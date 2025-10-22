DE30 bewegt sich auf gefährlichem Terrain
Tiefere Eröffnung, bärische Tendenz am Vormittag DE30 kämpf um Unterstützung bei 12.100 Punkten Erholung könnte nur von...
Marktanalysen
💥 Börse aktuell 2025 – Gewinner und Verlierer im globalen Aktienjahr 🌍 Während Börsenschwergewichte wie Nvidia oder Rheinmetall mit glänzenden Zahlen beeindrucken, gibt es auch Schattenseiten: Zahlreiche Konzerne weltweit erleben 2025 ein regelrechtes Börsenbeben. Wir...
Texas Instruments bleibt ein Schwergewicht im Bereich der analogen Halbleiter. Das Unternehmen entwickelt und produziert Stromversorgungs-, Signal- und Mikrocontrollersysteme, die in der Automobilindustrie, im industriellen Bereich, in der Unterhaltungselektronik und in der Medizintechnik eingesetzt...
In den neuesten Börsennews sorgt die US-Regierung für Aufsehen: Die Vereinigten Staaten investieren direkt in strategisch wichtige Unternehmen – von Halbleitern über seltene Erden bis hin zu Stahl. Ziel ist es, die eigene industrielle Souveränität zu sichern und die Abhängigkeit...
Angela Merkel unterstützt Idee, Euro-Derivate in Frankfurt zu clearen DE30 testet wichtiges Swing-Level Bayer (BAYN.DE): Verzögerung bei...
EMI zum Dienstleistungssektor könnte letzte Chance für GBP sein US-Handelsbilanzdefizit dürfte im Juli weiter steigen Keine Zinserhöhung...
Handelspolitik belastet Wall Street DE30-Bären dominieren Handelsbeginn EURUSD am Morgen unter Druck An der Wall Street war in den letzten...
Der USD ist am Dienstag der klare Gewinner, da der ISM-Index auf eine solide US-Produktion hinweist und die Ängste in den Schwellenmärkten eskalieren....
Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt...
Umfragedaten aus GB, USA und Kanada ISM-Index zum Fertigungssektor dürfte erneut zurückgehen BoE-Mitglieder sagen vor Treasury-Ausschuss...
Nur US-Aktienmärkte scheinen neue Hochs zu erreichen DE30-Bullen setzten positives Signal im frühen Handel Starker USD könnte EUR...
Leicht bärische Eröffnung, kaum Bewegung am Vormittag Marktteilnehmer befinden sich in Wartestellung Nächster Impuls könnte...
Europäische Aktien werden zu Beginn der Woche tiefer gehandelt Fitch senkt Italiens Rating-Ausblick, Tria unterstützt Anleihen Deutsche...
Die jüngsten Daten aus Großbritannien enttäuschten, da der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe für August bei 52,8 Punkten...
US-Wirtschaftsdaten und EMIs aus Europa Handelskonflikte wieder im Fokus USD-gebundene Währungspaare betroffen Der US-Feiertag am Montag...
Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort Während...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz im frühen Handel Bären dominieren den heutigen Handelstag Mehr Abwärtspotenzial könnte...
Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste...
Frankreich und Italien veröffentlichen am Morgen Inflationsberichte Preiswachstum in der Eurozone dürfte intakt bleiben Verbrauchervertrauen...
Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne...
In dieser Woche präsentieren wir Ihnen vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufweisen: Öl, Mais,...
Bärische Eröffnung, Kursrückgänge im frühen Handel Bullen können einen Teil der Verluste wieder ausgleichen Es besteht...
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
