Doba čtení: 8 minut(y)

Investování do stříbra je jedním z nejpopulárnějších trendů na trhu. Stříbro v sobě spojuje jedinečné vlastnosti dlouhodobé investice s cenovou volatilitou a spekulativním potenciálem.

Investování do stříbra a vzácných kovů považují investoři z celého světa za bezpečné a v současnosti je velmi populární. Stříbro je žádaným aktivem intradenních obchodníků, spekulantů a investorů a patří mezi nejoblíbenější vzácné kovy na světě. Ne každý však ví, že více než polovina poptávky po stříbře pochází z průmyslu. Tento drahý kov má již nyní spoustu praktických využití a před sebou zajímavou perspektivu. Tento článek je stručným přehledem základů obchodování se stříbrem a po jeho přečtení budete vědět více o investování do stříbra.

Krátká historie obchodování se stříbrem

Historie obchodování se stříbrem je velmi dlouhá – sahá téměř 4 500 let do minulosti. Starověcí Egypťané si cenili stříbro více než zlato, protože stříbrné kovy byly v severní Africe velmi vzácné. Starověcí Féničané, známí jako nejšikovnější obchodníci starověkého světa, dováželi stříbro z Cadisu a Tartessosu a dále obchodovali se stříbrem v oblasti Středozemního moře, což jim přinášelo bohatství.

V 5. století před naším letopočtem bylo nedaleko Athén objeveno velké ložisko stříbra a město vzkvétalo. Starověcí lidi byli první, kteří tavili mince z elektra, přírodní slitiny stříbra a zlata. V 8. století Anglo-Sasi razily stříbrné mince zvané „sterling” (240 mincí za libru stříbra). Proto se dnes měna Velké Británie nazývá „libra sterlingů“.

Po výpravě Kryštofa Kolumba do Nového světa v roce 1492 byla v Mexiku, Bolívii a Peru objevena velká naleziště stříbra. To zajistilo Španělsku světovou hegemonii a bohatství na příštích 300 let. I díky obchodování se stříbrem se Španělsko stalo největší ekonomikou na světě. Název amerického dolaru má původ v obchodu se stříbrem. Nejoblíbenější měnou v Evropě byly stříbrné tolary. Holanďané je nazývali „daalder” a po založení města Nový Amsterdam na ostrově Manhattan tam přinesli stříbrný „daalder”. Obyvatelé ho nazývali „dolar”. Nový Amsterdam je dnes město New York a investování do stříbra je součástí jeho historie.

Po objevení ložiska Comstock Lodi v roce 1859 se Spojené státy staly největším producentem stříbra na světě a obchodování se stříbrem bylo třeba regulovat. V roce 1967 Spojené státy přestaly razit nové stříbrné mince a ukončily program zpětného výkupu cenných papírů se stříbrnou deskou.

Tisíce let bylo stříbro velmi důležitou součástí světových dějin a jmen. Obchod se stříbrem výrazně přispěl k finančnímu vývoji vyspělých zemí. V následujících letech budeme svědky pokračování velkého příběhu investic do stříbra a obchodování s tímto speciálním kovem.

Výhody a použití stříbra

Cena stříbra je ovlivňována výkyvy nabídky a poptávky. Stříbro má velmi široké uplatnění ve zdravotnictví, elektronice, energetice, šperkařství, automobilovém odvětví a zejména v průmyslu. V důsledku toho může situace v konkrétních odvětvích způsobit zvýšení nebo snížení poptávky po stříbře, což následně ovlivňuje jeho cenu.

Stříbro má ze všech surovin největší využití. Stříbro je zapotřebí mimo jiné pro výrobu počítačů (tvárnost), notebooků, telefonů, vodních filtrů, zrcadel, baterií a zdravotnického vybavení (stříbro je antibakteriální). Stříbro má několik tisíc způsobů použití a v současnosti k němu nejsou známy žádné alternativy, což by mohlo potenciálně přinést zisky z investic do stříbra. Důležitá je i nedostatečná cenová elasticita, protože na výrobu notebooků nebo telefonů je zapotřebí určité množství stříbra. I kdyby se cena stříbra v budoucnu několikanásobně zvýšila, výrobce telefonů nebo počítačů bude stále potřebovat stejné množství stříbra, takže poptávka bude konstantní nebo dokonce vyšší. Zásoby stříbra by potenciálně mohly způsobit, že výrobci elektroniky budou soutěžit o jeho zdroje, což zvýší jeho cenu.

Stříbro a zlato jsou kovy, jejichž zásoby se zmenšují nejrychleji. Podle Geologické služby Spojených států by se při současném tempu těžby stříbro mohlo vyčerpat už za 25 let. Většina stříbra je nenávratně spotřebována. Proto by obchodování se stříbrem mohlo být v budoucnosti stále populárnější, přičemž může přitahovat investory, ale i spekulanty.

