Nejlepší společnosti pro investování? Jak správně vybrat akcie?

Výběr těch nejlepších akcií pro váš nákup se může zdát jako velice těžký úkol. Často se stává, že mnoho společností má vysoké ocenění a investoři je považují za bubliny, zatímco akcie s nízkým poměrem ceny k zisku nebo vysokým dividendovým výnosem vypadají atraktivně, mohou být stejně ztrátové. Pojďme se na téma podívat do hloubky.

Neexistuje žádná osvědčená fungující metoda pro výběr nejlepších akcií pro své investice. Lidé se již mnoho let snaží vybírat potenciálně nejlepší možnosti a v dohledné době se to pravděpodobně nezmění. Dokonce i přes vzestup nízkonákladových indexových fondů se říká, že aktivní investování přežije, protože rostoucí podíl ETF a indexových fondů na trhu vytváří příležitosti, pokud jde o aktivní výběr akcií. V tomto článku se budeme zabývat osvědčenými postupy pro investory a klíčovými kritérii z hlediska průzkumu nejlepších společností, do kterých lze investovat.

Proč investovat do akcií?

Začněme myšlenkou investování – proč by se lidé vůbec měli investovat? Investování je vždy spojeno s rizikem. Riziko, že žádné akcie nevlastníme může být z dlouhodobého hlediska závažnější. Jen si představte, že byste měli své úspory v bance s nízkými úroky – v současné době je prakticky nemožné vydělat na úrocích. Kdyby měl člověk znát jen jednu rovnici ze světa financí, pravděpodobně by to měl být složený úrok. Předpokládá reinvestování vašich výdělků, které se pak také úročí. Tuto myšlenku lze považovat za tajný vzorec úspěšných dlouhodobých investorů.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Investice 1 200,00 USD ročně je pro většinu lidí přijatelná. Z historického pohledu je podstoupení rizika nejlepší strategií z hlediska konečné míry výnosu. Zdroj: The Motley Fool (fool.com)

V našem článku „Investování do akcií - co je to obchodování s akciemi?“ vám vysvětlíme některé základní pojmy (například: akcie, akciový trh, fundamentální vs. technická analýza, obchodování vs. investování). Zde můžete případně nalézt užitečné informace, které jsou vhodné zejména pro začínající investory a obchodníky.

Investiční cíle & investiční styly

Na začátku je třeba zdůraznit, že investoři by si měli před nákupem ujasnit své cíle a investiční styl. Stanovit si své cíle může být mnohem snazší, než zvolit svůj investiční styl – jde vám o dlouhodobý růst ceny vašeho portfolia, nebo spíše hodláte vydělávat prostřednictvím dividend? Spoříte si na důchod (časový horizont 30/40/50 let), nebo je vaším cílem dosáhnout slušného výnosu za deset let a pak si koupit nové auto nebo dům? Někteří investoři mohou mít časový horizont daleko kratší, například jen 2 roky, což je také v pořádku. Klíčové je určit své cíle, použít vhodnou strategii a zůstat konzistentní. Bohužel mnoho investorů má tendenci reagovat přehnaně v průběhu tržních krachů, protože zapomenou na své cíle. Proto je naprosto nezbytné položit si otázku, jaké jsou vaše investiční cíle a držet se jich.

Dále doporučujeme najít si i svůj investiční styl. Pro začínající investory může být obtížné jej určit – investiční styl se pravděpodobně vyvine na základě vašich zkušeností. Je moudré seznámit se s různými styly a pokusit se zjistit, který z nich vám nejvíce vyhovuje. Chtěli byste být spíše pasivním následovníkem trendů? Možná byste raději uplatňovali aktivní styl řízení? Hodláte nakupovat akcie až poté, co společnosti zveřejní své výsledky hospodaření? Existuje spousta otázek, které by si investoři měli klást. Pokud jde o investiční styly, lze uvažovat o následujících hlavních přístupech:

Aktivní vs. pasivní správa portfolia

Růstové vs. hodnotové investování

Investice do malých vs. velkých společností

Rizikovost portfolia bude záviset na investičním stylu investora. Některé strategie mohou být rizikovější, ale v takových případech je i očekávána vyšší míra výnosnosti. Zdroj: XTB Research, na základě Morningstar Style Boxu.

Analýza - klíčová kritéria, na která je třeba se zaměřit

Pojďme se blíže podívat na výběr vhodných akcií k investování. V této části se dotkneme nejdůležitějších faktorů, které by investoři měli při investování do akcií brát v úvahu.

Odvětví, kterým rozumíte

Pro začátek by bylo dobré investovat do sektorů, kterým alespoň částečně rozumíte. Zároveň by bylo rozumné vyhnout se těm, které vám připadají jako naprostá záhada. Vhodné společnosti pro investování lze často najít v odvětví, ve kterém se pohybujete. Jednoduchý příklad - inženýr by mohl potenciálně analyzovat akcie výrobců, protože zde má výhodu, že toto odvětví dobře zná. Mnoho investorů má také tendenci kupovat akcie, pokud mají vztah k produktu určité společnosti. Pokud jste například fanouškem společnosti Apple a vlastníte většinu jejich produktů (a tím pravděpodobně rozumíte jejich podnikání), možná byste se měli zajímat i o jejich akcie? Jak vidíte, hledání nejlepších akcií se neomezuje pouze na obrazovku počítače - je mnohem pestřejší.

