Die US-Erdgaspreise / NATGAS haben sich in letzter Zeit nach oben bewegt. Ein Blick auf das H4-Intervall zeigt, dass der jüngste Aufwärtsimpuls Anfang Juni einsetzte, als der Preis an der unteren Grenze der Overbalance-Struktur bei 2,15 $/MMBTu abprallte. Später setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, und der Preis kletterte auf neue lokale Höchststände über 2,70 $ je MMBTu. In den letzten Tagen zog der Preis jedoch wieder an und bewegte sich in der Nähe einer wichtigen Unterstützungszone.

NATGAS im H4-Intervall

Der Preis nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone bei 2,68 $ pro MMBTu, die durch die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie, das 50%-Retracement sowie frühere Preisreaktionen markiert wird. Nach der Overbalance-Methode könnte ein Abprallen von diesem Bereich darauf hindeuten, dass ein weiterer Aufwärtsimpuls unmittelbar bevorsteht. Andererseits könnte ein Durchbruch unter diese Unterstützung einen tieferen Rückgang auslösen, bei dem sich der Preis in Richtung des EMA der 100-Periode oder des vorherigen Tiefs bei 2,44 $ pro MMBTu bewegt.

NATGAS im H4-Intervall

Quellen: xStation5 von XTB