Jak koupit stříbro?

Máte možnost buď investovat do stříbra nebo obchodovat se stříbrem. Mezi těmito metodami je několik rozdílů.

Investování

Investování do stříbra se uskutečňuje prostřednictvím skutečného nákupu ETF, akcií společností (např. společností těžících stříbro), prostřednictvím nákupu fyzických kovů nebo aktiv, které vám poskytují vlastnictví podkladového instrumentu – stříbra.

Trading

Obchodování stříbra je v podstatě spekulace. Důležité jsou zde zejména pohyby ceny stříbra. Stříbro můžete obchodovat například uzavíráním transakcí CFD na stříbro (contract for difference) a využitím potenciálu finanční páky. V tomto případě se jedná o finanční kontrakt, který vyplácí rozdíly v zúčtovací ceně mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzického dodání obchodovaných instrumentů.

Online nebo fyzicky?

Tradičním způsobem nákupu a investování do stříbra byl nákup fyzických cihel nebo mincí. V průběhu let náklady na skladování a pojištění způsobily pokles hodnoty tohoto způsobu.

Problémem tohoto typu investování do stříbra jsou i vysoké provize u těchto druhů transakcí a velký spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Zároveň může být doručení mincí a cihel časově náročné a jejich fyzické skladování vytváří riziko krádeže. V případě větší investice navíc zabírá spoustu místa. 100 kilogramů stříbra má v současnosti hodnotu přibližně 75 tisíc dolarů. Vzhledem k jeho velké hmotnosti to může způsobit problém s přepravou takového množství. Existuje také riziko nákupu falešných stříbrných mincí a dalších výrobků.

Investice do stříbra ve fyzických mincích není příliš praktická. Když chcete svoji stříbrnou investici prodat, musíte nejprve najít obchodníka, který vaše stříbro koupí. Ten si to může vždycky rozmyslet.

Z těchto důvodů je stále populárnější online obchodování se stříbrem a moderní typ investice do stříbra. Existuje celá škála instrumentů, jako jsou ETF, které Vám poskytují expozici vůči ceně fyzického stříbra nebo skupině těžebních společností, jednotlivé akcie kótovaných společností, certifikáty kryté fyzickým stříbrem, které investor nemusí skladovat doma ani platit za depozitní místo a samozřejmě rozdílové smlouvy, takzvané CFD na stříbro.

Obchodování se stříbrem online je také levnější, rozpětí cen a transakční náklady jsou mnohem nižší než v případě obchodování s fyzickým stříbrem. I díky likviditě trhu můžete uzavřít svoji pozici jedním kliknutím myši v kterémkoli okamžiku, kdy je trh se stříbrem otevřen.

Proto má obchodování se stříbrem online tolik výhod a v současnosti je to nejoblíbenější druh investice do stříbra.

Obchodování CFD na stříbro

Tento druh obchodování oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko s obchodováním spojené a umí s ním pracovat.

Obchodování s CFD na stříbro přináší výhody nízkých poplatků, velmi nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování se stříbrem jen určité procento z celé pozice. Například použití finanční páky 1:10 vám dává možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD použitím pouhých 1 000 USD. Tento způsob je vhodný pro investory, kteří dokáží přijmout vysoké riziko a denní obchodníky. Použití pákového efektu vám může přinést větší zisk přiměřeně k riziku investice do stříbra, ale samozřejmě také větší ztrátu z otevřených pozic.

Spotová cena stříbra je cena, za kterou se stříbro v současnosti kótuje – nákup za tuto cenu by znamenal, že stříbro by bylo možné vyměnit a dodat „na místě“ ve fyzické formě. CFD na spotové ceny stříbra Vám poskytuje expozici vůči aktuální ceně stříbra bez nutnosti vlastnit fyzická aktiva.

Obchodování s CFD na stříbro poskytuje také možnost otevřít krátké (short) pozice, ve kterých obchodníci vydělávají, když cena tohoto instrumentu klesá. To umožňuje realizaci mnoha různých strategií během obchodních seancí na cenu stříbra. V naší obchodní platformě poskytujeme také řadu různých indikátorů, jako například RSI „Index relativní síly” nebo Fibonacciho úrovně, které mohou zefektivnit vaše obchodování se stříbrem.

AKCIE NEBO ETF

Akcie

Jedním ze způsobů investování do stříbra je nákup akcií společností těžících stříbro. V tomto případě investoři získají expozici na akciovém trhu společností souvisejících s těžbou stříbra, jako jsou Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) nebo Endeavour Silver Corp (EXK.US) z NYSE.

Výrobci stříbra jsou do značné míry závislí na aktuální tržní ceně stříbra. Když ceny stříbra rostou, vyhlídky těchto společností jsou obvykle dobré, protože se očekává také růst finančních výsledků těchto společností. Akcie těchto společností jsou velmi volatilní, ale mohou přinést mnohem vyšší výnos než cena samotné komodity.

