Das Wichtigste in Kürze Der Öl Preis steigt rasant

Wall Street unter Druck

Edelmetalle trotzen der Logik

Der Devisenmarkt ist stabil

Die heutigen Märkte werden maßgeblich von geopolitischen Spannungen rund um die Straße von Hormus sowie von einem Ausverkauf bei Technologieaktien bestimmt. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Marktbewegungen. Der Öl Preis steigt rasant Öl-CFDs verzeichnen ein Plus von 4,42 % und WTI steigt um 4,41 %. Dies folgt auf die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump zur neuen Rolle der USA als „Wächter“ der Straße von Hormus. Die Brent- und WTI-Rohöl-Futures liegen zur Eröffnung um mehr als 3 % im Plus und erholen sich von ihren Tagestiefs. Auslöser hierfür ist eine erneute Eskalation des US-Iran-Konflikts in der Region. Der Tankerverkehr durch die Meerenge hat sich in den letzten Tagen drastisch verlangsamt, was eine Verknappung andeutet und den Öl Preis auf den Märkten weiter stützt. Wall Street unter Druck Die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq-100 deuten auf eine schwächere Eröffnung hin. Der Nasdaq-100 gibt um bis zu 1 Prozent nach, was hauptsächlich auf einen Ausverkauf im Speicher- und Halbleitersektor zurückzuführen ist – ausgelöst durch das extrem volatile Börsendebüt von SK Hynix an der Nasdaq. Der US100 fällt um 1,21 Prozent, während der Bitcoin 1,78 Prozent einbüßt. Edelmetalle trotzen der Logik Gold verliert 2,47 % und Silber 2,90 % trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen – eine ungewöhnliche Reaktion. Der Markt führt dies auf die Sorge zurück, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen im Vorfeld der morgigen Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) länger auf einem hohen Niveau belassen wird. Die umgekehrte Korrelation zum US-Dollar tritt dadurch wieder stärker in den Vordergrund. Der Devisenmarkt ist stabil Der USDJPY steigt um 0,38 % und der USD-Index (USDIDX) gewinnt 0,11 %, während die Währungspaare EURUSD und GBPUSD nahezu unverändert bleiben. 📲 Detaillierte Informationen zu den heutigen Entwicklungen rund um den Öl Preis sowie eine vollständige Analyse der oben genannten Instrumente finden Sie auf der xStation-Plattform unter dem Reiter „Marktinformationen“. Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei den Hauptinstrumenten ist die Stärke beim Öl Preis und beim US-Dollar besonders bemerkenswert. Große Aktienindizes und Edelmetalle stehen hingegen unter Druck. (Quelle: xStation)

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