá extrémně volatilní, protože jako každá nová technologie přitahuje mnoho spekulantů a obchodníků, kteří chtějí vydělat na krátkodobých velkých pohybech na trhu.

Velmi důležitým faktorem, který by mohl mít klíčový vliv na cenu Moonbeamu, je růst kryptoměny Ethereum a počet projektů, které v jejím rámci vznikají. Ethereum je vedle Bitcoinu nejčastěji nakupovanou kryptoměnou finančními institucemi. Na začátku roku 2022 se ke skupině kupujících přidal globální auditorský gigant KPMG. Další obrovská blockchainová platforma Polkadot je také známou kryptoměnou s možnostmi postupu chytrých kontraktů.

S ohledem na nárůst transakcí v síti, množství aplikací v ní vybudovaných, širokou škálu funkcí a investice velkého kapitálu lze předpokládat, že Ethereum i Polkadot mají šanci v budoucnu uspět. Kryptoměna Moonbeam je mostem mezi těmito dvěma obrovskými blockchainy. Proto obchodování s kryptoměnou Moonbeam vypadá v tuto chvíli slibně.

Hrozbou pro kryptoměnu naopak zůstává potenciální zpomalení růstu Etherea a Polkadotu a její předstižení jinými novými projekty, které využívají pokročilé technologie a získávají na popularitě.

Rizika

Riziko obchodování s Moonbeam spočívá především v nepředvídatelnosti a volatilitě trhu s kryptoměnami. Kolísání ceny o několik desítek procent je zcela běžné.

Další riziko spočívá v cenové akci Bitcoinu, která je ovlivňována mnoha různými mikro a makroekonomickými faktory, jako např:

rozhodnutí regulačních orgánů a vlád ohledně kryptoměn;

ekonomická prosperita;

obecný sentiment investorů;

cykly býčího trhu;

pohyby velkých držitelů bitcoinů (tzv. velryb);

pohyby cen technologického indexu NASDAQ;

Důležitým strategickým rizikem je také fungování hlavních platforem společnosti Moonbeam - ekosystému Ethereum a Polkadot. Přestože se Ethereu v posledních letech velkolepě daří budovat komunitu investorů a vývojářů, kteří na něm staví decentralizované aplikace, je velmi obtížné předvídat, zda mu to umožní dlouhodobě si udržet pozici mezi obrovskou konkurencí. Pokles popularity těchto blockchainů může být ovlivněn:

zahlcování sítí a vyšší transakční náklady;

rozhodnutí regulačních orgánů;

rostoucí high-tech konkurence;

pokles popularity a přílivu vývojářů

Obchodování s kryptoměnou Moonbeam

Máte možnost obchodovat Moonbeam CFD na naší platformě xStation.

Obchodování s Moonbeam je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu Moonbeam můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Moonbeam CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování s Moonbeam oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na Moonbeam cenu pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Moonbeam CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny Moonbeam dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Moonbeam. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Moonbeam (GLMR) je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Cena kryptoměny Moonbeam

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je sledování ceny tak důležité. V xStation poskytujeme kotace kryptoměny Moonbeam v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní či noční dobu.

Obchodní hodiny Moonbeam

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Moonbeam? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 00:05 SEČ do 04:30 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnami Moonbeam je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.