Proto existuje významná pozitivní korelace mezi cenami stříbra a některými těžebními společnostmi. Stojí za zmínku, že společnosti těžící stříbro mohou vyplácet i dividendy, což je obrovská výhoda oproti přímé investici do drahých kovů. Tento faktor může být důležitý zejména pro dlouhodobé investory do dividend a naznačuje, že v některých případech může být nákup akcií těžařských společností velmi rozumným typem investice do stříbra.

ETF

Investice do stříbra prostřednictvím nákupu veřejně obchodovaných fondů na burze (ETF), díky kterým je Vaše portfolio zaměřené na stříbro diverzifikovanější a může sledovat pohyb fyzického stříbra nebo ceny skupiny společností v rámci tohoto sektoru. Obchodování s ETF na stříbro vám poskytuje širší expozici, než jakou byste získali z pozice na jednotlivých akciích.

Tento druh obchodování se stříbrem je vyváženější a poskytuje také možnost získávat dividendy z distribučních ETF nebo nakupovat akumulační ETF a vytvářet diverzifikovaná portfolia s nižším rizikem, ale také s nižším potenciálem růstu.

Kdy je nejlepší investovat do stříbra?

Mnozí účastníci trhu a obchodníci se stříbrem se ptají, kdy je nejlepší čas investovat do stříbra. Obchodníci porovnávají investice do stříbra s investicemi do zlata, které je známé jako „bezpečný přístav”. To znamená, že se považuje za relativně bezpečné aktivum v těžkých časech, například během finančních krizí nebo recesi. Stříbro je volatilnější než zlato a mezi těmito dvěma vzácnými kovy samozřejmě existuje korelace, ale ne ve všech případech.

Stříbro se může stát populárním v období vysoké inflace, neboť inflace obvykle způsobuje, že lidé se obávají poklesu hodnoty svých peněz. Někteří z nich hledají dobré investice do známých aktiv, která mohou mít v budoucnu pravděpodobně vysokou poptávku.

V přírodě je stříbra jen 16x více než zlata, ale zároveň je stříbro 75x levnější než zlato za unci. To ukazuje, že stříbro by mohlo být potenciálně podhodnoceno vzhledem k hlavnímu faktoru, který určuje cenu drahého kovu, a tím je vzácnost. Stříbro má také několik tisíc způsobů využití v průmyslu a mnoha dalších odvětvích, zlato ne.

Stříbro je aktivum, které si oblíbili dlouhodobí investoři a rizikoví spekulanti. Investice do stříbra by mohla investorům pomoci vytvořit dobře vyvážené portfolio.

Vztah mezi výnosy stříbra a výnosy amerických vládních dluhopisů je velmi důležitý při obchodování se stříbrem a také při dlouhodobých investicích do stříbra. Objevil se po globální finanční krizi. Když investoři nakupují americké státní dluhopisy (US Treasuries), výnosy v USA někdy klesají a to může být pozitivní signál pro ceny stříbra (i pro ceny zlata). Když se však investoři rozhodnou prodávat americké státní dluhopisy, výnosy mají tendenci růst. To je pro ceny stříbra i zlata negativní. Obchodníci se vzácnými kovy by měli tuto korelaci v budoucnu pečlivě sledovat, aby našli nejlepší čas na nákup nebo obchodování stříbra.

Ceny stříbra mají pravděpodobně vyšší růstový potenciál než ceny zlata, ale také trh se stříbrem je volatilnější, díky čemuž si jej oblíbili spekulanti, fondy, ale i drobní investoři. Zdá se, že investování do stříbra má před sebou ještě velkou budoucnost, v tomto případě se za téměř 4 500 let nic nezměnilo.

Obchodní hodiny stříbra

A co dostupné hodiny obchodování se stříbrem? Tyto informace jsou důležité zejména pro intradenní obchodníky. Spotové obchodování se zlatem a stříbrem je k dispozici 23 hodin denně od neděle 18:00 ECT do pátku 17:00 ECT. Obchodování se stříbrem je denně zavřeno od 17:00 do 18:00 ECT. Spotové obchodování se stříbrem se řídí prázdninovými uzávěrkami burzy CME. Spotová cena je během zavřeného trhu statická. Ve všech ostatních časech se ceny stříbra hýbou.

Samozřejmě, nejlepší doba k obchodování se stříbrem je v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší. Když jsou na trhu vysoké objemy obchodování, volatilita se zvyšuje. Může být ovlivněna zveřejněním důležitých politických nebo firemních zpráv, ale také překrýváním obchodních hodin různých míst na světě. Pokud však investici do stříbra považujete za dlouhodobou, nemusíte sledovat krátkodobou volatilitu trhu.