Růst a zhodnocení

Není překvapením, že za nejlepší investiční příležitosti se považují společnosti se silnými fundamenty. Investoři se často ocitají na křižovatce mezi hodnotovými a růstovými akciemi. Růstové akcie představují společnosti, u nichž se očekává, že v budoucnu dosáhnou vysoké úrovně růstu zisku. Takové společnosti často vykazují lepší než průměrné přírůstky zisků. Hodnotové akcie obvykle představují dobře zavedené společnosti se silnými základy a předvídatelnými obchodními modely. Nejlepším řešením by mohlo být diverzifikovat své portfolio a investovat do obou typů společností. Očekává se, že široká expozice bude v dlouhodobém horizontu poskytovat slušnou míru výnosu, ale celkové riziko se sníží. Důležitost diverzifikace jsme zdůraznili v našem článku „Diverzifikace portfolia - jak diverzifikovat investiční portfolio“.

Valuace

Ocenění (valuace) akcií je velmi široké téma. Je samozřejmě důležité, protože institucionální investoři se často rozhodují na základě finančního modelování. Každý investor by měl být schopen porozumět základním ukazatelům oceňování akcií, jako je poměr P/E, P/S, EV/EBITDA a další. Zvláště užitečný může být přístup založený na poměrových ukazatelích (tzv. multiplikátorech), protože je relativně snadno použitelný. Vychází z úvahy, že podobné akcie se obchodují za podobné ceny. Metoda pomáhá investorům posoudit, zda je společnost ve srovnání s obdobnými společnostmi podhodnocená nebo nadhodnocená.

Příklad: Násobky ocenění srovnatelných společností. Zdroj: Zdroj: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com).

Investoři se mohou pokusit sestavit základní modely DCF (diskontovaných peněžních toků) na základě vlastních předpokladů o určitých akciích. Na internetu lze snadno najít šablony, které by měly pomoci k pochopení tohoto přístupu. Ne každý může věnovat svůj čas na sestavování takových modelů, proto může využít akciové analýzy profesionálních analytiků z investičních bank nebo makléřských firem. Takové analýzy obvykle obsahují cílovou cenu a příslušné doporučení (např. prodat nebo koupit). Investoři by se neměli zaměřovat pouze na cílovou cenu, protože ta vychází z předpokladů analytika. Analytici mají široké znalosti o odvětví, které pokrývají, což znamená, že jsou schopni poukázat na některé kritické faktory (např. rizikové faktory, příležitosti nebo silné stránky určité společnosti). Čtení těchto zpráv může být užitečným krokem k vyvozování vlastních závěrů ohledně vašich investic.

Dividendy

Investování do dividendových akcií je stále oblíbenou strategií investorů po celém světě. Společnosti, které usilují o pozici nejlepších v této kategorii, se neustále snaží zvyšovat dividendu na akcii (DPS). Takové firmy lze spojovat s pravidelností a spolehlivou dividendovou politikou - oba tyto rysy dokazují, že si společnost váží svých akcionářů. Nejlepší dividendové akcie se vyznačují relativně vysokým dividendovým výnosem, který měří dividendu jako procento z aktuální ceny akcie. Je však třeba mít na paměti, že dividendový výnos vzniká vydělením roční dividendy společnosti její aktuální cenou akcie. Proto by neobvyklý výnos mohl naznačovat, že firma prochází těžkými časy a investoři akcie vyprodávají. Pokud vás toto téma zajímá, vřele doporučujeme náš článek s názvem „Investování do dividendových akcií“.

Kvalitativní faktory

Při výběru nejvhodnějších akcií hrají také velkou roli kvalitativní faktory. Ty se nemusí nutně odrážet ve finančních projekcích, protože je těžké je kvantifikovat. Přesto mají obrovský vliv na vývoj společnosti. Při hledání akcií k investování věnujte pozornost těmto nejdůležitějším faktorům:

Kvalita managementu

Obchodní model

Konkurenční výhoda

Geografická expozice

Politické faktory

Značka a další nehmotný majetek

Spokojenost zákazníků s produkty společnosti

Závěr

„Investování je jednoduché, ale není snadné“, řekl kdysi Warren Buffet. Cílem je nakupovat akcie, které jsou podhodnocené a mají potenciál růstu - tato myšlenka je opravdu jednoduchá. Psychologické faktory však hrají při obchodování důležitou roli. Investoři mají tendenci se často chovat iracionálně v důsledku svých emocí. Nákup nejlepších akcií nestačí. Měli byste nad svým portfoliem nechat převládnout logiku, nikoli emoce. Proto osvojení si teorie behaviorálních financí (jedná se o teorii, která se zabývá analýzou chování účastníků finančního světa a jeho vlivem na trhy. Předpokládá nejen racionální rozhodování, ale bere v úvahu i vliv omezené racionality investorů.) často odlišuje úspěšné investory od průměrných. Na závěr je třeba poznamenat, že některým chybám se nevyhneme. Ochota poučit se z nich je jednou ze zásadních vlastností investora.